هواوي تعلن عن بدء نشر مركزها الجديد للألعاب على الأجهزة الجوالة – مركز ألعاب هواوي

بكين، 4 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هواوي اليوم عن بدء نشرها لمنصتها الرسمية لخدمات وتوزيع الألعاب على الجوال، مركز هواوي للألعاب (HUAWEI GameCenter) في 33 بلدا ومنطقة في العالم. ومركز الألعاب هذا هو منصة للجمع بين مجتمعات الألعاب على الجوال عبر محتوى عالي الجودة والمكافآت، بمن في ذلك مجتمعات الألعاب في آسيا المحيط الهاديء، أوروبا، أميركا اللاتينية، الشرق الأوسط، أفريقيا ومناطق أخرى، التي سيكون بوسعها الاستمتاع بتجربة ألعاب أغنى عن طريق تنزيل واستخدام مركز ألعاب هواوي بواسطة آب غاليري AppGallery.

عالم جديد من الألعاب مصمم خصيصا لتجربة ألعاب المستوى التالي

ينشئمركز الألعاب من هواوي منصة خدمة الوقفة الواحدة واحدة وتجربة فريدة للمستخدمين، مما يوفر للاعبين تجربة أكثر ثراء من خلال خدمتين أساسيتين: خدمة المحتوى ورفاهية المستخدم. ومعمركز الألعاب، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ألعاب الطلب المسبق والألعاب الجديدة والألعاب ذات الشعبية. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من حزم وعروض الألعاب الحصرية عبر الإنترنت عند ممارسة الألعاب، والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تطوير ملفهم الشخصي، والحصول على المزيد من الخصومات والتمتع بمزايا لا تصدق. تشمل أهم المزايا:

كن من بين أول من يعرف عن إصدارات الألعاب الجديدة وتجربة ألعاب جديدة

مركز الألعابهو منصة الإطلاق العالمي للألعاب المميزة، والتي تكون حصرية على منصة هواوي. وتشمل هذه ألعاب Starship Legion-AMG و BORN AS EPIC و Farm Legend و Survival Road و Ellr Land والمزيد .

يمكن للمستخدمين أيضًا العثور على ألعاب جديدة أخرى مثل Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos و Goddess MUA والمزيد .

مركز الألعابهو منصة الإطلاق العالمي للألعاب المميزة، والتي تكون حصرية على منصة هواوي. وتشمل هذه ألعاب و و و و والمزيد يمكن للمستخدمين أيضًا العثور على ألعاب جديدة أخرى مثل و والمزيد لا تفوتك مطلقًا فرصة تجربة الألعاب الشهيرة عالميًا

تشمل الألعاب الشهيرة التي يمكن للمستهلكين الاستمتاع بها علىمركز الألعاب: Idle Heroes و The Origin of Chaos و Brain Out و AFK Arena و Rise of Kingdoms: Lost Crusade و Lords Mobile و Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Racing Game و Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac ، Perfect world وأكثر من ذلك .

تشمل الألعاب الشهيرة التي يمكن للمستهلكين الاستمتاع بها علىمركز الألعاب: و و و و و و و ، وأكثر من ذلك استمتع بالهدايا والعروض الحصرية، فقط علىمركز الألعاب

يجد المستخدمون العديد من حزم الرفاهية الحصرية لمركز ألعاب هواوي. على سبيل المثال، عند لعب Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG ، يمكن للمستخدمين الحصول على مزايا حصرية للحزمة مثل العملات الذهبية والدعائم المحدودة الوقت، والحصول على وقت لعب أكثر متعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مزايا مفاجئة يمكن للمستخدمين اكتشافها أثناء استكشافهم لمركز الألعاب الجديد هذا .

مع مركز الألعاب، يمكن للمطورين جذب اللاعبين والاحتفاظ بهم على مستوى العالم مع تحقيق نجاح الأعمال

بالنسبة للمطورين الذين ينشئون ألعابهم بالشراكة معهواوي، يوفر طرحمركز الألعابفرصة للوصول إلى جمهور مستهلك أوسع من 700 مليون من مستخدميهواويعلى نطاق عالمي. يبتكر المطورون البالغ عددهم 1.6 مليون المشتركون في نظام هواوي موبايل سيرفسز (Huawei Mobile Services) بالفعل تجارب جديدة وفريدة من نوعها تتضمن قدراتشريحة هواوي– قدرات السحابة على الجهاز. يفتح هؤلاء المطورون أيضًا القدرة على الوصول إلى المزيد من المعجبين المخلصين من خلال نظام هواوي موبايل سيرفسز البيئي الذي يوفر إمكانات جميع السيناريوهات وقنوات التوزيع العالمية والإدارة التشغيلية الكاملة للدعم. حاليًا، لدىمركز ألعاب هواويشراكات مع أفضل شركات الألعاب العالمية، مثل ألعاب Lilith و IGG و Gameloft و Forshow وما إلى ذلك.

بالنسبة للمطورين في قطاع الألعاب، يوفر إدخالمركز الألعابالآن المزيد من المزايا بما في ذلك:

خدمات تقييم احترافية مجانية للمطورين للحصول على ردود فعل محلية حول الألعاب من المناطق الخارجية. وذلك لمساعدة المطورين على أقلمة تطبيقاتهم بحيث تكون خدمات اللعبة أكثر صلة وإثارة للاعبين عبر مختلف الأسواق .

بالنسبة إلى المطورين الذين يحتاجون إلى دمج ألعابهم معهواوي موبايل سيرفسز كور، ستوفرهواويالدعم الفني لتسهيل التكامل معهواوي موبايل سيرفسز كوربكفاءة حسب الحاجة .

الوصول إلى برنامج “النجم الساطع”، الذي يوفر صندوق حوافز بقيمة مليار دولار ويقدم خدمات متنوعة. وهذا يشمل دورة حياة تطوير التطبيق الكاملة، والأموال اللازمة للابتكار التنموي، ونمو المستخدمين، والتسويق والجوانب الأخرى للمطورين .

يمتلك المطورون حصة مواتية من الإيرادات عند التطوير معهواوي.بالإضافة إلى ذلك، نقدم للمطورين مساحات إعلانية وترويجية داخلمركز الألعابللوصول إلى المزيد من المستهلكين .

في ترقيات الإصدار المستقبلي، سيضم مركز الألعاب مجتمعًا اجتماعيًا داخل التطبيق. بهذه الطريقة، سيتمكن اللاعبون من استخدام النظام الأساسي كوسيلة للاختلاط وتكوين صداقات وبناء مجتمعات من المعجبين الذين لهم نفس الاهتمامات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1222907/GameCenter.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1222908/Gaming.jpg