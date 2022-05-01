‫ هيكفيجن تصدر نتائجها المالية لكامل العام 2021 والربع الأول من العام 2022

Posted on 6 hours ago by tngadmin

هانغتشو ، الصين ، 7 مايو 2022 / بي آر نيوزواير / — أصدرت هيكفيجن نتائجها المالية للعام 2021 بالكامل، حيث أبلغت عن إيرادات إجمالية قدرها 81.42 مليار يوان، وحققت نموًا سنويًا بنسبة 28.21%. بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى مساهمي الشركة 16.80 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 25.51%.

 البيانات المحاسبية الرئيسية لنتائج هيكفيجن المالية للسنة الكاملة 2021

2021

2020

التغيير السنوي (بالنسبة المئوية) (%)

إيرادات التشغيل (يوان)

81,420,053,539.27

63,503,450,891.78

28.21%

صافي الأرباح العائدة لمساهمي
الشركة ( RMB )

16,800,411,032.05

13,385,526,714.15

25.51%

بلغت الإيرادات الخارجية في عام 2021 21.99 مليار يوان، مع نمو سنوي بنسبة 24.23%، وهو ما يمثل 27% من إجمالي إيرادات الشركة.

Hikvision Full-Year 2021 Financial Results

كما أصدرت هيكفيجن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، وأبلغت عن إيرادات قدرها 16.52 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 18.11%. بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى مساهمي الشركة 2.28 مليار يوان، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 5.29%.

وللمضي قدمًا، ستواصل الشركة التركيز على ابتكار التقنيات والمنتجات والحلول لخلق قيمة للعملاء والمجتمع. تلتزم هيكفيجن بخدمة مختلف الصناعات من خلال أحدث تقنيات إدراك الآلات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يؤدي إلى مستقبل AIoT .

يمكن قراءة التقرير السنوي الكامل 2021 و الربع الأول 2022  هنا .

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1803600/Hikvision_Full_Year_2021_Financial_Results.jpg

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