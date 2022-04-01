هواوي: مواصلة الابتكار من أجل بناء عالم ذكي ونظيف

شينزن، الصين، 26 أبريل 2022 /PRNiewswire/ — افتتحت هواوي قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات التاسعة عشرة في شينزن والتي تنظمها الشركة سنوياً. وشارك في القمة المحللين التقنيين والماليين وقادة الرأي وممثلي وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم بالحضور الشخصي في موقع المؤتمر وعبر الإنترنت، حيث ناقش المشاركون التوجهات المستقبلية في القطاع التقني واستراتيجية التنمية التي تتبعها هواوي.

وألقى كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لهواوي كلمة رئيسية تحدث فيها عن نهج هواوي الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء عالم ذكي ونظيف. وقال “هو”: “ستركز هواوي على تعزيز نهجها الابتكاري ومساعدة جميع القطاعات على تحقيق التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الذكية للمساهمة في بناء عالم منخفض الكربون بما يتماشى مع أهداف هواوي لتحقيق النمو في المستقبل”.

كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي يلقي الكلمة الرئيسية في قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات 2022

وفيما يلي موجز عن المبادرات الثلاث التي قدمتها هواوي.

مواصلة الابتكار وتطوير القطاع التقني:

· في مجال الاتصال، تواصل هواوي جهودها لتعزيز القطاع التقني، حيث أعلنت الشركة عن رؤيتها لتمكين الاتصالات بسرعة 10 جيجابت في الثانية بالاعتماد على تقنيتي 5.5G و F5.5G ، وهي من الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية والثابتة. وبفضل هذه التقنيات، سنتمكن من تلبية متطلبات الشبكات بما في ذلك توفير تجربة شاملة للمنازل بالإضافة إلى زمن الاستجابة المنخفض والكفاءة اللازمة للتحكم في سيناريوهات محددة.

· وفي مجال الحوسبة، تقوم هواوي بتحديث تصميم أنظمة نقاط الاتصال المخصصة والبرمجيات الأساسية ومراكز البيانات كجزء من جهودها لتعزيز أداء الأنظمة وكفاءة الطاقة.

· أما في مجال الخدمات السحابية، فتعمل هواوي على توفير MetaStudio وهو خط رقمي شامل للمحتوى بالاعتماد على الحوسبة السحابية والذي سيسهم في تعزيز المحتوى الرقمي.

· وفي مجال الأجهزة، تهدف هواوي إلى توفير تجربة ذكية وشاملة وتركز على المستخدم للمستهلكين وتلائم جميع جوانب حياتهم – وهو ما تدعوه الشركة بتجربة “حياة سلسة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي” – وتعزيز التكامل بين العالمين الواقعي والرقمي.

تعزيز أبحاث التحول الرقمي لابتكار قيمة جديدة للعملاء:

· تركز هواوي على توفير منتجات تواكب مختلف السيناريوهات. وستعمل الشركة على تحقيق التكامل بين المنتجات والتحقق منها بشكل مسبق وتنفيذ الأعمال المعقدة مسبقاً لمساعدة العملاء والشركاء على تحقيق التحول الرقمي. وتهدف هواوي إلى توفير “كل شيء كخدمة” بالاعتماد على Huawei Cloud وتحويل البنية التحتية والتكنولوجيا والخبرة إلى خدمات تعتمد على الحوسبة السحابية وتمكين العملاء من الانتقال إلى الاعتماد على الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات.

· تشكّل هواوي فرقاً متكاملة تركز على قطاعات محددة من أجل فهم التحديات التي يواجهها العملاء بشكل أكبر والاعتماد على الموارد والقدرات التي يوفرها الشركاء بكفاءة لتوفير حلول التحول الرقمي لجميع القطاعات وتلبية احتياجات العملاء في وقت قصير.

تحسين إمدادات الطاقة واستهلاكها بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتمكين التنمية منخفضة الكربون:

· تركز هواوي على تحديث الطاقة الكهروضوئية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من القدرات التقنية من أجل تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

· وتطور الشركة حلولاً منخفضة الكربون لأنظمة البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات النظيفة وتركز على المحطات الأساسية اللاسلكية ومراكز البيانات.

وتنفذ هواوي إجراءات مهمة للحفاظ على ثبات أعمالها وتحقيق النمو المتواصل. وقال كين هو: “يجب علينا تلبية المتطلبات المستقبلية من خلال الابتكار المتواصل وتحقيق القيمة للعملاء والمجتمع”. وأضاف “هو”: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء من أجل بناء عالم ذكي ونظيف”.

وناقشت هواوي في القمة رؤيتها على المدى الطويل واستعرضت بعض الأبحاث التي تنفذها لتحقيق رؤيتها حيث ألقى الدكتور زهو هونغ، رئيس معهد هواوي للبحوث الاستراتيجية كلمة رئيسية قال فيها: “سيكون المستقبل مختلفاً عما نفكر فيه اليوم بشكل كبير. ولذلك، يجب علينا وضع فرضيات ورؤى قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز جهودنا لتحسين ابتكاراتنا النظرية والتقنية، فهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً”.

وتناول الدكتور “زهو” في كلمته التحديات العشرة التي تعمل هواوي على التغلب عليها.

السؤالان العلميان:

· كيف تتفاعل الآلات مع العالم، وهل يمكننا ابتكار نماذج لتمكين الآلات من فهم العالم؟

· كيف يمكننا تحسين فهمنا لوظائف جسم الإنسان، بما فيها أنظمة الجسم الثمانية ونوايا الإنسان وذكائه؟

التحديات التقنية الثمانية:

· قدرات الاستشعار والتحكم الحديثة، مثل واجهات الدماغ والكمبيوتر، وواجهات العضلات والكمبيوتر، والشاشات ثلاثية الأبعاد، واللمس الافتراضي، والرائحة الافتراضية، والتذوق الافتراضي.

· مراقبة ضغط الدم ونسبة السكر في الدم والقلب واستكشاف المستحضرات الصيدلانية الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية واللقاحات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

· البرامج الذكية والآلية والتي تتمتع بالكفاءة وتركز على التطبيقات لتحقيق قيمة أكبر وتوفير تجربة أفضل.

· الوصول إلى “حدود شانون” وتجاوزها لتمكين الاتصال فائق الأداء والذي يتمتع بالكفاءة على المستويين الإقليمي والعالمي.

· نماذج الحوسبة التي تتمتع بالكفاءة والتي تلبي جميع المتطلبات، وتصاميم non-Von Neumann ، والمكونات غير التقليدية، والذكاء الاصطناعي القابل للشرح والتصحيح.

· ابتكار الجزيئات والمحفزات والمكونات بالاعتماد على الحوسبة الذكية.

· تطوير عمليات جديدة تتجاوز أنظمة CMOS وبتكلفة أقل وتتمتع بكفاءة أكبر.

· تحويل الطاقة وتخزينها بكفاءة وأمان بالإضافة إلى توفير الخدمات عند الطلب.

يُذكر أن قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات عُقدت أول مرة في عام 2004 وتم تنظيمها سنوياً على مدار 19 عاماً. وتُعقد القمة في العام الحالي في الفترة بين 26 و27 أبريل وتتضمن العديد من الاجتماعات والجلسات التي تتناول أعمال هواوي.

نبذةٌ عن “هواوي”

“هواوي” شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات و الاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة ل لأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن “هواوي” بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً .

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع “هواوي” الإلكتروني: www.huawei.com

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