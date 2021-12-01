وصول محطة كوامبا لتخزين الطاقة والكهروضوئية الشمسية إلى مرحلة الإغلاق المالية

مابوتو، موزمبيق, 21 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – وصلت شركة Globeleq، شركة الطاقة المستقلة الرائدة في إفريقيا، وشركائها في المشروع مؤسسة Source Energia، مطور الطاقة في الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، وشركة الطاقة في موزمبيق، المرفق الوطني للطاقة في موزمبيق، إلى مرحلة الإغلاق المالي لمحطة كوامبا الكهروضوئية الشمسية التي تنتج 19 ميجاوات (15 ميجاوات) من الطاقة وتخزن طاقة بقدرة 2 ميجاوات (7 ميجاوات في الساعة).

وسيوفر هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 36 مليون دولار أمريكي والذي يقع في منطقة كوامبا بمقاطعة نياسا (حوالي 550 كيلومترًا غرب مدينة ناكالا الساحلية)، الكهرباء من خلال اتفاقية شراء للطاقة لمدة 25 عامًا مع شركة الطاقة في موزمبيق. ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في توليد الطاقة بشكل مستقل في موزمبيق لدمج نظام تخزين الطاقة على نطاق المرافق ويتضمن ترقية لمحطة كوامبا الفرعية الحالية.

وستوفر محطة كوامبا للطاقة الشمسية، بمجرد تشغيلها، طاقة كافية لـ 21,800 مستهلك، ومن المتوقع على مدار عمر المشروع أن يتم تجنب ما يعادل أكثر من 172,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن تتدفق الدفعة الأولى من الطاقة في النصف الثاني من عام 2022.

وقام صندوق البنية التحتية لأفريقيا، وهو عضو في مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة التي مولت ديون بقيمة 19 مليون دولار، بالتعاون مع مرفق تمويل فجوات مقومات الاستمرارية من مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة، بتوفير مبلغ 7 ملايين دولار من أجل تمكين ميسور التكلفة التعريفة، وتمويل ترقيات الشبكة الأساسية، ونظام تخزين الطاقة لـشركة الطاقة في موزمبيق. وساهمت سي دي سي بلس (CDC Plus)، مرفق المساعدة الفنية لمجموعة سي دي سي، بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي لنظام تخزين طاقة البطاريات.

وعلقت أوليفيا كاربالو، مديرة شركة تسعون ون (Ninety One Ltd)، أحد مدراء صندوق البنية التحتية لأفريقيا قائلة: “يُعد هذا مشروع رائدًا لـكلًا من صندوق البنية التحتية لأفريقيا ومجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة. نهنئ شركة Globeleq، ومؤسسة Source Energia، وشركة الطاقة في موزمبيق، وموزمبيق على الوصول إلى معلم رئيسي في نشر المزيد من تكنولوجيا الطاقة الشمسية للشبكة الشمالية، وعلى تثبيت أول نظام تخزين طاقة للبطاريات على نطاق الشبكة في موزمبيق”.

وصرحت سارة مارشاند، مديرة سي دي سي بلس التابعة لمجموعة سي دي سي، قائلة: “يسعدنا دعم أحد أنظمة تخزين طاقة البطاريات على نطاق الشبكة الأولى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال هذه المنحة لنظام تخزين البطاريات. وستقدم سي دي سي بلس أيضًا، تماشياً مع طموح مجموعة سي دي سي لتحفيز المزيد من حلول التخزين في جميع أنحاء القارة، الدعم لالتقاط ونشر المعرفة حول التأثير التشغيلي والاقتصادي والإنمائي لمكونات البطارية”.

“أنا فخور بأن فريقنا، في ظل التحديات المستمرة بسبب الوباء، قد حقق الإغلاق المالي، وأننا يمكننا البدء في بناء أول منشأة لتخزين الطاقة الشمسية والطاقة في البلاد. ونحن ندعم بالكامل حكومة موزمبيق في مبادراتها لدعم اتفاقية باريس وتزويد مواطنيها بخيارات طاقة بديلة موثوقة ونظيفة”. وصرح بذلك مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq.

كما صرح مارسيلينو جيلدو ألبرتو، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة في موزمبيق، قائلًا : “أن هذا المشروع هو دليل على التزام شركة الطاقة في موزمبيق بتوفير حلول مستدامة من أجل تسريع وصول الطاقة إلى الموزمبيقيين. وتُعد شركة الطاقة في موزمبيق، امتثالاً للخطة الخمسية للحكومة لإدخال 200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، في صدارة الشركات التي تنتقل بالطاقة تماشياً مع اتفاقية باريس”.

“يسعدنا أن نقدم مساهمة أخرى في قطاع الطاقة في موزمبيق ونتطلع إلى دعم النمو المستقبلي للصناعة في البلاد. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في المشروع والممولين على صبرهم والتزامهم الذي لا مثيل له خلال مرحلة التطوير”، صرح بذلك بيدرو كوتينيو، الرئيس التنفيذي لشركة Source Energia.

ومن المتوقع أن يحتاج المشروع إلى حوالي 100 عامل أثناء البناء، وسيتم توظيف العديد منهم من المجتمع المحلي. تم تعيين الشركة الإسبانية Grupo TSK كمقاول مختص بالهندسة والمشتريات والبناء للمشروع وستبدأ الشركة على الفور في تعبئة فريق البناء الخاص بها. وستوفر E22، وهي جزء من Spanish Gransolar Group، نظام تخزين طاقة البطارية الكامل. وستشرف شركة Globeleq على إنشاء وتشغيل محطة الطاقة، بدعم من مؤسسة Source Energia.

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