ويجو تطلق شوبكاش، تطبيق فريد من نوعه للتسوق والاسترداد النقدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شوب كاش يهدف أن يكون منصة شاملة للتسوق عبر الإنترنت ويوفر عروض وصفقات وخصومات مميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 01 مارس 2021: أطلقت ويجو ، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شوبكاش (ShopCash) وهو عبارة عن تطبيق يجمع صفقات استرداد النقود والخصومات في مكان واحد.

سيحصل مستخدمو شوب كاش على استرداد نقدي فوري لعمليات التسوق عبر الإنترنت التي تتم مع مئات العلامات التجارية المعروفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى عروضات وخصومات حصرية. يتراكم استرداد النقود تلقائيًا في محفظة شوب كاش للمستخدم مع كل عملية شراء حيث يمكن تحويلها بشكل دوري إلى الحساب المصرفي للمستخدم أو عبر طرق الدفع الأخرى. سيتمكن مستخدمو شوب كاش أيضًا من استبدال الإسترداد النقدي مقابل تذاكر طيران وإقامة في الفنادق مع ويجو أو على المشتريات أو بطاقات الهدايا مع التجار والشركاء الآخرين.

وعلق مأمون حميدان، المدير العام لشركة ‘ويجو’ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: “لم يقم الأشخاص في الشرق الأوسط بالكثير من السفر خلال العام الماضي، وبسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، فإننا جميعًا ننفق المزيد من الوقت والمال على التسوق عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. لقد كانت سنة صعبة بالنسبة للكثيرين ونعلم كم هو ممتع أن تكافأ عندما تقوم بعملية شراء. ويمنح شوبكاش أموالًا حقيقية عبارة عن استرداد نقدي مضيفا إياها إلى حساب المستخدم مقابل عمليات الشراء التي يقوم بها بالإضافة الى الخصم المقدم من العلامات التجارية المشاركة. لذا فهي في الأساس تعتبر صفقة على صفقة أخرى”.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها كيرني (Kearney)، بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020 حوالي 24 مليار دولار أمريكي. نمت القيمة السوقية بشكل كبير خلال الوباء مع إنفاق الناس أكثر من أي وقت مضى على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت والذي يقابله المزيد من التجار الذين يستثمرون في منصات التجارة الإلكترونية.

ومن جهته قال كريغ هيويت، الشريك المؤسس لشركة ويجو: “لقد أعربت العلامات التجارية الإقليمية والعالمية عن حماسها للمشاركة ودعمها لتطبيق شوب كاش. ولمست القيمة المضافة التي يقدمها التطبيق وقد حصلنا على قائمة مهمة من التجار ونعمل على إضافة المزيد في الفترة القادمة.”

تضم قائمة التجار في شوب كاش كل من أمازون وعلي أكسبرس وجيربست و أي هيرب وإتش أند أم وممز ورلد ومذركير وماماز وباباز وبانجوود وستايلي ونايكي وأناس وبوتري بارن وجاب وذا لاكشري كلوزيت وشرف دي جي وباث اند بودي ووركس وويجو وغيرها الكثير. وتعمل ويجو على إضافة المزيد من العلامات التجارية الى التطبيق في الفترة المقبلة.

يمكن التطبيق التجار على فهم سلوك المستهلكين والقدرة على كسب المزيد من المستخدمين والحفاظ عليهم بشكل أفضل، بدءًا من قاعدة مستخدمي ويجو من المسافرين الدائمين. بالإضافة الى زيادة حجم المبيعات عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية للمتاجر والعلامات التجارية والمنتجات التي يديرها فريق تسويق شوب كاش. وتشمل هذه العروض إعادة توجيه الجمهور، واسترداد النقود، والقسائم، والصفقات، وأنشطة التسويق المشترك غير المتصلة بالإنترنت. يمكن توجيه جميع الأنشطة الترويجية إلى المستهلك جغرافيا وديموغرافيا للأسواق التي يحاول التاجر الوصول إليها. ستوفر شوب كاش أيضًا للتجار وأصحاب العلامات التجارية إمكانية الوصول إلى تحليلاتقيمة للسوق.

وقال كوشال بيليكولي، مدير المنتج في شوبكاش: “استلهمنا فكرة هذا التطبيق من رواد استرداد النقود في العالم بما في ذلك Rakuten و Paypal’s Honey ShopBack و Dosh و Cashrewards وطورنا التطبيق ليناسب متسوقي وتجار منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ونحن نخطط في الفترة القادمة لتوسيع نطاق الخدمة إلى الكويت وعمان وقطر والبحرين ومصر وباقي الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لدينا الكثير من التجار الجدد وطرق الدفع المتنوعة والصفقات الجديدة وطرق استرداد قيمة وقائمة طويلة من الميزات في طور الإعداد”.

يشكل شوب كاش منصة تسوق منفصلة تلبي طلبات المتسوقين في المنطقة وكما هو عبارة عن منصة مكافآت وتطبيق الولاء لمستخدمي ويجو، حيث يكافئهم من خلال استرداد نقدي مقابل حجوزاتهم والتي يمكن استبدالها بحجوزات الفنادق والرحلات.

بإمكانكم تنزيل التطبيق على نظامي آي أو أس وأندرويد أو زيارة ShopCash لإكتشاف عالم من خيارات التسوق.

لتنزيل الملف الصحفي والذي يتضمن المزيد من الصور للفريق والتطبيق يرجى استخدام الرابط أدناه:

https://we.tl/t-FhXwL6RqCX

حول شوب كاش

شوب كاش عبارة عن منصة مكافآت تجمع بين مئات العلامات التجارية ضمن فئات مختلفة من التسوق تحت نظام صفقات واسترداد نقدي في مكان واحد. طور التطبيق من قبل شركة ويجو ويكافئ شوب كاش العملاء باسترداد نقدي فوري لكل عملية شراء يقومون بها، والتي يمكن استبدالها على الفنادق والرحلات في ويجو أو تحويلها إلى حساباتهم المصرفية. كما يمكن التطبيق التجار من كسب المزيد من المستخدمين بدءًا من قاعدة مستخدمي ويجو من المسافرين الدائمين.

نبذة عن “ويجو”

يعد ويجو محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبات “ويجو” خيار أكثر من ١٠ ملايين مستخدم شهرياً بأكثر من مليار دولار من منتجات السفر سنويًا. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، ويدعمها مستثمرون بما في ذلك إدارة Tiger Global و Crescent Point و Square Peg Capital و MEVP وهي شريك استراتيجي لمجموعة MBC.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1343306/Wego.jpg