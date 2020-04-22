يتقدم الشرق أوسطيون بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار من دومينيكا

لندن، 22 أبريل 2020 / PRNewswire / – المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) من كومنولث دومينيكا لا تزال مطلوبة في الشرق الأوسط. في وقت سابق من هذا الشهر، تحدث السفير إيمانويل نانثان “Emmanuel Nanthan“، رئيس وحدة المواطنة عن طريق الاستثمار، مع شركة CS Global Partners الاستشارية الحكومية ومقرها لندن حول سبب بقاء دومينيكا خيارًا شائعًا مع المستثمرين ذوي الأخلاق الحميدة.

وقد علق السفير نانثان “Nanthan” قائلًا أن دومينيكا متحفظة جدًا بشأن من تسمح له بالحصول على المواطنة. ويضيف سعادة السفير أن إدارة برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار ليحقق نجاحًا مثل ما حققته دولة دومينيكا، يتطلب “التزامًا لا هوادة فيه للعناية الواجبة”.

صرح السفير نانثان بالقول: “يجب أن يكون مقدم الطلب ذا أخلاق عالية وأن يقدم مصدرًا نظيفًا للأموال. نحن لدينا طلبات مقدمة من آسيا والشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وأفريقيا.”

في العام الماضي، صنفت مجلة إدارة الثروات المالية من فاينانشيال تايمز دومينيكا بأنها تمتلك أفضل برنامج مواطنة عن طريق الاستثمار في العالم. احتفظت الجزيرة الكاريبية الصغيرة بمركزها الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية.

في وقت سابق من هذا العام، افتتحت دومينيكا سفارة لها في أبوظبي. وهي تخدم عددًا متزايدًا من الأشخاص من الإمارات العربية المتحدة الذين يحصلون على الجنسية الدومينيكية من خلال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار CBI.

وفيما يتعلق بالسبب الذي يأمل المتقدمون للحصول على الموافقة للحصول على الجنسية الدومينيكية، يقول السفير نانثان “من الواضح أن هذه دولة جميلة”. توفر دومينيكا الأمان والاستقرار والأمن، وتحظى باحترام دولي مع علاقات دبلوماسية جيدة، خاصة مع دول الكومنولث الأخرى.

إذا نجح المتقدمون في اجتياز جميع فحوصات العناية الواجبة، فإنهم يقومون بعد ذلك باستثمار مؤهل لإكمال طلب الحصول على الجنسية. يمكنهم إما المساهمة بشكل مباشر في صندوق حكومي أو الاستثمار في العقارات المعتمدة مسبقًا.

يتطلب مسار الصندوق من المتقدمين الفرديين تقديم مساهمة بقيمة 100،000 دولار أمريكي إلى صندوق التنويع الاقتصادي. والذي يعد واحدًا من أكثر الخيارات المتوفرة بأسعار معقولة في العالم لأي شخص يبحث عن الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار.

قد يفضل أولئك الذين لديهم ميل لريادة الأعمال الاستثمارية في فندق أو منتجع فاخر اختارته الحكومة الدومينيكية بعناية باعتباره جديرًا بالثقة ومن المرجح أن يلاقي نجاحًا. تنغمس دومينيكا في الطبيعة مع الألفة والرفاهية على عكس أي مكان آخر في العالم، وتجذب المستثمرين الذين يفهمون إمكانات السياحة البيئية الفاخرة. صنفت خدمة FDI Intelligence Service التابعة لـ FT دومينيكا كواحدة من أفضل 20 وجهة سياحية في المستقبل.

لمعرفة ما إذا كان يمكنك التأهل للحصول على الجنسية الدومينيكية عن طريق الاستثمار، تحدث إلى أحد الوكلاء المعتمدين من خلال هذا الرابط: authorised agent.

pr@csglobalpartners.com

www.csglobalpartners.com