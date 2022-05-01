‫يختتم منتدى الطاقة المستدامة للجميع SEforALL مع تعهدات جديدة بأكثر من 347 مليون دولار أمريكي لإمكانية الوصول إلى الطاقة والانتقال

كما تم الإعلان عن العديد من المبادرات والشراكات الجديدة في تجمع عالمي بارز للطاقة المستدامة

كيغالي، رواندا، 21 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — تم اختتام منتدى الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL ) أمس الموافق لِـ 19 ماي/أيار، الذي تشارك في استضافته حكومة رواندا، بعد ثلاثة أيام من البرمجة التي ركزت على دفع عملية انتقال الطاقة النظيفة والشاملة في جميع أنحاء العالم.

اجتمع أكثر من 1000 مشارك، بما في ذلك قادة من الحكومة، والأعمال التجارية، ومؤسسات التنمية، والمجتمع المدني، لتمكين الالتزامات والشراكات من أجل الطاقة والمناخ والتقدم الإنمائي.

تضمن المنتدى الإعلان عن العديد من الالتزامات والمبادرات الجديدة لدعم إمكانية الوصول إلى الطاقة والانتقال، مع ما يقرب من 347 مليون دولار أمريكي من الالتزامات المالية التي كشف عنها شركاء منظمة الطاقة المستدامة للجميع SEforALL .

“بينما نحتفل بنجاح هذا المنتدى العالمي SEforALL ، ندرك أيضًا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لدفع انتقال الطاقة الذي يركز على الناس إلى الأمام ” قال داميلولا أوغونبيي، الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، في اختتام المنتدى. “يجب أن تجتمع الطاقة والمناخ والتنمية معا- فالحصول على الطاقة النظيفة هو حقا الرابط لحياة أفضل ومستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.”

وتضمنت الالتزامات المالية المعلنة في المنتدى ما يلي:

· تعهدت مؤسسة بلومبرج الخيرية بمبلغ 242 مليون دولار أمريكي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في 10 دول نامية، بما في ذلك كينيا والموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا، من خلال شراكات مع SEforALL ومؤسسة ClimateWorks والشركاء الرئيسيين الآخرين لتوسيع قدرة الطاقة المتجددة والوصول إليها مع التخلص التدريجي من استخدام الفحم.

· تعهد تحالف الطاقة العالمي من أجل البشرية والكوكب ( GEAPP ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتعزيز دعمها على مدى عدة السنوات لـ SEforALL لسد الفجوات في إمكانية الوصول إلى الطاقة ودعم برامج انتقال الطاقة في الأسواق المستهدفة.

· أعلنت مؤسسة ايكيا IKEA عن تمويل 5.8 مليون دولار أمريكي لمرفق الطاقة العالمي ، مرفق التمويل القائم على النتائج الذي تديره SEforALL .

· أعلنت شركة Innovate UK’s Energy Catalyst عن المساهمة بما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في مكافحة أزمة المناخ للمجتمعات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومناطق المحيطين الهندي والهادئ.

تضمنت المبادرات والشراكات الجديدة التي تم إطلاقها في المنتدى ما يلي:

· مشاركة وزراء من البلدان الأفريقية في اجتماع مائدة مستديرة وزاري خاص، بهدف وضع سرد لما يشكل تحولا عادلا ومنصفا في مجال الطاقة في أفريقيا، والمساعدة في توجيه الالتزامات والإجراءات المتعلقة بالحصول على الطاقة والانتقال إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين. سيتم إصدار بيان من البلدان الممثلة في الأيام المقبلة. وفي الوقت نفسه، ركزت مائدة مستديرة وزارية لآسيا والمحيط الهادئ على توسيع التمويل لانتقال الطاقة.

· تم تقديم اتفاقات طاقة جديدة ومحدثة إلى شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة من نيبال والوكالة الدولية للطاقة الذرية ( IAEA) ، إلى جانب دعوات قوية لاتخاذ إجراءات بسرعة من ملاوي ونيجيريا والأمم المتحدة للانضمام إلى الاتفاقات القائمة أو الجديدة.

· تم الكشف عن كفاءة المهمة باعتبارها مجموعة من الالتزامات والإجراءات المتعلقة بكفاءة الطاقة التي تقوم بها الحكومات والمنظمات والمبادرات الأخرى.

· دخل مدير صندوق المناخ والتأثير Camco Clean Energy في شراكة مع Energy Peace Partners لإدارة صندوق التجميع لائتمان الطاقة المتجددة للسلام ( P-REC ) لتوسيع استثمار الطاقة المتجددة في الولايات الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

· أعلن صندوق أوبك Opec Fund عن صندوق استئماني لإمكانية الوصول إلى الطاقة والانتقال لدعم حلول الطهي النظيفة وتسهيل مشروع نموذجي في مدغشقر.

· أطلقت الحكومة الاسكتلندية مركزها الجديد العالمي للتجديدات ، والذي سيوفر مركزًا لتسهيل تبادل المعرفة بين القطاع المتجدد الاسكتلندي والبلدان الشريكة الأفريقية الثلاثة في الحكومة الاسكتلندية – ملاوي، رواندا وزامبيا.

· أعلنت شركة Solar Sister و LivelyHoods Kenya عن اندماجهما لتوفير الفرص الاقتصادية والطاقة النظيفة لملايين الأشخاص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما احتفل المنتدى بالذكرى العاشرة لتأسيس SEforALL كمنظمة، وقدم فرصة للتفكير في تقدمه ووضع أهداف للسنوات العشر القادمة.

نبذة عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع

منظمة الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL ) هي منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة ( SDG7) ، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لإحداث عملية تحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة تشمل جميع القطاعات والمجتمعات، وتوفر فرصًا جديدة لجميع الأفراد تمكّنهم من التميّز والنجاح.

وتعمل المنظمة تحت قيادة السيدة داميلولا أوغونبيي، وهي الرئيسة التنفيذية للمنظمة، والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة ( UN-Energy ). يمكن متابعة حساب السيدة داميلولا على تويتر : @ DamilolaSDG7 . ولمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حساب منظمة الطاقة المستدامة للجميع على تويتر: @ SEforALLorg .