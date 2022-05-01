‫‫ هواوي تطلق PowerPOD 3.0، وهو جيل جديد من نظام إمدادات الطاقة

دونغقوان، الصين، 27 مايو، 2022 / PRNewswire / — خلال حدث إطلاق مرفق مركز بيانات الجيل التالي من هواوي، أصدر فاي تشن فو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فريق مرفق مركز بيانات هواوي، جيلًا جديدًا من حلول إمدادات الطاقة – PowerPOD 3.0 . من خلال الابتكار التكنولوجي الأساسي وتقارب المكونات، يعمل الحل على تحسين التخطيط وبناء نظام إمداد طاقة يدور حول البيانات خال من القلق يحفظ البصمة والطاقة والوقت.

حفظ البصمة: مساحة أصغر بنسبة 40%

باستخدام بنية متقاربة مبتكرة و UPS5000-H فائقة الكثافة في الصناعة، يتم زيادة كثافة الطاقة لكل خزانة وتحسين تخطيط المساحة لنظام إمدادات الطاقة. يتم تقليل عدد الخزانات من 22 إلى 11، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في البصمة. في مركز بيانات بقدرة 12 ميجاوات، على سبيل المثال، تسمح البصمة التي يوفرها حل PowerPOD 3.0 بنشر أكثر من 170 رفًا إضافيًا مقارنة بحل مزود الطاقة التقليدي.

حفظ الطاقة: استهلاك أقل بنسبة 70%

عادة ما تكون كفاءة الربط لحل إمداد الطاقة التقليدي أقل من 94.5%. في المقابل، يرفع PowerPOD 3.0 الكفاءة إلى 97.8% مع تقصير طول الرابط. بالإضافة إلى ذلك، يوفر UPS5000-H كفاءة بنسبة 99.1% في وضع S-ECO ، مما يقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة. إن استخدام PowerPOD 3.0 في مركز بيانات بقدرة 12 ميجاوات سيوفر ما يقرب من 300000 دولار أمريكي كل عام.

توفير الوقت: 75% تسليم أقصر

يتطلب حل إمدادات الطاقة التقليدي حوالي 35 قضيبًا نحاسيًا و 180 كابلًا ليتم توصيلها في الموقع، مما يؤدي إلى مخاطر عالية الجودة وفترة تسليم مدتها 2 أشهر. يستخدم PowerPOD 3.0 قضبان ناقلة مسبقة الصنع على حد الدرج للاتصالات الداخلية. مع اكتمال التصنيع المسبق والتكليف في المصنع، لا يمكن الانتهاء من البناء في الموقع إلا في غضون 2 أسابيع، مما يسرع من طرح الخدمة للعملاء.

بدون قلق: معدل خطأ أقل بنسبة 40% في اتفاقية مستوى الخدمة

استنادًا إلى مفهوم “القيادة الذاتية” وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن PowerPOD 3.0 مسلح بميزة iPower الذكية، والتي توفر تصميمات موثوقة من طبقتين للرؤية الشاملة بالإضافة إلى التنبؤ بدرجة الحرارة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالحياة للمكونات الرئيسية، والإعداد الذكي. يصبح التشغيل والصيانة التلقائي والتنبؤي ممكنًا.

تتطور مراكز البيانات نحو كثافة عالية ونطاق واسع. وباعتباره “قلب” مركز البيانات، يجب ألا يضمن نظام إمدادات الطاقة السلامة والموثوقية طوال دورة حياته ليتناسب مع النمو في الطلب فحسب، بل يجب أيضًا دمج جميع المعدات في سلسلة توريد الطاقة بطريقة مبتكرة لخلق المزيد من القيمة للعملاء.

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