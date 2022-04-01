‫يختار استوديو فركتل Fractal Studio شاشة INFiLED LED المخصصة لأول استوديو للواقع الممتد xR والإنتاج الإفتراضي VP في الإمارات العربية المتحدة

شنجن، الصين، 29 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — في شهر مارس/آذار، فتح أول استوديو للواقع الممتد ( xR ) والإنتاج الافتراضي ( VP ) في الإمارات العربية المتحدة، والذي يحمل اسم استوديو فركتل Fractal Studio ، أبوابه في دبي. تم اختيار INFiLED ، الشركة العالمية المصنعة لشاشات LED ، لتوفير مسرح مخصص بالكامل مقاسه 24 × 5متر، ويقع في وسط المنشأة التي تبلغ مساحتها 650 مترا مربعا.

لتلبية متطلبات استوديو فركتل Fractal للهيكل المنحني المفصل بمساحة 120 مترا مربعا، خصصت INFiLED خزانات 560 GXII وأنشأت شاشة منحنية ضخمة بزاوية 192 درجة مع درجة ميل بكسل تبلغ 2.5 مم. قامت INFiLED بتحسين جدار LED لأطياف الألوان المحددة الحساسة لاستخدام كاميرا فركتل Fractal ولكنها غير متوفرة في لوحات LED الجاهزة. سمح التخصيص أيضا بوضع منحنى الشاشة في المكان الذي يريده فركتل Fractal دون الحاجة إلى تغيير الهيكل الداعم بالكامل للجدار.

أدى الجمع بين نظام العرض المدعوم من Disguise ونظام تتبع الكاميرا Optitrack ومعدات FilmQuip Media وخلفية INFiLED LED إلى تشكيل الاستوديو، الذي يُزعم أنه يحتوي على واحدة من أكثر البنى التحتية تقدما في العالم. مع افتتاح الاستوديو الغامر بمساحة 650 مترا مربعا، جلبت Fractal ثورة الواقع الممتد ( xR ) والإنتاج الافتراضي ( VP ) رسميا إلى الشرق الأوسط.

“يحدث الواقع الممتد ( xR ) ثورة في الصناعة ويفتح خيارات إبداعية لم نكن نحلم بها إلا منذ عامين. إنه على نفس مستوى إدخال التحرير الرقمي القادم من الأشرطة، أو الوصول إلى المؤثرات البصرية VFX التي استمتعنا بها جميعا في السنوات الأخيرة. يمكن أن تصبح الإمارات العربية المتحدة حجر الأساس لهذه التكنولوجيا من خلال جذب وتثقيف مجموعة المواهب الإبداعية والإنتاج، نظرا لكونها دولة ذات تفكير مستقبلي “. سعيد أزين سممرند، المدير العام لاستوديو فركتل Fractal . “نحن سعداء للغاية للعمل مع INFiLED في هذا المشروع الضخم. إلى جانب خبرتهم وحلول LED المحسّنة الخاصة بهم، جاء الفريق لإرشادنا شخصيا ودعمنا في كل خطوة على الطريق.

قال ماركو بروينز، نائب رئيس INFiLED EMEA : “لقد عملنا عن كثب مع فركتل Fractal وجميع الأطراف الأخرى المعنية لتحقيق هذا الإعداد المثير للإعجاب والمخصص”. “يوفر الجمع بين المنحنى السلس ومعدل التحديث العالي والألوان الزاهية لخلفية LED الضخمة أحدث دقة 8K ويسمح بجودة فائقة داخل الكاميرا وخارجها. يسعدنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المذهل حيث ننتظر أوقات مثيرة مع ثورة صناعة الواقع الممتد xR ! ”

حول سلسلة GXII من INFiLED

تعتبر شاشة العرض LED من سلسلة GX II حل LED رفيع وخفيف الوزن للتركيبات الإيجارية الداخلية والخارجية. خزانات هذه السلسلة مصنوعة من مادة المغنيسيوم والألمنيوم عالية القوة وخفيفة الوزن مما يجعلها سهلة التجميع والتفكيك. يمكن استخدام المنتج كشاشة عرض مسطحة ومنحنية يمكن أن ينحني حتى ± 10 ° . تأتي سلسلة GXII بأحجام خزانة 1000*500 مم و 500*500 مم. يمكن الجمع بين أحجام الخزائن المختلفة لتشكيل شاشة ذات شكل خاص، والتي توفر حلا رائعا لسيناريوهات مختلفة مثل الحفلات الموسيقية والإعلانات الخارجية ومراكز المؤتمرات وأماكن الفعاليات.

نبذة عن INFiLED

INFiLED هي شركة ذات تقنية عالية متخصصة في تطوير وتصنيع معدات فيديو LED كبيرة. يغطي نطاق تطبيقات منتجات INFiLED الإعلانات، والنقل، والرياضة، والأحداث، والقيادة والتحكم، والعلامات التجارية للشركات والاجتماعات، والتطبيقات الإبداعية، وغير ذلك الكثير. تسعى INFiLED جاهدة K مع تركيبات في أكثر من 85 دولة وأكثر من 135 براءة اختراع، وهي واحدة من أعلى الأرقام في الصناعة، لتكون علامة تجارية رائدة في تصنيع شاشات LED لتنوير العالم من خلال وليمة بصرية!

لمزيد من المعلومات حول المشروع، المرجو زيارة:

https://www.broadcastprome. com/case-studies/ contentcreation-production/ bringing-virtual-production- to-the-middle-east/

لمعرفة جديد INFiLED ، المرجو زيارة:

http://www.infiled.com/NEWS/

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مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1805850/Fractal_Studio_ Set_2_00951.jpg

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1805851/Fractal_Studio_ Set_2_01049.jpg