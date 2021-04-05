هيدريك أند ستراغلز تعلن عن ترقيات للشركاء وكبار المحامين في الشركة على صعيد عالمي عبر شركتي البحث التنفيذي وهيدريك للاستشارات

Posted on 14 hours ago by tngadmin

تشمل الترقيات 18 مدينة في 10 دول حيث تواصل الشركة تعزيز التزامها بالتطوير المهني على خلفية سوق دائم التغير

 شيكاغو،5 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركةهيدريك أند ستراغلز نازداك:  (HSII، اليوم أنه كجزء من عملية الترقيات السنوية التي تقوم بها، رقت الشركة ـ 12 شريكًا و 17 مديرًا في الشركتين الفرعيتين التابعتين للشركة للبحث والاستشارات على مستوى العالم.  وأصبحت هذه الترقيات نافذة المفعول اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال كريشنان راجاغوبالان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيدريك أند ستراغلز “إن لدى الشركة التزاما طويل الأمد بتطوير أفضل المواهب والترقية من داخل شركتنا.”  “لقد أظهرت هذه المجموعة من الاستشاريين الذين تمت ترقيتهم حديثًا قيادة وصلابة بارزة.  وسوف يلعبون دورًا مهمًا في ما نواصل خدمة عملائنا كمستشاري قيادة موثوق بهم، ومساعدتهم على بناء وتطوير فرق قيادة رشيقة وعالية الأداء قادرة على العمل في بيئة عمل متغيرة باستمرار وموزعة بشكل كبير “.

المستشارون الذين تمت ترقيتهم موجودون في 18 مدينة في 10 دول.

الأفراد الذين تمت ترقيتهم إلى مستوى الشريك في عام 2021:

الأفراد الذين تمت ترقيتهم إلى منصب مدير كبير العام 2021:

حول هيدريك أند ستراغلز
تلبي هيدريك أند ستراغلز (نازداك: HSII) احتياجات المواهب رفيعة المستوى والقيادة للشركات الكبرى في العالم كمستشار موثوق به عبر البحث التنفيذي وتقييم القيادة وتطويرها وفعالية التنظيم والفريق وخدمات تشكيل الثقافة. هيدريك أند ستراغلز رائدة في مهنة البحث التنفيذي منذ أكثر من 60 عامًا. اليوم، تقدم الشركة حلولاً قيادية متكاملة لمساعدة عملائنا على تغيير العالم، فريق قيادة واحد في كل مرة.www.heidrick.com

التواصل الإعلامي:
نينا تشانغ
[email protected] 

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