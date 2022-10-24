‫ولادة الجنسنج الأحمر وتطوره المذهل، القوة الدافعة لموجة الغذاء الكورية

-لا يزال يحتل الجنسنج الأحمر المرتبة الأولى بلا منازع، بحصة 30٪ في سوق الأغذية الصحية الكورية

سيول، كوريا الجنوبية، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — وفقًا لجمعية المكملات الصحية الكورية، تجاوز سوق المواد الغذائية الصحية في كوريا 5 تريليون وون لأول مرة في العام الماضي. إنها زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. المنتج الذي يحتل أعلى حصة في السوق هو الجنسنج الأحمر. إن الجنسنغ الأحمر، المصنوع عن طريق معالجة الجنسنج، هو منتج مفضل، بغض النظر عن الجنس والعمر، بحصة سوقية تبلغ 30٪.



العلامة التجارية الكورية الرائدة للجنسنج الأحمر والتي يعود تاريخها إلى 123 عامًا هي “ CheongKwanJang ” التي أنشأتها شركة KGC (شركة كوريا للجنسنج Korea Ginseng Corporation) ، والتي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي سوق الجنسنج الأحمر. من أجل إنتاج جنسنج أحمر عالي الجودة، تجري “ CheongKwanJang ” ما قدره 430 اختبار أمان تبلغ مدته الإجمالية 8 سنوات قبل شحن المنتجات، بما في ذلك سنتان لإدارة التربة و 6 سنوات للزراعة، من أجل إنتاج الجنسنج الأحمر المتميز الذي يمكن للعملاء استهلاكه بكل ثقة.

“الجنسنج” هو تخصص إقليمي تمثيلي لكوريا. يُطلق على الجنسنج المزروع في كوريا على وجه الخصوص، اسم “الجنسنج الكوري”، ولطالما تم تداوله كمكون طبي ثمين في أجزاء مختلفة من العالم. على الرغم من نمو الجنسنج في أجزاء كثيرة من العالم، يختلف الجنسنج الكوري اختلافًا كبيرًا من حيث الخط والشكل والتكوين. يعتبر الجنسنج الكوري أفضل أنواع الجنسنج في العالم من حيث الجودة والفعالية.

يسمى الجنسنج الأصلي المستخرج من الأرض بالجنسنج الطازج ويصعب تخزينه لفترات طويلة لأنه يحتوي عادة على حوالي 75٪ من الرطوبة. في الماضي، اخترع الأسلاف الكوريون طريقة تبخير وتجفيف الجنسنج الطازج بالبخار للتخزين والتوزيع على المدى الطويل، وكان يُطلق على المنتج المعالج اسم “الجنسنج الأحمر”.

في كوريا، يتم إنتاج الجنسنج الأحمر في أشكال مختلفة من المنتجات مثل السائل والكبسولة والمسحوق والجنسنج الجذري، ويباع أيضًا كغذاء للتمتع به مثل الحلوى والهلام والشاي. يتناول موظفو المكاتب والطلاب والرياضيون الجنسنج الأحمر للتعافي من التعب، بينما يسعى الأطفال وكبار السن إلى الجنسنج الأحمر لتعزيز مناعتهم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1924838/Red_Ginseng.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1902566/Logo_KGC_new.jpg