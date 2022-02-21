ويجو تستحوذ على كليرتريب في الشرق الأوسط من شركة فليبكارت

دبي وبنغالور, 21 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة فليبكارت، شركة تجارة إلكترونية في الهند للاستحواذ على أعمال كليرتريب في الشرق الأوسط. تشمل هذه الصفقة أيضًا بيع فلاي إن لويجو، وهي اتفاقية ترخيص للعلامة التجارية ستسمح لويجو باستخدام علامة كليرتريب التجارية في الشرق الأوسط واتفاقية تعاون تقني بين ويجو وفليبكارت.

وقد وافق مجلسا إدارة ويجو وفليبكارت على الصفقة التي من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2022، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

كليرتريب هي شركة رائدة في مجال السفر عبر الإنترنت في الهند وهي مفضلة من قبل العملاء بسبب واجهتها السهلة الاستخدام. وتوسعت كليرتريب في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010 وقد استحوذت على شركة فلاي إن ومقرها الرياض في عام 2018 والتي لعبت دورًا مماثلًا في بدء السفر عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وتتخذ كل من ويجو وكليرتريب مدينة دبي للإنترنت مقرا” إقليميا لهما.

قال روس فيتش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “ويجو“: “كليرتريب وفلاي إن شركتان تعتمدان على تقديم المنتجات الأفضل من خلال تقنية ال OTA، وقد أسستا علامات تجارية مرموقة ومناصب قيادية مهمة في الشرق الأوسط. يسعدنا الترحيب بكليرتريب وفلاي إن في مجموعة ويجو. ستشكل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم قصص النمو في السنوات القادمة مع بروز قطاعي السفر والتكنولوجيا ومع لعب مجموعة ويجو دورًا رائدًا في المنطقة. وسيساعد هذا الاستحواذ على زيادة نطاقنا وقدراتنا بشكل كبير وسيعزز قدرتنا على الشراكة والتعاون في المنطقة. كما أننا متحمسون لبدء شراكة مع فليبكارت وستشمل مشاركة علامة تجارية والتعاون على الصعيد التكنولوجي.”

وعلق رافي أيير، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ال تطوير المؤسسي، فليبكارت قائلا: ” إن قطاع السفر وتحديدا تكنولوجيا السفر في الهند واسع ومن خلال كليرتريب تمكنا من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من خدمات السفر. ومن خلال استراتيجيتنا وأولياتنا بالتركيز على السوق الهندي٬ فإن الاستحواذ على أعمال كليرتريب في الشرق الأوسط من قبل ويجو يوفر استمرارية لأعمالنا. ونحن على ثقة من أنهم الشركاء المناسبون لتعزيز نمو الشركة في المرحلة القادمة. ونشكر ستيوارت على قيادته وشراكته خلال العام الماضي حيث أصبحت كليرتريب الهند جزءًا لا يتجزأ من مجموعة فليبكارت ونتمنى له ولويجو استمرار النجاح “.

ومن جهته قال ستيوارت كرايتون، الشريك المؤسس ورئيس قسم الأعما ل الدولية في كليرتريب: “ تركيزنا واضح، وهو بناء شركة سفر عبر الإنترنت على مستوى عالمي تنطلق من الشرق الأوسط وبطموحات عالمية. تشكل منطقة الشرق الأوسط محركا لنمو السفر كوجهة ذات موقع جغرافي يتميز بتكنولوجيا رقمية عالية. ومن خلال اندماجنا مع ويجو، سنتمكن من تزويد العملاء بتجربة سفر شاملة”.

لتحميل الملف الإعلامي، يرجى زيارة الرابط أدناه:

https://drive.google.com/ drive/folders/ 19qwN3G30NgVV7llFnySWgk8eaPicj Ejc

نبذة عن “ ويجو “

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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