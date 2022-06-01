‫وحدة التخزين الاحتياطية من هواوي OceanProtect تفوز بجائزة أفضل عرض في Interop Tokyo 2022

شنتشن، الصين، 18 يونيو 2022 / PRNewswire / — في معرض Interop Tokyo 2022 ، وهو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليابان، فاز Huawei OceanProtect Backup Storage بجائزة خاصة وهي جائزة أفضل عرض في فئة الخادم والتخزين. هذه هي الجائزة الأولى من نوعها التي تفوز بها Huawei OceanProtect Backup Storage ، مما يدل على مزاياها الراقية والتنافسية.

مراجعة الحائز على الجائزة: أداء لا مثيل له في تخزين النسخ الاحتياطي. مع سرعات النسخ الاحتياطي السريعة ونسب تقليل البيانات العالية، قد يحدث ثورة في نظام التطبيقات وتصميمات النظام ويدفع بنموذج تخزين احتياطي جديد في المستقبل.

Interop Tokyo هو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها تأثيرًا في اليابان. في كل عام، تعرض كبرى شركات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم حلولها الرائدة وبراعتها التقنية، للتنافس على مراجعات Interop الإيجابية. حصل Huawei OceanProtect Backup Storage على استحسان خبراء تكنولوجيا المعلومات والمراجعين من خلال حله الرائد والفريد من نوعه في الصناعة والعرض التوضيحي الذي لا تشوبه شائبة في الموقع.

يواجه النموذج التقليدي من قرص إلى قرص إلى شريط ( D2D2T ) لحماية البيانات مشاكل مثل نافذة النسخ الاحتياطي الطويلة ووقت الاسترداد، في حين أن العصر الجديد من Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X) يعيد تعريف النموذج حيث أن حلول النسخ الاحتياطي تسير بسرعة، مما يزيد من فتح قيمة البيانات. تم تصميم وحدة التخزين الاحتياطية OceanProtect من Huawei ، باعتبارها الجيل التالي من المنتج الذكي المعياري للفلاش بالكامل، لعصر F2F2X ، وتتميز بالنسخ الاحتياطي والاسترداد السريعين، والحد الفعال، والموثوقية العالية.

لماذا تم تتويج التخزين الاحتياطي Huawei OceanProtect بالجائزة

الميزة الأولى هي النسخ الاحتياطي والاسترداد السريعين. في الواجهة الأمامية، يستخدم OceanProtect بطاقة واجهة الشبكة الذكية DTOE (NIC) لتحسين حوسبة البروتوكول وتحرير موارد حوسبة وحدة المعالجة المركزية، مما يضاعف عرض النطاق الترددي للصفيف مقارنة ب NIC التقليدي. علاوة على ذلك، يدعم OceanProtect محركات الأقراص SSD عالية الأداء في النهاية الخلفية. تتيح ميزة التسريع الكامل من طرف إلى طرف ما يصل إلى 155 تيرابايت/ساعة من عرض النطاق الترددي للنسخ الاحتياطي و 172 تيرابايت/ساعة، على التوالي.

ومن حيث التخفيض الفعال، يحقق التخفيض متعدد الطبقات المضمن متغير الطول، والضغط القائم على الميزات، والضغط على مستوى البايت نسبة تقليل بيانات تصل إلى 72:1، مما ساهم في تحقيق توفير كبير في إجمالي تكلفة الملكية.

علاوة على ذلك، تم بناء موثوقية عالية من 6- nines على بنية أجهزة التكرار Active-Active وتقنية RAID-TP ، والتي يمكنها تحمل ثلاثة حالات فشل في القرص وتنفيذ تجاوز الفشل في غضون ثوان عند فشل وحدة تحكم واحدة، مما يحقق التوافر والموثوقية العاليين.

في عصر F2F2X ، تتبنى حماية البيانات نظامًا بيئيًا وتحديات جديدة. تتكيف وحدة تخزين النسخ الاحتياطي OceanProtect من Huawei مع نماذج النسخ الاحتياطي عالية السرعة في مختلف الصناعات وبيئات التطبيقات، مما يوفر نسخًا احتياطيًا واستردادًا متميزين لحماية أصول البيانات الخاصة بك في العالم الذكي.

لمزيد من المعلومات حول حلول Huawei OceanProtect ، يرجى زيارة:

https://e.huawei.com/en/ products/storage/oceanprotect/ oceanprotect-x8000-x9000