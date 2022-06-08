‫ يدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) و هواوي إلى اعتماد تكنولوجيا أكبر لحماية الطبيعة

وردد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وهواوي، والشركاء العالميون موضوع “الأرض الواحدة فقط” لليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، فاستكشفوا دور التكنولوجيا في حفظ الطبيعة في مؤتمر قمة التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل.

شنتشن، الصين, 8 يونيو 2022/PRNewswire/ — اجتمع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وهواوي وشركاء “مشروع الحفظ” اليوم للدعوة إلى زيادة الحملة العالمية لتطوير ونشر تقنيات جديدة لحماية الأرض بشكل أفضل.

واستضاف الشريكان مؤتمر القمة الإلكتروني “التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل” لتوضيح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن نتائج حفظ الطبيعة إلى حد كبير، وكشف النقاب عن التكنولوجيات الرقمية الجديدة التي من المقرر أن تصبح عوامل تمكين حاسمة لحماية البيئة.

وقد أدت عملية التصدي للتهديدات البيئية إلى زيادة الوعي بأن التكنولوجيا يمكن أن تحدث فرقًا محوريًا في حفظ الطبيعة.

قال تاو جينغوين، مدير مجلس الإدارة ومدير لجنة التنمية المستدامة للشركات في هواوي: “نعتقد أن التكنولوجيا الرقمية هي عامل تمكين رئيسي لحماية البيئة”. “ينبغي لجميع قطاعات المجتمع أن تعمل معًا في بيئة سوقية مفتوحة وتعاونية لتطبيق الابتكارات التكنولوجية على الصناعات وتحويل التكنولوجيات الجديدة إلى حلول وخدمات يمكن أن تساعد في بناء كوكب أخضر”.

تشجع هواوي التنمية الخضراء في الصناعات من خلال ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم رحلة الكربون الصفري العالمية. من ناحية إمدادات الطاقة، قامت الشركة بتكامل إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية لتسريع تطوير الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق باستخدام الطاقة، ستواصل هواوي ابتكار تكنولوجيات موفرة للطاقة من أجل التحسين المستمر لكفاءة الطاقة في الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤدي بدوره إلى توفير الطاقة وخفض الانبعاثات في الصناعات.

كما أقامت هواوي شراكات طويلة الأجل لتحسين نتائج حفظ الطبيعة من خلال تطوير حلول تكنولوجية يمكن أن تفهم الطبيعة بشكل أفضل وتؤدي إلى تدابير أكثر فعالية لحماية التنوع البيولوجي في مجموعة من النظم الإيكولوجية. في عام 2020، أطلق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وهواوي المشروع العالمي Tech4Nature وبدأوا منذ ذلك الحين مشاريع تجريبية بناءً على معيار القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في سويسرا وإسبانيا والصين والمكسيك وموريشيوس.

قبالة سواحل موريشيوس، نشر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وهواوي وجمعية إيكومود أول نظام تحت الماء في غرب المحيط الهندي يمكنه مراقبة النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية في الوقت الحقيقي. يهدف المشروع إلى استعادة النظم البيئية للشعاب المرجانية المهددة بشدة من خلال زراعة الشعاب المرجانية الحية في المشاتل، وزرعها، ومراقبة النمو، وظروف المياه، والتهديدات مثل الطحالب. يشتمل الحل على كاميرات تحت الماء مع عدسات خاصة، وأجهزة استشعار، وشبكة 4G لنقل البيانات، والذكاء الاصطناعي لتفسير النتائج. وحتى الآن، تم زرع ما يقرب من 10000 شظية مرجانية في الشعاب المرجانية المتدهورة، مع التخطيط لما مجموعه 25000 في نهاية عام 2022.

وقال ستيوارت ماجنيس، نائب المدير العام لبرنامج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية: “يعد مشروع Tech4Nature للشراكة بين الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وهواوي مثالًا جيدًا على مشروع مبتكر بين قطاعي الحفظ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الإمكانات التحويلية للاستخدام المناسب للتكنولوجيا الرقمية في الحفاظ على الطبيعة على أساس المناطق”.

يضع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الجمع بين “التكنولوجيا والبيانات والابتكار” على أنه أساسي لتحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2030. تعتقد المنظمة أيضًا أن الابتكارات في استشعار البيانات والبيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يمكن أن تحسن بشكل كبير المعرفة والرؤى في مجالات التأثير مثل الأرض والمياه والمحيطات والمناخ. وسيساعد ذلك بدوره أصحاب المصلحة على تصميم إجراءات حفظ ونظم رصد أكثر استنارة للأنواع والنظم الإيكولوجية.

وفي مؤتمر القمة أيضًا، تبادل الخبراء والمدافعون عن حفظ الطبيعة من قطاعي البيئة والعلوم، بما في ذلك جمعية إكومود، والصندوق العالمي للطبيعة في إيطاليا، ومنظمة بيرفيغ جيغر أوغ فيسك فورنينغ، ومركز شان شوي لحفظ الطبيعة، وخط إنتاج الطاقة الرقمية في هواوي، أفكارهم وممارساتهم العالمية بشأن تغير المناخ وحفظ الموارد الطبيعية.

تفضل بزيارة قمة التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل للحصول على مزيد من المعلومات.

نبذة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية هو اتحاد للعضوية يتكون بشكل فريد من كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وهي تزود المنظمات العامة والخاصة وغير الحكومية بالمعرفة والأدوات التي تمكن من تحقيق التقدم البشري والتنمية الاقتصادية وحفظ الطبيعة معًا.

وقد تطور الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، الذي أنشئ في عام 1948، ليصبح أكبر شبكة بيئية في العالم وأكثرها تنوعًا. وهي تسخر خبرات وموارد ووصول أكثر من 1400 منظمة عضو فيها ومدخلات حوالي 18000 خبير. واﻻتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية هو السلطة العالمية المعنية بمركز العالم الطبيعي والتدابير الﻻزمة لحمايته. يتم تنظيم خبرائنا في ست لجان مخصصة لبقاء الأنواع، والقانون البيئي، والمناطق المحمية، والسياسة الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة النظام الإيكولوجي، والتعليم والاتصالات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة IUCN عبر الإنترنت على www.iucn.org

نبذة عن TECH4ALL

TECH 4 ALL هي مبادرة طويلة الأجل وخطة عمل أطلقتها هواوي لتعزيز الإدماج الرقمي. وهدفها الرئيسي هو ضمان عدم ترك أي شخص في العالم الرقمي. تعمل هواوي مع العملاء والشركاء لتعزيز الشمول الرقمي والتنمية المستدامة في أربعة مجالات – التعليم والبيئة والصحة والتنمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة TECH4ALL عبر الإنترنت على https://www.huawei.com/en/ tech4all وتابعونا على:

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