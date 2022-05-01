‫ وقعت شركة AMAZFIT على الساعة الذكية الخارجية الرسمية لترياتلون 2022 الهروب من ألكاتراز

ساعة ذكية فائقة الصلابة ومتينة خارج البيت بنظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) جاهزة لتحدي المستحيل مع عشاق الترياتلون

لوس أنجلوس، 25 مايو 2022 / PRNewswire / — Amazfit ، علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء تابعة لشركة Zepp Health (NYSE : ZEPP) ، تفخر بأن يتم تسميتها الراعي الرسمي للساعات الذكية خارج البيت لترياتلون 2022 الهروب من ألكتراز ( EFAT ). مستوحاة من جوهر العلامة التجارية “ Up Your Game” ، سلسلة ساعات T-Rex الذكية فائقة الصلابة والمتينة خارج البيت من Amazfit جاهزة لتزويد رياضيي الترياتلون بالميزات الشاملة التي يحتاجون إليها لمواجهة التحدي المثير.

كعلامة تجارية تركز على الصحة واللياقة البدنية، تكرس Amazfit جهودها لتوفير أجهزة متطورة يمكن ارتداؤها تلهم أسلوب حياة صحي ونشط، مثل سلسلة Amazfit T-Rex عالية الأداء والوظيفية والمتينة، والتي تساهم في محفظة العلامة التجارية الشاملة خارج البيت. يمثل تطور هذه المجموعة الخارجية الوعرة، إطلاق Amazfit T-Rex 2 الجديدة، مع ترقيات أكثر إثارة، بما في ذلك:

أسلوب قوي وجريء يجاري العصر

نطاق مزدوج عالي الدقة وخمسة مواقع للأقمار الصناعية، وعمر بطارية 24 يومًا قوي بما يكفي لتحمل أي مغامرة

صلابة من الدرجة العسكرية تكملها درجة حرارة منخفضة للغاية في البيئات الباردة مثل -30 درجة مئوية

10 ATM مقاومة للماء، وأكثر من 150 وضعًا رياضيًا (بما في ذلك الترياتلون) وتتبع شامل للصحة لإبقاء الرياضيين تحت التغطية خلال السباحة وركوب العجل والركض

بها نظام ملاحة جديد تمامًا يتمحور حول المسار في الوقت الفعلي [1] تسمح للرياضيين من جميع المستويات بتتبع تحركاتهم مباشرة على الساعة

وفي حديثها عن هذه الشراكة الجديدة، قالت جينيفر لاو، نائبة رئيس الفعاليات الرياضية في IMG ، “يسعدنا أن نجلب Amazfit ، الشركة الرائدة في تصميم وأداء الأجهزة الرياضية القابلة للارتداء، على متن هذا الحدث بصفتها الراعي الرسمي للساعة الذكية الخارجية. يتماشى تفاني Amazfit لتزويد الرياضيين بالتكنولوجيا لتحقيق أفضل أداء لهم مع أنماط حياة المشاركين في ترياتلون الهروب من ألكاتراز”.

ستوفر Amazfit ، بالتعاون مع ترياتلون الهروب من ألكاتراز، رياضيين مختارين من EFAT مع ساعات ذكية خارجية جديدة تمامًا Amazfit T-Rex 2 لتتبع أداء التدريب الفردي ومقاييس الصحة الشخصية، من خلال السباق وما بعده. سيكون كشك Amazfit الرسمي في الموقع يومي 4 و 5 يونيو لتشجيع المشاركين أثناء تثقيف مجتمع Escape حول المنتجات التي تربط الصحة بالتكنولوجيا.

علق نائب رئيس Amazfit ، بين فان “نحن فخورون برعاية واحدة من أكثر المسابقات المنتظرة في أمريكا. Amazfit مكرسة لتطوير ساعات ذكية موثوقة ومتعددة الوظائف خارج البيت تعزز جودة الحياة. جوهر علامتنا التجارية هو عيش حياتك ( Up Your Game ) ونحن نشجع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن روحهم النشطة بحرية. من خلال الشراكة مع EFAT ، نأمل في تقديم تجربة مستخدم أفضل لمجموعة واسعة من الجماهير، ودعم ليس فقط هواة الرياضة المتحمسين ولكن أيضًا الرياضيين المحترفين من خلال منتجات العلامة التجارية الأكثر تقدمًا.”

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة المواقع الرسمية لـ Amazfit و EFAT .

[ 1] ستتم إضافة هذه الميزات عبر تحديث OTA

نبذة عن Amazfit

Amazfit ، علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء تركز على الصحة واللياقة البدنية، هي جزء من Zepp Health (NYSE : ZEPP) ، شركة تكنولوجيا صحية. تقدم مجموعة واسعة من الساعات الذكية والعصابات، جوهر علامة Amazfit التجارية هو “ Up Your Game” ، لتشجيع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن روحهم النشطة بحرية. يتم تشغيل Amazfit بواسطة منصة إدارة الصحة المملوكة لشركة Zepp Health والتي توفر رؤى وإرشادات قابلة للتنفيذ على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع قائمة على السحابة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف العافية الخاصة بهم.

تم إطلاق Amazfit في عام 2015، وتحتضن اليوم ملايين المستخدمين. منتجاتها متوفرة في أكثر من 90 دولة عبر الأمريكتين، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول Amazfit , قم بزيارة www.amazfit.com . لمزيد من المعلومات حول Zepp Health , قم بزيارة www.zepphealth.com .

ترياتلون الهروب من ألكاتراز

من الرياضيين الأولمبيين وأبطال العالم إلى الفئات العمرية المتحمسة والرياضيين المتحديين، سيحتل لاعبو الترياتلون من جميع أنحاء العالم شوارع ومياه سان فرانسيسكو في الدورة السنوية رقم 41 لترياتلون الهروب من ألكاتراز يوم الأحد 5 يونيو 2022. يضيء التاريخ المشين للجزيرة كسجن فيدرالي لا مفر منه تحديًا غامضًا للرياضيين في جميع أنحاء العالم، وهو فرصة “الهروب من الكاتراز”. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.EscapeAlcatrazTri.com .

للاستعلام الإعلامي:

جهات اتصال Amazfit USA PR :

angela.tang@ zepp.com

napr@zepp.com

جهة اتصال Amazfit Global PR :

tangjingjing@zepp.com