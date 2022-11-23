‫هواوي توقّع على التزام الاتحاد الدولي للاتصالات لتوفير الاتصال الرقمي لـ120 مليون شخص في المناطق النائية على المستوى العالمي

شينزن، الصين، 23 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — وقّعت هواوي على التزام عالمي بالانضمام إلى التحالف الرقمي للشراكة من أجل توفير الاتصالات ITU Partner2Connect digital alliance الذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات ويستهدف توفير الاتصال لـ120 مليون شخص في المناطق النائية في أكثر من 80 دولة حول العالم بحلول عام 2025.

وأعلن ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي عن التوقيع على الالتزام خلال “منتدى الاستدامة والاتصال 2022 “ الذي نظمته هواوي لمناقشة دور الابتكارات التقنية في إطلاق فرص جديدة للأعمال وتعزيز الفوائد والإيجابيات الاجتماعية ودفع عجلة الاستدامة في عصر الاقتصاد الرقمي. وتحدث في المنتدى كبار المسؤولين الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة ووزراء الاتصالات والجهات التنظيمية في كمبوديا ونيجيريا وبنغلادش وباكستان وقادة الأعمال والشركاء والخبراء والعملاء من الصين وجنوب أفريقيا وبلجيكا وألمانيا.

وقال مالكولم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: “من الواضح أن العمل على توفير الاتصال وحده لا يكفي، إذ يجب أن يتم توفير الاتصال بتكلفة مقبولة وبمحتوى ملائم باللغة المحلية. كما ينبغي توفير المهارات اللازمة للمستخدمين ليتمكنوا من الاستفادة من الاتصال بأفضل وجه ممكن. وأتوجه بالشكر إلى هواوي لدعمها التحالف الرقمي للشراكة من أجل توفير الاتصالات والتزامها باتفاقيات إتاحة فرص الاتصال للمناطق الريفية وتحسين المهارات الرقمية”.

ودعا سيدهارث تشاتيرجي، منسق الأمم المتحدة في الصين إلى “تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة” من أجل “ردم الفجوة الرقمية” التي يعاني منها ثلث سكان العالم. وقال: “يجب تعزيز التعاون في المجال الرقمي على المستوى العالمي من أجل اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المالية الشاملة وردم الفجوة بين الجنسين وتحقيق التنمية النظيفة والارتقاء بعالمنا نحو بناء مستقبل مزدهر للجميع. واليوم هو وقت العمل الجدي في هذا المجال”.

وأكد الدكتور ليانغ في كلمته الرئيسية على ضرورة توفير الشبكات الثابتة باعتبارها من المطالب الأساسية في العصر الرقمي. وقال: “لن تقتصر إسهامات الاتصال على توفير الاتصالات السلسة فحسب. بل سيسهم الاتصال في وضع التقنيات الرقمية في متناول الجميع وتوفير المعلومات والمهارات اللازمة لهم وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل بفضل التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

من جهته، قال تشاو مينج، رئيس الحلول اللاسلكية لدى هواوي: “تعتمد هواوي على الابتكارات التقنية المتكاملة في التجهيزات والمحطات والطاقة ونقل البيانات والهوائيات للتغلب على التحديات التي تعيق نشر المحطات التقليدية مثل التكلفة الكبيرة وصعوبة النقل ونقص الطاقة ومشاكل الصيانة. وركزنا على تطوير حلول رورال ستار RuralStar ورورال لينك RuralLink الغير مسبوقة لتوفير خدمات الشبكات للمناطق النائية وتجارب اتصال النطاق العريض فائق السرعة التي تشبه تجارب المدن للمزيد من الأشخاص والمستشفيات والمدارس والحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة”.

يذكر أن حلول رورال ستار وفرت حتى اليوم الاتصالات لأكثر من 60 مليون شخص في المناطق النائية في أكثر من 70 دولة.

نبذةٌ عن “هواوي”

“هواوي” شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات و الاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة ل لأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن “هواوي” بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 195,000 موظفاً تقريباً .

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