‫يتقدم الضيوف الأجانب بأطيب تمنياتهم بنجاح الدورة الخامسة من معرض الصين الدولي للاسيراد (CIIE)

شنغهاي، 1 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — ستعقد الدورة الخامسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE ) في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 نونبر/تشرين الثاني 2022. أعرب كل من جان بيير رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمدير السابق لليونسكو لمركز التراث وفرانشيسكو باندارين، المدير العام المساعد للثقافة، عن تمنياتهما بنجاح الحدث عبر الفيديو، مشيدين بالصين على تعزيزها لازدهار الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح رفيع المستوى.

قال جان بيير رافاران إنه شارك في معرض الصين الدولي للاستيراد من قبل، وأن الشركات الفرنسية حريصة على القدوم إلى الصين من أجل التنمية. في الوقت الحاضر، لعب معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE ) دورًا مهمًا في التبادلات التجارية الدولية. يمكن للمؤسسات أن تبتكر العديد من المشاريع المربحة للجانبين في CIIE والتي أظهرت تأثيرها الدولي الذي لا يمكن تجاهله. وقد دعا الشركات الفرنسية إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE) ، حتى يتمكن الشَّعبَان من الاستفادة من بعضهما البعض.

قال فرانشيسكو باندارين إنه زار الصين عدة مرات ويعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد حدثًا دوليًا كبيرًا للمشتريات العالمية وترويج الاستثمار والتبادلات الثقافية والشعبية والتعاون المفتوح. من خلال هذه النافذة، سيرى العالم الصين وثقافتها الرائعة. سوف يرى الشعب الصيني ويلمس ويختبر المنتجات والثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العالم. قال إنه إذا كانت هناك فرصة، فإنه سيأتي شخصيًا إلى مكان الحدث لتجربة معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE ).

مصدر الفيديو: http://news.medianet.com.au/ xinhua-news-agency/ciie

للتواصل: السيدة كوي يان

هاتف: 0086-21-968888

البريد الإلكتروني: ciie2022@ciie.org

الموقع الإلكتروني: http://www.ciie.org/zbh/en /

فايسبوك: https://www.facebook.com/ ciieonline

تويتر: https://twitter.com/ciieonline

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1933415/Jean_Pierre_ Rafarrin_Paysage.mp4

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1933416/Francesco_ Bandarin_Paysage.mp4

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1934632/CIIE_Logo_Logo. jpg