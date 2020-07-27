هواوي تقود إدارة حركة المرور الرقمية العالمية عبر حل ذكي فائق التقدم

شنجن، الصين، 27 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت شركة هواوي اليوم قمة إطلاق على الإنترنت لحلها الذكي لإدارة حركة المرور الرقمية العالمية (آي تي أم أس) تحت شعار “لنحول الطريقة التي نتحرك بها.” فمع سرعة الانتقال إلى المدن التي تقود إلى زيادة أعداد السكان فيها، هنالك حاجة ملحة إلى تقنيات معلومات واتصالات لتخفيف حوادث السير وتحسين كفاءة تطبيق القانون. وفي القمة، تمت دعوة العملاء والشركاء العالميين في هذا النظام لمشاركة تجاربهم ورؤاهم حول “الوضع الطبيعي الجديد” في حقبة ما بعد الجائحة.

أطلقتهواويحلًا ذكيًا لإدارة حركة المرور للأسواق الخارجية لمواجهة التحديات المتعلقة بإنفاذ قانون المرور وفحص مخالفات المرور ومراقبة حركة المرور باستخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والسحابة و5 جي وما إلى ذلك.

في فترة ما بعد الوباء، يعتبر نظام المواصلات الآمن والسليم ضروريًا للتعافي الاقتصادي

لعبت تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، مما جعل الحكومات والشركات حول العالم تدرك أن التحول الرقمي أمر لا مفر منه. مع تعافي الاقتصاد واستئناف عمل الأسواق، يعد نظام المواصلات الآمن والعملياتي أمرًا ضروريًا.

وقال يورك يوكون، رئيس وحدة الأعمال الحكومية العالمية لشركةهواوي: “تعتبر حركة المرور السلسة والمنظمة شرطا أساسيا للجولة التالية من الانتعاش الاقتصادي. يعتمد حل إدارة حركة المرور الذكي منهواويمجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تحويل إدارة حركة المرور من الخبرة القائمة على الخبرة إلى القائمة على الذكاء، ومن “البحث عن إبرة في كومة قش” إلى “العمليات الموجهة بدقة”. وهذا يحسن كفاءة حركة المرور، ويحمي سلامة الطرق، ويساعد المدن على معالجة مشكلات حركة المرور واستعادة اقتصاداتها.

باعتبارها واحدة من أكبر المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية، نشرت مدينة ينبع نظام هواوي الذكي لإدارة المرور في العام 2019. وقال المهندس ثامر أنور نوري، مدير نظام الاتصالات والطوارئ، الأمن والسلامة الصناعية في الهيئة الملكية في ينبع: “هدفنا هو جعل ينبع واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم. لتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى ضمان سلامة الطرق وتوفير بيئة مرور آمنة وفعالة لمواطنينا. بعد نشر نظام هواوي الذكي لإدارة حركة المرور في العام 2019، حققنا نتائج رائعة في غضون بضعة أشهر “.

تحويل إدارة المرور على الطرق ورقمنة السلامة من خلال حل هواوي الذكي لإدارة المرور

تعتبر إدارة السلامة المرورية والسلامة على الطرق من بين الأولويات القصوى للعديد من الحكومات حول العالم حيث أن لها تأثيرًا مباشرًا على جودة الحياة. تعملهواويبشكل وثيق مع شركائنا في النظام البيئي لتطوير حل الإدارة الرقمية للحركة، ودعم تكامل النظام على منصة مفتوحة.

وقال أحد شركاء “آي تي أم أس”منهواويهوهوكي زانغ، نائب رئيسشركة إي هوالا إنترناشيونال تكنولوجي: “إن حركة المرور والموارد البشرية غير منفصلين. يقلل تطبيق القانون الذكي خارج الموقع من متطلبات الموارد البشرية في إدارة حركة المرور. في المستقبل، سنستخدم البيانات الضخمة لإجراء تحليل متعمق للعلاقات في مجالات الأعمال الأساسية واستخدام الذكاء الاصطناعي للدخول في حقبة جديدة من إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية “.

وأوضح أوغسطين شيو، رئيسأباكوروسيا، الأعمال الحكومية، هواوي، بالتفصيل حل آي تي أم أس منهواوي: “يتكون الحل من ثلاثة أجزاء، وهي “العيون الحادة” ‘Sharp Eyes’، و”العقل القوي” ‘Powerful Brain’ و”عملية التشغيل والصيانة الذكية والمبسطة” ‘Intelligent and Simplified O&M.

تستبدل وحدة “العيون الحادة” مستشعرات الوظائف الفردية التقليدية بأجهزة استشعار ذكية تدعم نشر خوارزميات متعددة للكشف عن المخالفات بشكل أفضل وجمع معلومات شاملة عن حركة المرور. وتعالج وحدة “العقل القوي” كمية كبيرة من بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، وتعزز قدرة مديري حركة المرور على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة. تستخدم وحدة “التشغيل والصيانة الذكية والمبسطة” مواقع متكاملة ومنصة eSight O&M لدعم النشر السريع والسلس وإدارة E2E متعددة الأبعاد.

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