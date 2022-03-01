‫«وارويك» تكمل فرقة «بلغرافيا» بالاستحواذ على «مجموعة موزارت»

Posted on 1 hour ago by tngadmin

لندن, 15 مارس 2022 /PRNewswire/ — أكملت مجموعة وارويك (Warwick) للاستثمار أكبر صفقة لها حتى الآن من خلال الاستحواذ على 25 شقة في 5 مناطق ملكية عقارية خالصة غير منقطعة عبر شارع إيبيري في حي بلغرافيا.

Ebury Street, Belgravia Location

يتميز الموقع بثراء تاريخي حيث كان شارع إيبيري في يوم من الأيام موطنًا للملحن وولفغانغ أماديوس موزارت وكذلك لمؤلف جيمس بوند، إيان فليمنغ.

تتكون المحفظة المتنوعة، المسماة بمجموعة موزارت، من مزيج جذاب من الوحدات السكنية ذات إمكانات كبيرة لتعزيز القيمة من خلال تجديد وتوسيع أماكن الإقامة الحالية.

 ومن خلال تميزها بالمباني الجورجية والعروض الممتازة للبيع بالتجزئة في الأحياء تشتمل مجموعة موزارت على شقق بأحجام متنوعة وتوفر عددًا من الخيارات للمستأجرين الحاليين والمستقبليين.

 وتتماشى الصفقة مع استراتيجية «وارويك» للحصول على استثمارات التملك العقاري الخالص مع إمكانية إضافة القيمة وهي مكمل قوي لملكية «وارويك» الحالية لتسعة منازل للتملك الحر في مكان قريب في بنايات مسوَّرة في شارع سانت برنابا في بلغرافيا.

 ومنذ إتمام الصفقة، زادت «وارويك» من نسبة الإشغال، وحسّنت الإيجارات وبدأت أعمال التصميم لرفع كفاءة الوحدات من أجل إعادة تموضعها على المدى الطويل.

 ويقول أندرو جيه كريسوستومو، كبير المديرين التنفيذين بالمملكة المتحدة:

إن هذه الصفقة تأتي متممة لثلاث صفقات أبرمناها في الأشهر الستة الماضية. ونواصل تدعيم الأصول بشكل استباقي عبر وسط لندن، بهدف أن نصبح من أفضل 10 ملاك عقارات في العاصمة.

ويقول كيت ريتشارد، المؤسس والرئيس التنفيذي:

إن مجموعة موزارت عبارة عن عملية استحواذ نادرة وفريدة من نوعها وتدعم استراتيجيتنا لبناء مجموعة متميزة من العقارات ذات الجودة العالية تناسب العائلات المتعددة والعائلة الواحدة في وسط لندن. ونحن الآن نملك 14 مبنى في بلغرافيا مما يجعلنا مستثمرًا ملتزمًا على المدى الطويل في الحي.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1763400/WIG_Ebury_Street.jpg

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