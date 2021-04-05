هيدريك أند ستراغلز تعلن عن ترقيات للشركاء وكبار المحامين في الشركة على صعيد عالمي عبر شركتي البحث التنفيذي وهيدريك للاستشارات

تشمل الترقيات 18 مدينة في 10 دول حيث تواصل الشركة تعزيز التزامها بالتطوير المهني على خلفية سوق دائم التغير
شيكاغو،5 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركةهيدريك أند ستراغلز نازداك: (HSII، اليوم أنه كجزء من عملية الترقيات السنوية التي تقوم بها، رقت الشركة ـ 12 شريكًا و 17 مديرًا في الشركتين الفرعيتين التابعتين للشركة للبحث والاستشارات على مستوى العالم. وأصبحت هذه الترقيات نافذة المفعول اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021.
وقال كريشنان راجاغوبالان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيدريك أند ستراغلز “إن لدى الشركة التزاما طويل الأمد بتطوير أفضل المواهب والترقية من داخل شركتنا.” “لقد أظهرت هذه المجموعة من الاستشاريين الذين تمت ترقيتهم حديثًا قيادة وصلابة بارزة. وسوف يلعبون دورًا مهمًا في ما نواصل خدمة عملائنا كمستشاري قيادة موثوق بهم، ومساعدتهم على بناء وتطوير فرق قيادة رشيقة وعالية الأداء قادرة على العمل في بيئة عمل متغيرة باستمرار وموزعة بشكل كبير “.
المستشارون الذين تمت ترقيتهم موجودون في 18 مدينة في 10 دول.
الأفراد الذين تمت ترقيتهم إلى مستوى الشريك في عام 2021:
- تشارلز أندرسون ، شريك، مكتب الخدمات المالية، (مدينة نيويورك)
- جيفري بويد شريك، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (مدينة نيويورك)، </8
- أليكسيس هينيسي ، شريك، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية، (لوس أنجلوس)
- مارتن هولم ، شريك، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (كوبنهاغن)
- ستيفن مانسفيلد ،شريك، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (مدينة نيويورك)
- ماكس راندريا ، شريك، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (ملبورن)
- سكوت روبين ، شريك، مكتب مسئولي المعلومات والتكنولوجيا (مدينة نيويورك)
- إنا سود ، شريك، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (واشنطن العاصمة)
- كريستوفر أورينك ، شريك، استشارات هيدريك، (سنغافورة)
- فيتوريو فيلتروني ، شريك، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (ميلانو)
- سيباستيان والتر ، شريك، مكتب الخدمات المالية (دوسلدورف)
- مارك زورباس ، شريك، هيدريك للاستشارات، (هيوستن)
الأفراد الذين تمت ترقيتهم إلى منصب مدير كبير العام 2021:
- مريم أبوت ، مديرة، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (لندن)
- جوزيف أنتماتن مدير، هيدريك للاستشارات (كوستا ميسا)
- جيسيكا بينيت ، مديرة، مكتب الممارسة الصناعية (بيرث)
- كايلن كونلون مديرة، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (بوسطن)
- إليزابيث غانز ، مديرة، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (شيكاغو)
- ليزا غوردون ، مديرة، مكتب المسؤولين الماليين (مدينة نيويورك)
- بولا غويرا ، مديرة، مكتب الممارسات الصناعية (ريو دي جانيرو)
- غويدو لابورتا ،مدير، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (شيكاغو)
- سحر مالك ،مديرة، مكتب الرعاية الصحية وعلوم الحياة (شيكاغو)
- ليسا مانا ، مديرة، مكتب الخدمات المالية (ساو باولو)
- نيها موهونتا ، مديرة، هيدريك للاستشارات (دبي)
- كاثرين بلوك ، مديرة، مكتب الخدمات المالية (مدينة نيويورك)
- أمارديب رنا ، مدير، مكتب أسواق المستهلكين (نيودلهي)
- راسموس ريغارد ، مدير، مكتب الخدمات المالية (كوبنهاغن)
- تومي سنايدر ، مدير، مكتب الممارسات الصناعية (شيكاغو)
- فابيان تان مدير، مكتب الممارسات الصناعية (سنغافورة)
- هيفن تومبسون ، مكتب التكنولوجيا والخدمات العالمية (مدينة نيويورك)
حول هيدريك أند ستراغلز
تلبي هيدريك أند ستراغلز (نازداك: HSII) احتياجات المواهب رفيعة المستوى والقيادة للشركات الكبرى في العالم كمستشار موثوق به عبر البحث التنفيذي وتقييم القيادة وتطويرها وفعالية التنظيم والفريق وخدمات تشكيل الثقافة. هيدريك أند ستراغلز رائدة في مهنة البحث التنفيذي منذ أكثر من 60 عامًا. اليوم، تقدم الشركة حلولاً قيادية متكاملة لمساعدة عملائنا على تغيير العالم، فريق قيادة واحد في كل مرة.www.heidrick.com
التواصل الإعلامي:
نينا تشانغ
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