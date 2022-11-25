‫‫يدفع القطاع العام طلبًا قويًا على الذكاء الاصطناعي للمحادثات، حيث يعمل أكثر من 222 ألف مستخدم على منصة Yellow.ai

سجلت منصة Yellow.ai أكثر من 13 مليون رسالة متبادلة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين والمستخدمين النهائيين في أكثر من 233 ألف جلسة في الربعين الماضيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — مع عمل دول الشرق الأوسط على تمكين التحول الرقمي واسع النطاق، تنجذب الوكالات الحكومية بشكل متزايد نحو اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإعادة تعريف تجربة المواطن. وفقًا للبيانات الصادرة عن Yellow.ai ، وهي منصة رائدة للذكاء الاصطناعي للمحادثات على مستوى المؤسسات، فقد خدمت الشركة أكثر من 222 ألف مستخدم فريد لعملائها من القطاع الحكومي في المنطقة.

تم ذكرها مؤخرًا في دورة جارتنر هايب للخدمات الحكومية الرقمية 2022 ، ضمن فئة chatbot ، تعمل الشركة مع الإدارات الحكومية الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. سجلت منصة Yellow.ai تبادلًا لأكثر من 13 مليون رسالة تركز على خدمات توصيل المواطنين في الربعين الماضيين، تم تبادلها بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي والمستخدمين النهائيين خلال أكثر من 233 ألف جلسة.

قال راغو رافينوتالا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Yellow.ai : “ تحتاج مؤسسات القطاع العام إلى الرد على العديد من الاستفسارات يوميًا، والقيام بذلك يدويًا هو مهمة تستغرق وقتًا طويلاً. في الوقت نفسه، لدى المواطنين توقعات متزايدة بالقدرة على الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة. هناك حيث يمكن أن يتدخل فيه الذكاء الاصطناعي للمحادثات لتحسين الكفاءة والإنتاجية البشرية، وتبسيط عملية تقديم خدمات المواطنين رقميًا مع إبقاء البشر في الحلقة. لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الجذب من الوكالات الحكومية في الشرق الأوسط، وتساعد عمليات نشرنا في معالجة بعض حالات الاستخدام الفريدة جدًا من خلال توفير القوة في متناول المواطنين على القنوات التي يستخدمونها بنشاط. مع استمرار التركيز على الرقمنة، نتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي للمحادثات قريبًا ركيزة أساسية في تقديم خدمات ممتازة للمواطنين”.

على سبيل المثال، تعمل Yellow.ai مع واحدة من أكبر الكيانات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتفاعل أكثر من 4000 مستخدم مع وكيل الذكاء الاصطناعي الديناميكي في يوم واحد. يتمتع وكيل الذكاء الاصطناعي بمعدل دقة يبلغ 99.7 بالمائة، حاصلا على 4.56 من 5 درجات لرضا العملاء CSAT . في حين أن قنوات المراسلة النصية هي الوسيلة المفضلة لخدمات توصيل المواطنين، فإن الشركة ترى أيضًا أن حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثات القائمة على الصوت تكتسب زخمًا. حالات الاستخدام الرئيسية، كما لوحظ، هي لأتمتة دعم العملاء وتقديم الوثائق المتعلقة بالجهات الحكومية وخدمات الحجز ورفع الشكاوى وإجراء المدفوعات وتحديد مواقع الفروع والمكاتب حيث يتم ملاحظة أكبر قدر من الجاذبية على واتساب.

تخدم الشركة أكثر من 2.7 مليون مستخدم فريد على الصعيد العالمي، وتتوقع الشركة أن تشهد نموًا مستمرًا وطلبًا في هذا المجال في الأشهر القليلة المقبلة، حيث تهدف الحكومات في جميع البلدان إلى تسريع رحلات التحول الرقمي.

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نبذة عن منصة Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة رائدة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات، مما يتيح للمؤسسات إطلاق العنان لإمكانات الأعمال على نطاق واسع. والمنصة موثوق بها في أكثر من 85 دولة من قِبَل أكثر من 1000 شركة، مثل دومينوز ( Domino’s )، وسيفورا ( Sephora )، وهيونداي، وكارفور، وشركة الكويت للأغذية (أمريكانا)، وكورامز ( Choithrams )، وأمواج عُمان، وشبكة الإذاعة العربية، وإم جي موتورز MG Motors . بدعم من وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين للمؤسسات، تهدف الشركة إلى تقديم تفاعلات شبيهة بالإنسان تعزز رضا العملاء وتزيد من مشاركة الموظفين على نطاق واسع، من خلال منصتها الخالية من الكود. وقد جمعت الشركة، المعترف بها من قبل فروست آند سوليفان Frost & Sullivan ، وجارتنر Gartner ، وفورستر Forrester ، وآي دي سي IDC ، و G2 كشركة رائدة، أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار ولديها مكاتب في ستة بلدان.

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أنوجا سينغ

مديرة العلاقات العامة والاتصالات، Yellow.ai

anujaa.singh@yellow.ai