وصول حماية الرأس الباليستية من أولبريكتس إلى مستوى جديد

الحماية الحقيقية تنقذ الأرواح

شوانيستات، النمسا، وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 شباط/فبراير، 2021 /PRNewswire/ — في معرض آيدكس 2021 في أبوظبي، ستعرض شركة أولبريكتس بروتيكشن أنظمة الخوذ المضادة لذخائر البنادق المطورة حديثًا (الكشك 07-D32). الحماية من ذخيرة البنادق مهمة للغاية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإرهابية وحوادث إطلاق النار، حيث يستخدم غالبية الجناة البنادق بدلاً من الأسلحة اليدوية في مثل هذه الأحداث.

الخوذات المصنوعة من المركبات الشائعة، مثل خوذات NIJ IIIA، هي فعالة فقط في إيقاف ذخيرة المسدسات مثل 9 ملم و44 ماغ. عندما تصيب ذخيرة البندقية الخوذة، تخترق الرصاصات الخوذة.

ومع ذلك، فإن ما هو غير معروف بصورة شائعة هو أن تلك الخوذات لا يمكنها حتى حماية مرتديها من تهديدات المسدس (مثل رصاص المسدس 9 ملم و 44 ماغ). لا يزال رجال الشرطة والجنود يتعرضون للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة بسبب التشوه الدراماتيكي للواجهة الخلفية للخوذة، والذي يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للجمجمة والدماغ. وبالتالي، فإن هذه الخوذات لا تحمي حقًا من يرتديها من ذخائر البنادق أو المسدسات.

أنظمة حماية الرأس الجديدة من أولبريكتس قادرة على إيقاف ذخيرة البندقية، بالإضافة إلى تقليل تشوه الواجهة الخلفية والطاقة الحركية المتبقية لحدود تسمح للضحية بالبقاء. تأتي أنظمة الحماية الباليستية المطورة حديثًا إما كخوذات بندقية منفردة أو كمجموعة مع حاجب رأس خفيف الوزن قابل للإضافة للخوذة.

أحد هذه الأنظمة قادر على إيقاف الذخيرة الأساسية الفولاذية لبندقية الكلاشينكوف المستخدمة بشكل شائع والفتاكة (7.62x39mm MSC)، وفي نفس الوقت تقليل تشوه الواجهة الخلفية والطاقة الحركية المتبقية لحدود تسمح بالبقاء. أثبتت الاختبارات وفقًا لـ ميل أس تي دي التي أجريت في مختبر معتمد من أن آي جي وميل بالولايات المتحدة أن متوسط قيمة تشوه الواجهة الخلفية لهذه الأنظمة التي أصابتها رصاصات كلاشينكوف الفولاذية الأساسية أقل من 10 مم، في حين أن معظم الخوذات الأخرى لا يمكنها حتى الوصول إلى قيم مماثلة مقابل ذخيرة مسدس عيار 9 ملم. علاوة على ذلك، فإن الطاقة الحركية المتبقية لهذا النظام أقل بكثير من 25 جول عندما تصطدم برصاص كلاشينكوف 7.62x39mm MSC.

بالطبع، تلبي جميع الخوذات من أولبريكتس بروتيكشن متطلبات المعيار الأميركي NIJ IIIA والمعيار الأوروبي VPAM HVN 2009 المستوى 3، مع طاقة حركية متبقية أقل من 25 جول.

حول أولبريكتس بروتيكشن

أولبريكتس بروتيكشن في شوانيستات (النمسا) هي فرع تابع لأولبريكتس غروب. تصنع شركة أولبريكتس بروتيكشن خوذات واقية من الرصاص وهجينة مصنوعة من التيتانيوم الأراميد أو التيتانيوم البولي إيثيلين. يتضمن عملاء الشركة الدوليون مختلف الوحدات الخاصة ووحدات الشرطة.

أولبريكتس بروتيكشن هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال حماية الرأس الباليستية وتضع بانتظام معايير تقنية جديدة من حيث الحماية والراحة والتصميم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.ulbrichts.com/ protection/medienbereich .

الاتصال:

ميجور شولر

المدير العام للمبيعات للحماية

أولبريكتس جي أم بي أتش

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هاتف جوال:32 10 10 88 664 43+

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