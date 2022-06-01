‫ يسلط الخبراء الحاضرون لسلسلة الندوات العالمية عبر الويب لقسم P&G Health الضوء على مخاوف نقص التشخيص حيث يصبح الاعتلال العصبي الطرفي أكثر انتشارا

– غالبًا ما يتم الاستهانة بالاعتلال العصبي الطرفي وتشخيصه في وقت متأخر، و مع ذلك يمكن أن يساعد زيادة الوعي والفحص المبكر له من قبل أطباء الرعاية الأولية في منع المضاعفات طويلة المدى و تأثيره على جودة الحياة.

– أقامة سلسلة ندوات عبر الإنترنت لمتخصصي الرعاية الصحية مع ” أقسام افتراضية” لمناقشة مشكلات الاعتلال العصبي الطرفي في كل بلد، بالتزامن مع نشر أفضل الممارسات ودراسات الحالة وتقاريرلجان الخبراء.

سنغفورة، 7 يونيه 2022 / PRNewswire / — أشار أخصائيو الرعاية الصحية إلى أن انتشار الاعتلال العصبي الطرفي المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا سيكون له آثار كبيرة إذا ترك دون فحص وتشخيص. شارك الخبراء الطبيون، الذين حضروا سلسلة ندوات الويب العالمية التي نظمها P&G Health ، تفاصيل حول التحديثات العلمية الأخيرة والرؤى السريرية في مجال صحة الأعصاب، والتي تم إحياؤها من خلال مناقشات حول حالة المريض. يحيي P&G Health أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي 2022 في جميع أنحاء المنطقة من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التعليمية لأخصائيي الرعاية الصحية.

إن الاعتلال العصبي الطرفي ( PN ) هو حالة سريرية مزمنة، حيث يتلف الجهاز العصبي الطرفي. تشمل أعراض الاعتلال العصبي الطرفي الخدر والوخز والحرقان في اليدين والقدمين، مما يؤثر على نوعية حياة المرضى بما في ذلك ضعف القدرات البدنية وقلة النوم. نظرا لأن داء السكري هو السبب رقم [1] للاعتلال العصبي الطرفي، فإن الانتشار المتزايد للاعتلال العصبي الطرفي يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع عدد مرضى السكري. “في عام 2021، كان هناك 393 مليون مريض بالسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا مع توقعات بوجود ما يصل إلى 603 مليون مريض بالسكري في هذه المناطق بحلول سنة 2045 [2]. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50 ٪ من مرضى السكري قد يعانون من الاعتلال العصبي خلال حياتهم [3].

“شهدت سلسلة الندوات العالمية عبر الويب لِـ P&G Health تبادلات هامة للبحث العلمي والرؤى السريرية من خبراء الصحة في جميع أنحاء المنطقة. مع زيادة عدد المصابين بالسكري والشيخوخة في المنطقة، هناك حاجة ملحة لإعلام وتثقيف أكثر من 200 مليون مستهلك حول الاعتلال العصبي الطرفي. إن إحياء أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي في 18 دولة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والهند وأفريقيا هو الخطوة الأولى نحو جهود مستمرة لجمع النظام البيئي بأكمله معًا لمناقشة الحالة بشكل جماعي ومعالجة التحديات وتمكين المجتمع من اتخاذ خطوات تخفيفية،” علق آلوك أغراوال، نائب الرئيس الأول لِـ P&G Health – آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

قال د.أشلي بارلو، مدير الشؤون الطبية والتقنية بِـ P&G Health – آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “تنظم شركة P&G Health ، بالشراكة مع شبكتها من الخبراء الدوليين والجمعيات الطبية، سلسلة ندوات عالمية عبر الإنترنت كجزء من احتفالها بأسبوع التوعية بالاعتلال العصبي. تفيد المنصة الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد و 10 أجنحة افتراضية، البلدان في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وحتى البرازيل. يوفر كل جناح منصة لمشاركة المحتوى ذو الصلة بكل من القضايا التي تواجهها كل منطقة، وأفضل الممارسات، ودراسات الحالة، بالإضافة إلى لجان الخبراء للأسئلة والأجوبة لإجراء مناقشات قوية حول الاعتلال العصبي. إنه يستهدف مجموعة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية بما في ذلك أطباء الأعصاب وأخصائيي السكري والأطباء العامين والصيادلة من بين آخرين، للمساعدة في بناء الوعي المطلوب للمساعدة في علاج المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي الطرفي بشكل أفضل، وتحسين النتائج السريرية، وبالتالي تحسين نوعية حياتهم “.

تم تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية التالية خلال سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت:

1. الحاجة إلى التشخيص المبكر بالاعتلال العصبي: غالبًا ما يتم التعرف على الاعتلال العصبي بعد فوات الأوان، مما يجعل من الصعب منع المضاعفات طويلة الأجل وتأثيرها على جودة الحياة.

