هواوي تعلن عن الفائزين العالميين بمسابقة آبس أب

يتمتع الفائزون في Apps Up 2020 بمجموعة جوائز قدرها مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الملاكي والترويج المحتملة. سيستمتع الفائزون أيضًا بالترويج لتطبيقاتهم على HUAWEI AppGallery، بالإضافة إلى الوصول المجاني إلى مواردسحابة هواوي الجوالة وفعاليات Huawei Developers والدورات والشهادات. يتمتع الفائزون في Apps Up أيضًا بفرصة تبادل الأفكار مع لجنة تحكيم المسابقة.

