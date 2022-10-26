‫هواوي: يجب زيادة موارد الشبكة إلى أقصى حد لتحقيق النجاح التجاري لـ 5G

وصف تشن كيف تقود 5G تطوير الصناعة في العديد من الجوانب. فبالمقارنة مع 4G ، فإن شبكات 5G أسرع 10 مرات، مما يوفر سرعات أكبر من 1 جيجابت في الثانية. يستهلك مستخدمو 5G أيضًا بيانات أكثر مرتين من مستخدمي 4G – أكثر من 20 جيجابايت شهريًا – ومن المتوقع أن يستمر هذا المبلغ في النمو. وهذا يخلق فرصًا هائلة لشركات الاتصالات في ثلاثة مجالات: تجربة المستخدم وإنترنت الأشياء والرقمنة الصناعية.

يمكن أن تولد تجربة المستخدم إيرادات أكثر من أي وقت مضى، حيث تتحول شركات الاتصالات بعيدًا عن نماذج الأعمال القائمة على حركة المرور. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حزم 5G بأسعار بناءً على عوامل أخرى مثل السرعة وزمن الوصول وتجربة الوصلة الصاعدة.

يعد إنترنت الأشياء أيضًا سوقًا مزدهرة مع نمو سريع في كل من خدمات إنترنت الأشياء الاستهلاكية والصناعية، والتي من المتوقع أن تخلق 100 مليار اتصال بإنترنت الأشياء.

أخيرًا، في الرقمنة الصناعية، توفر 5G اتصالات وخدمات عالية الجودة مثل الخطوط الخاصة والشبكات التي تساعد شركات الاتصالات على التوسع في سوق المعاملات فيما بين المؤسسات التجارية. مع 5G ، يمكن لشركات الاتصالات تنويع محافظها الاستثمارية إلى ما هو أبعد من الاتصال، وتحديد مصادر جديدة للإيرادات.

على الرغم من هذه الفرص، لا يزال طرح 5G غير متسق عبر مختلف البلدان. في الوقت الحالي، لا تتوفر تغطية 5G إلا لـ 29% من سكان العالم – أقل بكثير من 4G ، التي تغطي 92%. وفقًا لتشن، لإلغاء تأمين قيمة 5G تمامًا وتحقيق نجاحًا تجاريًا، من الضروري تسريع نشر شبكة 5G ، والاستفادة القصوى من “كل نطاق، وكل هرتز، وكل واط.”

أولًا، سيتعين استخدام الطيف على نحو أفضل. يمكن استخدام جميع نطاقات الطيف لـ 5G ، ولكن النطاقات المختلفة، مثل نطاقات TDD ونطاقات FDD ونطاقات mmWave ، تنتج الأداء الأمثل في سيناريوهات مختلفة. ثانيًا، ستحتاج MIMO الضخمة إلى استخدامها في كل نطاق للحصول على أقصى استفادة من كل هرتز. ثالثًا، بناء على 10 أضعاف كفاءة الطاقة لـ 5G على 4G ، يجب إجراء الابتكار المستمر في ثلاث طبقات منفصلة – المعدات والمواقع والشبكات – لتمكين كل واط من حمل المزيد من وحدات البت، والمساعدة في بناء شبكات 5G مع الأداء الأمثل وكفاءة الطاقة. سيحتاج الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تطبيقه في شبكات 5G لتحقيق أقصى استفادة من موارد الشبكة المحدودة.

في نهاية كلمته، قال تشن، “ 5G تغير قطاع المحمول، ولكن هذه ليست سوى البداية. وستواصل هواوي الابتكار في التقنيات لتحقيق أقصى قدر من القيمة لكل نطاق وهرتز وواط، ومساعدة العملاء العالميين على بناء شبكات 5G بأفضل تجربة، وكفاءة مثالية في استخدام الطاقة، وأعلى كفاءة، وخلق قيمة للعملاء باستمرار. ومعًا، يمكننا أن نجعل 5G نجاحًا تجاريًا.”

تستضيف هواوي المنتدى العالمي للنطاق العريض المتنقل 2022، بالتعاون مع شركائها في الصناعة GSMA و GTI . يجمع هذا المنتدى السنوي شركات شبكات الهاتف المحمول وقادة الصناعة الرأسية وشركاء النظام البيئي من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية جعل 5G نجاحًا تجاريًا، وغيرها من المواضيع المهمة مثل التنمية الخضراء والذكاء وتطور 5G . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.huawei.com/en/ events/mbbf2022

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1929111/James_Chen_ speaks_MBBF_2022.jpg