2. 5 خطوات لتشخيص الاعتلال العصبي الطرفي: للاستفادة من أفضل الممارسات السريرية، تمت مشاركة دليل يتكون من 5 خطوات لتشخيص الاعتلال العصبي [4] لمتخصصي الرعاية الصحية الذين يحضرون سلسلة ندوات عالمية عبر الإنترنيت NAW .

3. أهمية علاج الاعتلال العصبي في الوقت المناسب: يمكن تجديد الأعصاب وإصلاحها لمكافحة الاعتلال العصبي ولكن فقط في حالة تلف أقل من 50٪ من الألياف العصبية (“نقطة اللاعودة”) [5]، مما يجعل الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب أولوية.

“ شاركتُ في سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت لِـ P&G Health خلال أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي، كيف أن الاعتلال العصبي الطرفي هو مضاعفات لمتلازمة سندريلا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري. الحقيقة المؤسفة هي أنه على الرغم من كونه المضاعفات الأكثر تكلفة، إلا أن الاعتلال العصبي الطرفي يحتل مرتبة أقل من حيث الأهمية مقارنة بالمضاعفات الأخرى في مرضى السكري. يمكن للاختبارات التشخيصية التي يتم الدعوة للقيام بها حاليًا، اكتشاف الاعتلال العصبي ذي الدرجة المتوسطة إلى الشديدة فقط. أظهر عدد متزايد من الدراسات أن التقنية الموضوعية الجديدة للفحص المجهري متحد البؤر للقرنية ( CCM ) يمكن أن تساعد في تشخيص الاعتلال العصبي المبكر، والتنبؤ بالتقدم إلى الاعتلال العصبي السريري وتحديد إصلاح الأعصاب بعد تحسن عوامل الخطر مثل الوزن، وارتفاع السكر في الدم، والدهون.” صرح بذلك البروفيسور رياز أ.مالك، أستاذ الطب بكلية وايل كورنيل للطب – بقطر، المتحدث في سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنت.

“يمكن أن يكون تأثير الاعتلال العصبي الطرفي واضحًا تمامًا على نوعية حياة المريض. يلعب المتخصصون في الرعاية الصحية دورًا رئيسيًا في زيادة الوعي وتثقيف المرضى حول أهمية صحة الأعصاب، وذلك ضمن النظام البيئي. لقد قمت بعرض كيفية القيام بذلك باستخدام فيتامينات ب الموجهة للأعصاب والفوائد التي توفرها للمرضى. من خلال الاجتماع معًا للمشاركة في الخطاب من خلال أحداث مثل سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت لِـ P&G Health لأسبوع التوعية بالاعتلال العصبي، يمكننا جميعًا القيام بدورنا لتشجيع العامة من الناس على العناية بأعصابهم “، علقت الدكتورة أرابيندا موخيرجي، أستاذة طب الأعصاب، معهد فيفيكاناندا للعلوم الطبية، متحدثة في سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت.

سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت هي جزء من حملة “اشعر بالحياة” لِـ P&G Health لإحياء أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي 2022 مع مجموعة كبيرة من الأنشطة لتسليط الضوء على الاعتلال العصبي الطرفي، وتثقيف عامة الناس حول أهمية صحة الأعصاب، وتقديم نصائح حول التخفيف من آثار هذه الحالة.

للمزيد من المعلومات حول سلسلة الندوات العالمية عبر الإنترنيت، المرجو الضغط على هذا الرابط: bit.ly/NAW22GlobalWebinars

[ 1 ] Landmann G. Ars Medici. 2013؛1: 21-18

[2] IDF Diabetes Atlas. الطبعة العاشرة، 2021

[3] Hicks CW et. al, Curr Diab Rep (2019) 19:86

[4] Malik RA, et al. J Diabetes Investig 2020 11(5): 1097-1103

[5] Nix et. al. Muscles, Nerves and Pain, 2017 (146)

نبذة عن P&G Health :

يعمل P&G Health ، وهو قسم الرعاية الصحية التابع لشركة P&G ، على دفع الابتكار الذي يركز على المستهلك لتمكين عملائنا من العيش حياة أطول وأكثر صحة وحيوية.

نبذة عن شركة Procter & Gamble

يخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والرائدة ذات الجودة العالية، بما في ذلك Always ® و Ambi Pur ® و Ariel ® و Bounty ® و Charmin ® و Crest ® و Dawn ® و Downy ® و Fairy ® و Febreze ® و Gain ® و Gillette ® و Head & Shoulders ® و Lenor ® و Olay ® و Oral-B ® و Pampers ® و Pantene ® و SK-II ® و Tide ® و Vicks ® و Whisper® . كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم.

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1828312/NAW_3D__high_ resolution.jpg