وقعت شركتي أودو وأرامكو مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

وقد وقعت شركة أودو، وهي نظام مفتوح المصدر خاص بتخطيط موارد المؤسسات، مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو”) بهدف زيادة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

دبي الامارات العربية المتحدة – 7 نوفمبر 2022 – يحدد التعاون الاستراتيجي بين شركة أودو (https://www.Odoo.com/) وأرامكو الأهداف طويلة المدى بين الشركتين بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين أهم محركات النمو الاقتصادي وتمثل مجالًا مهمًا من المجالات التي تركز عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ حيث إنها تُنشئ فرص عمل وتشجع الابتكار. ونظرًا لأن الحكومة السعودية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأدوات الرقمية والتمويل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم اختيار شركة أودو كشريك تقني لتقوم بتوفير برمجيات بأسعار معقولة لعملاء أرامكو تماشيًا مع برنامج تليد.

إن البرامج المتكاملة الخاصة بشركة أودو، والتي تقدم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال بما في ذلك إدارة علاقات العملاء والمحاسبة والمخزون والبرامج الأخرى من أجل تقديم عمل أكثر كفاءة، ستقدم خدمات التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والكبيرة.

سيتيح استخدام برمجيات شركة أودو للشركات الانتقال من العمليات المستهلكة للوقت والتكلفة إلى العمليات الأكثر كفاءة. وسيتم تحديد سير العمل بدقة وستصبح قنوات الاتصال موحدة وواضحة. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام نظام أساسي واحد بدلاً من التطبيقات الفردية التي يقدمها مزودو برمجيات مختلفين سيتيح للمؤسسات القدرة على تبسيط عملية جمع البيانات الخاصة بهم، وإعداد تقارير دقيقة، وإصدار قرارات محددة الأهداف. كما أن الحلول التي تقدمها أودو للشركات الصغيرة والمتوسطة ستتيح لتلك الشركات زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والابتكار وتعزيز أعمالها بشكل عام.

وقد صرح بافيترا سينج، المدير الإداري لشركة أودو الشرق الأوسط DMCC، قائلاً: يسعدنا أن نبدأ تعاوننا المثمر مع شركة أرامكو للاستفادة من قوتنا المشتركة وتسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وقد أصبح التحول الرقمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعتبر شركة أودو ببرمجياتها المتكاملة وسهلة الاستخدام خيارًا مثاليًا لكل شركة ترغب في الاستفادة منها بأسهل طريقة ممكنة”.

يتم التوزيع بواسطة شركة ايه بي او جروب بالنيابة عن شركة أودو.

للاتصالات الإعلامية:

Tanya Krupynska

التسويق والاتصالات

takr@odoo.com

حول شركة أودو:

تعد شركة أودو المزود الرائد لبرمجيات الأعمال التجارية الشاملة ومفتوحة المصدر للشركات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الشركات الناشئة ذات المستخدم الواحد إلى الشركات الكبيرة، مع أكثر من 7 ملايين مستخدم. وقد تأسست شركة أودو في عام 2005، وتزدهر في نظام بيئي فريد ومفتوح تمامًا يجمع بين موارد مجتمعه وشركائه بهدف تقديم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال سهلة الاستخدام والمتكاملة والقابلة للتطوير. وتتمثل مرونة شركة أودو في أن عملية إضافة التطبيقات يمكن أن تتم وفقًا لنمو الشركة، وإمكانية إضافة تطبيق واحد في كل مرة وفقًا لتطور الاحتياجات ونمو قاعدة العملاء. وتوفر النسخة الإلكترونية القائمة على السحابة من برنامج أودو الخاص بتخطيط موارد المؤسسات حلاً مخصصًا تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتغطي المرونة والتكامل التام كافة الاحتياجات بما في ذلك احتياجات أكثر الشركات تعقيدًا.

حول مركز أرامكو السعودية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (تليد):

أرامكو السعودية هي شركة عالمية متكاملة لإنتاج الطاقة والكيماويات. وإن الاعتقاد الجوهري بأن “الطاقة هي فرصة” يمثل الدافع لدى شركة أرامكو. ومن خلال إنتاج برميل واحد تقريبًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة، يقوم فريقها العالمي المخصص بإحداث تأثير إيجابي في كل ما تفعله الشركة. وتركز أرامكو على جعل مواردها أكثر موثوقية واستدامة وفائدة. ويساعد ذلك على تعزيز الاستقرار والنمو طويل الأجل حول العالم. ويستهدف برنامج تلـيد‎ النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات متعددة من خلال مجموعة تتكون من 20 مبادرة، وهو ما يقدم دعمًا واسع النطاق بدءاً من بناء القدرات وتطوير الاستراتيجيات وصولاً إلى التدريب، والوصول إلى الأسواق، والخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال.