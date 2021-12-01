ويجو وإدارة السياحة الوطنية الجورجية يتعاونان لتعزيز إنعاش السياحة

– تُصنف جورجيا من بين أفضل الوجهات الترفيهية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

– بلغت عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جورجيا أكثر من 100 ألف عملية في نوفمبر 2021

– حققت جورجيا 50٪ من الزيارات والإيرادات الدولية في عام 2021 مقارنة بعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة : 15 ديسمبر 2021: ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتعاون مع إدارة السياحة الوطنية الجورجية لتعزيز إنعاش السياحة.

ستعمل الحملة على تسليط الضوء على جورجيا كوجهة مريحة وآمنة للزائرين عبر جميع قنوات التسويق لدى ويجو. وتعد جورجيا واحدة من أكثر الوجهات أمانًا للزيارة أثناء الوباء ولا تزال تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا. يمكن لعشاق الطبيعة والمغامرين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة والخضراء والمذهلة في جورجيا مع الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لشركة ويجو: “تعد جورجيا من بين أفضل 5 وجهات ترفيهية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع استئناف السفر الدولي تدريجيًا، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستؤدي إلى زيادة الوعي بعروض جورجيا وتساعد في انتعاش السياحة. تم إجراء ما يقرب من 100 ألف عملية بحث على منصتنا في نوفمبر 2021 “.

يمكن للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بعطلات نهاية أسبوع طويلة في جورجيا نظرًا لقربها، لا سيما في اثنتين من مدنها الشهيرة: باتومي وتبليسي. إنه الخيار الأمثل لقضاء عطلة. تقدم المدن أسلوب حياة نابض بالحياة ومناظر ساحرة وجواهر خفية لاستكشافها.

ومن جهتها علقت رئيس الإدارة الوطنية للسياحة في جورجيا ميديا جانياشفيلي قائلة: “دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية المستهدفة لدينا. بمجرد السفر إلى جورجيا، يميل المسافرون من هذه البلدان إلى قضاء فترات إقامة أطول وزيارات متكررة بالإضافة إلى نفقات أعلى. وبالرغم من الجائحة، استعدنا العديد من الرحلات الجوية المباشرة من هذه البلدان. لقد وصلنا إلى 50٪ من الزيارات والإيرادات الدولية في عام 2021 مقارنة بعام 2019، حيث فتحنا الحدود وبدأنا باستقبال السياح. نأمل أن تكتسب الشراكة مع منصة السفر ويجو الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الشعبية لجورجيا في هذه المنطقة “.

وتراوحت أنواع المسافرين الذين يقودون عمليات البحث إلى جورجيا بين 63٪ منفردين، ثم الأزواج 22٪ والعائلات 15٪. وتتراوح مدة الإقامة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون رحلة الى جورجيا ما بين 4 إلى 7 أيام.

تشتهر الدولة أيضًا بالسياحة البيئية، وذلك بفضل تراثها الثقافي ومجموعة واسعة من النظم البيئية من الغابات المطيرة شبه الاستوائية والسهوب الجبلية إلى النظم البيئية في جبال الألب. ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالمتنزهات الوطنية والحياة البرية بالإضافة إلى تجربة ركوب الخيل.من المعروف أن جورجيا هي أرض الضيافة. الطعام التقليدي للبلد أمر لا بد منه.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يمكن للمسافرين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنشطة والاحتفالات الشتوية. يقدم Gudauri و Bakuriani و God erdzi و Mestia تجارب فريدة في منتجعات التزلج الخاصة بهم.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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