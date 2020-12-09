هواوي تعلن عن دراسة حالة تظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر الوقت وينقذ الأرواح

شنغهاي، 9 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / PRNewswire / — أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، الشركة التي تركز على قوة الحوسبة وقدرات الذكاء الاصطناعي، عن دراسة حالة عن استخدام شركة ييتو هيلثكير لبرمجية سلسلة أتلاس من هواوي Huawei Atlas لتوفير حلول للتشخيص السريع والدقيق.

ردا على وباء كوفيد-19 المستمر ، تقدم شركة ييتو هيلثكير، الشركة الرائدة في قطاع التصوير الطبي، نظام تقييم تلقائي لفحص الصدر بالأشعة المقطعية للمرض. وإذ يختلف عن عملية التقييم اليدوي التقليدية التي تستغرق عادةً من ساعتين إلى ثلاث ساعات، يمكن للنظام التلقائي تحليل وتصنيف شدة الالتهاب الرئوي في غضون ثلاث ثوانٍ. ويمكنه مقارنة السجلات التاريخية والحالية للمريض تلقائيًا وهو يتوافق إلى حد كبير مع تشخيص الأطباء.

لفحص سرطان الرئة، تقدم ييتو هيلثكير نظام التصوير الذكي رباعي الأبعاد care.ai® لفحص الصدر بالأشعة المقطعية. وهو يأتي مع إرشادات إكلينيكية موثوقة قائمة على الأدلة، كبيانات ذات حجم ضخم من بيانات التدريب المستندة إلى RWE . وهذا النظام لا يكتشف الجروح الرئوية فحسب، بل يقترح أيضًا درجة الورم الخبيث ويقيم تطورها.

يتم تطبيق نظام مشابه – نظام يدعم معايير متعددة – لتقييم عمر عظام الأطفال، حيث يمكن إجراء التشخيص في غضون ثوانٍ. يتم استخدامه الآن بشكل شائع لتقييم عمر عظام الأطفال في إطار زمني مكثف: أقل من خمس دقائق للأشعة السينية والتقييم وإعداد التقارير.

سلسلة هواوي أتلاس تمثل منصة حوسبة قوية بالذكاء الاصطناعي

تتطلب كل هذه الحلول قوة حاسوبية هائلة لتوفير تحليل دقيق وفي الوقت المناسب. وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل سلسلة أطلس من هواوي، التي تدعم مجموعة واسعة من السيناريوهات الطبية التي تتطلب عادةً قوة حوسبة ضخمة للحصول على أفضل النتائج.

تغطي سلسلة أتلاس الجهاز وحوسبة الحافة فضلا عن إعدادات الحوسبة السحابية. جوهر حل الرعاية الصحية الذكي لـ ييتو هو بطاقة الاستدلال أتلاس 300I التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وخادم الاستدلال أتلاس 800 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر الحل قوة الحوسبة لتحلل الصور والفيديو، ويقصر تحليل الأشعة المقطعية إلى دقيقتين فقط، بدقة تزيد عن 98 بالمئة. تتميز بطاقة أتلاس 300I بقوة حوسبة تزيد بنسبة 33 في المئة مع ضعف عدد قنوات الفيديو عالية الدقة بالكامل مقارنة ببعض المنتجات الموجودة في السوق.

وفي الوقت نفسه، يأتي خادم أتلاس 800 مزودًا بمعالجي Kunpeng 920 و 32 فتحة DD4 DIMM تدعم ما يصل إلى 2933 MT / s بالإضافة إلى ما يصل إلى ثماني بطاقات أتلاس 300I مما يؤدي إلى 640 قناة كحد أقصى لتحليلات الفيديو الذكية. وهو إعداد خادم قوي يعمل بشكل أفضل للاستدلال في الوقت الفعلي الذي يتطلب كفاءة عالية مع استهلاك منخفض للطاقة. بالاقتران مع محرك المعالجة المسبقة للرؤية الرقمية لـ أتلاس 300I، يعمل خادم أتلاس 800 بشكل رائع للتشفير / فك التشفير في الوقت الفعلي واستنتاج ما يصل إلى 512 دفق فيديو.

