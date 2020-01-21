واكاكو تطلق جهاز بيباموكا، أول جهاز قهوة متنقل يستخدم الضغط الفراغي لغلي القهوة

– من منتجي قهوة المنيبريسو والنانوبريسو المفضلتين للسفر، تم تصميم بيباموكا لمنح محبي القهوة خبرة تذوق قهوة سفرية متعددة في مشروب واحد

– جهاز بيباموكا يستخدم آلية التواء هي الأولى من نوعها لخلق ضغط فراغي يمكن المستخدمين من صنع كأس كامل من القهوة المتوازنة في دقيقتين

هونغ كونغ، 21 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — بعد أن باعت أكثر من مليون جهاز لصنع قهوة الإكسبرسو المحمولة، تدخل شركة واكو بجرأة سوق جهاز صنع قهوة الفلتر بجهاز بيماموكا الجديد، وهو أول صانع قهوة لغير الإكسبرسو مصمم للسفر، ومن المقرر أن يباع بسعر 46.90 دولارا.

عملية غلي القهوة بجهاز بيباموكا فريدة من نوعها. يقوم المستخدمون بإدخال القهوة المطحونة في سلة فلتر مخصصة، وإضافة الماء الساخن إلى بيباموكا، وإسقاط سلة الفلتر إلى أسفلجهاز البيباموكا. وباستخدام آلية التواء مبتكرة، يتم إنشاء الضغط الفراغي داخل كأس القهوة السفري. يولد هذا الضغط السلبي قوة شفط تقوم بسحب الماء الساخن إلى أسفل عبر حبيبات القهوة المطحونة. ثم يتم غلي القهوة مباشرة في الكأس الحراري المعزول حيث تبقى ساخنة لساعات.

تعمل البيئة المضغوطة على تسريع عملية الاستخراج، وتستغرق دقيقتين فقط لتحضير فنجان قهوة متوازن. التصميم المبتكر يحزم بذكاء جميع معدات الغلي داخل الكأس المقاوم للصدأ متساوي الحرارة، مما يساعد المسافرين على توفير المساحة وحزمة الحد الأدنى.

وقال هوغو كايلتون، المؤسس المشارك لشركة واكو: “لقد أمضينا أكثر من عامين في تطوير صانع القهوة هذا الحاصل على براءة الاختراع، ونحن مسرورون لتشاطره أخيرًا مع جماهيرنا في جميع أنحاء العالم الذين طلبوا منا وسيلة سهلة للسفر لصنع قهوة الفلتر في مغامراتهم.”

“بين التصميم متعدد الإمكانات، وميزات ضغط الفراغ والقدرة على استخراج القهوة الطويلة أو المشروب البارد أو القهوة على طراز الإسبريسو، يعتبربيباموكا بمثابة مصنع فريد من نوعه حقًا يساعد جميع عشاق القهوة على الاستمتاع بمشروبات القهوة المفضلة لديهم في اي وقت وفي اي مكان.”

تقوم واكو بصنع صانعات قهوة محمولة مبتكرة مصممة لتزويد عشاق القهوة يوميًا بالحد الأدنى من الأدوات وتنشيط الكافيين الذي يحتاجون إليه للذهاب إلى أي مكان تأخذهم رغباتهم إليه.

يمكن العثور على الفيديوهات والصور هنا: https://wacaco.coffee/ pipamokarelease

الموقع: www.wacaco.com | https://www.wacaco.com/ pages/pipamoka