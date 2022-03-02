هواوي تعلن عن تطويرات جديدة كليًا لحل الشبكة السحابية الذكية لديها، لتسريع التحول الرقمي عبر المجالات

برشلونة، إسبانيا، 2 مارس 2022 /PRNewswire/ – خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC2022)، ألقى ستيفن جاو، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي، خطابًا رئيسيًا بعنوان “مواكبة الرقمية بصورة أسرع مع الشبكة السحابية الذكية” فيIP Club Carnival. وأشار السيد جاو إلى أن هواوي تواكب أحدث التغييرات في سيناريوهات العملاء من خلال حل الشبكة السحابية الذكية الشامل. من خلال إجراء تطويرات في ثلاثة مجالات رئيسية – CloudCampus 3.0 وCloudWAN 3.0 وCloudFabric 3.0، سيطلق الحل قوة الحوسبة والذكاء بلا توقف لكل مؤسسة، مما يسرع التحول الرقمي عبر الصناعات.

وأشار السيد جاو إلى أن شبكات IP – التي تربط الأشياء من جهة والتطبيقات من جهة أخرى – هي حجر الزاوية للتحول الرقمي عبر الصناعات. في ظل دخول التحول الرقمي للمؤسسات إلى “منطقة المياه العميقة”، تواجه شبكات IP تحديات جديدة. على وجه التحديد، يمتد الاتصال من الأشخاص فقط إلى عدد لا يحصى من المحطات الطرفية للإنترنت، مما يضع ضغطًا كبيرًا على العمليات اليدوية والصيانة (O&M). على جانب آخر، تتوسع الخدمات من حالات المكتب إلى حالات الإنتاج، مما يضع متطلبات أعلى على اتفاقيات مستوى خدمة الشبكة (SLAs)، بينما تتغير الخدمات نفسها بشكل متكرر وسريع لتلبية متطلبات العملاء الشخصية. يتطلب ذلك مواكبة شبكات IP للسحابة لتوفير خدمات وتغييرات أكثر مرونة.

لمواجهة هذه التحديات، قامت هواوي بتطوير حل الشبكة السحابية الذكية بمكونات جديدة تمامًا في الحالات الثلاثة التالية:

يعد، CloudFabric 3.0 ، حل شبكات مراكز البيانات شديدة التقارب ، الذي يتميز بخصائص رئيسية “سريعة” و”مستقرة”، مثاليًا لبناء شبكات مراكز بيانات هي الأفضل في فئتها، مما يساعد الشركات على الدخول في مركز خدمة يتمتع بقوة حوسبة فائقة. يوفر هذا الحل الغني بالميزات شبكة القيادة التوجيهية L3.5 الوحيدة في الصناعة، والتي تعد ضرورية لدفع مراكز بيانات المؤسسة نحو السحب المتعددة والمتنوعة. تتضمن المزايا الأخرى محولات مركز بيانات البث المتعدد ( HAM ) الجديدة كليًا ذات التوفر العالي والتي تتميز بموثوقية عالية وزمن انتقال أقل وإنتاجية عالية، مما يسهل إنشاء شبكات مادية مستقرة وموثوقة.

، الذي يتميز بخصائص رئيسية “سريعة” و”مستقرة”، مثاليًا لبناء شبكات مراكز بيانات هي الأفضل في فئتها، مما يساعد الشركات على الدخول في مركز خدمة يتمتع بقوة حوسبة فائقة. يوفر هذا الحل الغني بالميزات شبكة القيادة التوجيهية الوحيدة في الصناعة، والتي تعد ضرورية لدفع مراكز بيانات المؤسسة نحو السحب المتعددة والمتنوعة. تتضمن المزايا الأخرى محولات مركز بيانات البث المتعدد ( ) الجديدة كليًا ذات التوفر العالي والتي تتميز بموثوقية عالية وزمن انتقال أقل وإنتاجية عالية، مما يسهل إنشاء شبكات مادية مستقرة وموثوقة. تم تصميم حل CloudWAN 3.0 لبناء شبكة WAN مرنة وموثوقة وذكية، مما يضع قوة حوسبة غير محدودة في متناول اليد. يعمل هذا الحل المتطور بنقرة واحدة لنشر وإمداد الخدمة بسرعة في دقائق. علاوة على ذلك، فهو حل يوفر شبكة واحدة لجميع الخدمات، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الرأسمالية، بينما تعمل ميزة التشغيل والصيانة المتكاملة على تحسين الكفاءة بشكل كبير. علاوة على ذلك، يعد جهاز التوجيه الذكي الجديد كليًا NetEngine 8000 F8 خيارًا جيدًا للعملاء في مجالات التمويل والطاقة والنقل ومقدمي خدمة الإنترنت والقطاعات الأخرى، مما يساعد على تحسين موثوقية WAN باستمرار وتلبية متطلبات الخدمة المختلفة بشكل كامل.

لبناء شبكة مرنة وموثوقة وذكية، مما يضع قوة حوسبة غير محدودة في متناول اليد. يعمل هذا الحل المتطور بنقرة واحدة لنشر وإمداد الخدمة بسرعة في دقائق. علاوة على ذلك، فهو حل يوفر شبكة واحدة لجميع الخدمات، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الرأسمالية، بينما تعمل ميزة التشغيل والصيانة المتكاملة على تحسين الكفاءة بشكل كبير. علاوة على ذلك، يعد جهاز التوجيه الذكي الجديد كليًا خيارًا جيدًا للعملاء في مجالات التمويل والطاقة والنقل ومقدمي خدمة الإنترنت والقطاعات الأخرى، مما يساعد على تحسين موثوقية باستمرار وتلبية متطلبات الخدمة المختلفة بشكل كامل. حل CloudCampus 3.0 يعتمد على الابتكارات المستمرة في مجالات WLAN و LAN Switch و SD-WAN ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة تمامًا، بما في ذلك نقاط الوصول AirEngine 6761 ومفاتيح CloudEngine S8700 وأجهزة التوجيه NetEngine AR6710 . على هذا النحو، تتميز CloudCampus 3.0 من خلال تقديم تجربة وصول “300 ميغابت في الثانية @ Everywhere ” للمؤسسات ومضاعفة كفاءة الوصول إلى السحابة. من خلال نقاط القوة هذه، يمكن استخدام CloudCampus 3.0 على نطاق واسع في عديد من المجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتمويل والطاقة، مما يساعد الشركات على تقصير الوقت المستغرق في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

حتى الآن، خدم حل الشبكة السحابية الذكي من هاواوي العملاء في مجالات التعليم والنقل والتمويل والطاقة وغيرها من المجالات في أكثر من 140 دولة ومنطقة. بالنظر إلى المستقبل، ستواصل هاواوي العمل عن كثب مع العملاء والشركاء العالميين، والتعمق في حالات الصناعة المتنوعة، وتحسين القدرة التنافسية للشبكات السحابية الذكية. وعلى هذا النحو، تهدف هواوي إلى زيادة ترسيخ الأساس الرقمي وتسريع التحول الرقمي عبر المجالات.

سيُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وستعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة رقم 1 بمركز معارض Fira Gran Via. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/ en/events/huawei-enterprise- mwc-2022

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1756755/Steven_Zhao_ Vice_President_Huawei_s_Data_ Communication_Product_Line_ delivered.jpg