إن الاستخدام المبتكر للموارد – قوة الحوسبة تصل إلى 512 TOPS في INT8 – لا يسمح فقط بالتشخيص الأسرع ولكن أيضًا زيادة كبيرة في الدقة بفضل دقة التعرف المحسنة. وهو مرن للغاية، ويعمل بشكل جيد تمامًا مع بطاقات FlexIO و iNICs القياسية مع سعة تخزين هائلة، مما يجعل النظام موثوقًا وآمنًا.

أصبحت الرعاية الصحية تحت دائرة الضوء مرة أخرى، نظرًا للوضع العالمي الحالي. لقد تحسنت العلوم الطبية بلا شك بسرعة، مما أدى إلى إطالة متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم. تعد الأتمتة من بين أهم الاختراقات التقنية في هذا القطاع، مع ظهور الذكاء الاصطناعي كأداة قوة للنجاح الطبي”، كما قال توني شو، رئيس شركة هواوي أسند للحوسبة.

الذكاء الاصطناعي يقود النمو في التصوير الطبي

هناك خرافة شائعة في مجال الرعاية الصحية مفادها أن الكثير من الناس يتوقعون أن تتولى الروبوتات المسؤولية من الأطباء والممرضات، مما يجعل الناس وقد عفا عليهم الزمن. قد يثق المرضى في الآلات – بدلاً من الأطباء – لاتخاذ القرارات الصعبة. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الأطباء. إنه يساعدهم بدلاً من ذلك على تحسين دقة التشخيص وكفاءته. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمله من خلال الوصول إلى مجموعات كبيرة من المعلومات التي يحتمل أن تكون منقذة للحياة، مثل طرق العلاج ونتائجها، وغيرها من البيانات مثل معدلات البقاء على قيد الحياة، ألخ.

لذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل السريري يساعد على تبسيط الإجراءات الطبية للأطباء. يعد تحليل التصوير الطبي أحد المجالات الرئيسية التي تتطلب الترقية بدعم من الذكاء الاصطناعي. يمثل التصوير الطبي الأولي إمكانات هائلة للنمو بسبب الطلب المتزايد عليه. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تحصل خدمات التصوير على دفعة كبيرة في حل تناقضات العرض والطلب بين الخدمات الطبية الحالية.

في بعض البلدان، يخدم ما يصل إلى ثلثي المستشفيات الأولية ما لا يزيد عن عشرين بالمئة من المرضى الذين يحتاجون إلى التشخيص والعلاج، في حين أن نسبة صغيرة من المؤسسات الطبية ذات المستوى الأدنى هي التي يسعى أكثر من ثلث المرضى للحصول على الخدمات الطبية فيها. يمثل عدم تطابق الموارد هذا اتجاهًا آخر – يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين الرعاية الطبية الأولية، مما يقلل بشكل أكبر من عدم التوازن بين العرض والطلب على الخدمات الطبية الحالية. مع النقص المزعج المتزايد في أخصائيي الأشعة في المؤسسات الطبية الأولية، لم يكن من الممكن أن يأتي هذا التطور عاجلاً.

هناك ملاحظة أخرى في التصوير الطبي وهي التزاوج بين الأجهزة والبرامج. ببساطة، تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة لتعزيز كثافة الذكاء وتقليل تكلفة بناء النظام. في غضون ذلك، سيستمر الطلب على الحوسبة في الارتفاع لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي لمختلف السيناريوهات في العصر الرقمي الجديد. لكي يعمل الذكاء الاصطناعي بفعالية، يتطلب الأمر عمل كل من البرامج والأجهزة معًا – فهما يسيران جنبًا إلى جنب.

وبفضل قوة الذكاء الاصطناعي، ينتقل تطبيق التصوير إلى مستوى آخر، حيث يلعب أخصائيو الأشعة أدوارًا أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرار السريري. تُستخدم أنظمة التشخيص الذكية الآن في فحوصات الصدر والتصوير الشعاعي للثدي ونمو الأطفال وتطورهم، مما يسمح لأخصائيي الأشعة بالمشاركة بشكل أكبر في تقديم المشورة عند تلقي النتائج.

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