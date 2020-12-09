هيدسبن تتشارك مع غوغل كلاود على الحافة

بالوا آلتو، كاليفورنيا، 9 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هيدسبن أول منصة تجربة رقمية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي، أنه تم الاعتراف بها كمزود حلول أفقي لمبادرة غوغل كلاود (Google Cloud) التي تم الكشف عنها مؤخرًا لتقديم تطبيقات شريكة على الحافة، وهي جزء من استراتيجية سحابة الحافة للجوال العالمي وهي محفظة وسوق من حلول الـ 5 جي ومنصة سحابية مفتوحة لتطوير التطبيقات المرتكزة على الشبكة.. وقد تعاونت هيدسبن وغوغل كلاود لدعم وتمكين حالات الاستخدام عبر قطاعات متعددة تقدم حلول 5 جي حافية.

وقال راجيف بوتاني، الرئيس التنفيذي لشركة هيدسبن، “نحن متحمسون للشراكة مع غوغل كلاود على الحافة. إن المراقبة الاستباقية من هيدسبن لتجارب المستخدم لتطبيقات 5 جي أثناء دورة التطوير وما بعد التشغيل لا تمكّن عملاءنا فقط من تحديد ومعالجة مشكلات تجربة المستخدم والأداء بشكل وقائي، بل وتوفير رؤى لدفع العروض الجديدة وتدفقات الإيرادات التي تم تمكينها من خلال تقنيات حافة الـ 5 جي.”

هيدسبن لـ 5 جي الحافة

تعد تجارب المستخدم الرقمية أولوية لكل صاحب مصلحة في نظام الـ 5 جي العام. تلعب هيدسبن دورًا مهمًا في ضمان تمكين فرق المنتج لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للمستخدمين النهائيين بما في ذلك:

· قياس في العالم الحقيقي يعتمد على الموقع والتحسين المستمر لتجربة المستخدم حول العالم

· تحديد استباقي للمشكلات في الجهاز والشبكة وطبقات التطبيق، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية للجهات الثالثة

· ظهور لا مثيل لها في جودة تجربة البث المباشر، AR / VR، خدمات وتطبيقات الصوت والفيديو

وقال تانوج رجا، الرئيس العالمي للشراكات الإستراتيجية في غوغل كلاود “إن تقديم إمكانات وتطبيقات السحابة إلى الحافة سيفتح أبوابًا جديدة للعملاء، سواء كان ذلك للمساعدة في تبسيط العمليات التجارية على الحافة أو تقديم تجارب رقمية جديدة ومثيرة للمستهلكين. يسعدنا أن نتعاون مع هيدسبن لدعم هؤلاء العملاء، ولتقديم قدرات هيدسبن في إدارة التطبيقات والبنية التحتية على غوغل كلاود.”

شركات السحابة الرائدة في الشركات المتطورة وثقت بشركة هيدسبن لضمان تجارب مستخدم عالية الجودة وزيادة الإيرادات من خلال الاعتماد والمشاركة المحسنين، كل ذلك مع تقليل التكاليف والوقت المستغرق للوصول إلى السوق.

حول هيدسبن

هيدسبن هي أول منصة ذكاء اصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية، وأتمتة الاختبار، والأداء المستند إلى ML وجودة تحليلات التجربة للهاتف المحمول والويب والصوت والفيديو. تُمكِّن هيدسبن فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمنتج من ضمان الخبرات الرقمية المثلى طوال دورة حياة التطوير. تعلم اكثر بزيارة www.HeadSpin.io

الاتصال الاعلامي:

مايكل بات

michaelb@headspin.io

805-878-8760