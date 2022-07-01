هواوي: تشكيل تمويل أكثر ذكاء ومراعاة للبيئة معا

سنغافورة، 2 2 يوليو 2022 / PRNewswire / — في 20 يوليو تبدأ رسميًا قمة هواوي للتمويل الذكي 2022 التي تستمر ثلاثة أيام في مركز Sands للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار “تشكيل تمويل أكثر ذكاء وخضرة”، تجمع القمة بين شخصيات رائدة في القطاع المالي، وخبراء أكاديميين، وممارسين مبتكرين من أكثر من 30 دولة حول العالم لمناقشة التطور المستقبلي للصناعة المالية، واستكشاف كيفية بناء تمويل أكثر ذكاء ومراعاة للبيئة معًا.

اقترحت هواوي ثلاثة عناصر أساسية لاكتساب القدرة التنافسية في الصناعة المالية، عند وصول عصر الرقمنة الفائقة

مع وجود العالم الذكي المتصل بالكامل في طريقه، يتحول كل من الاقتصاد والمجتمع نحو اتجاهين رئيسيين للرقمنة والتنمية المستدامة. في مواجهة سيناريوهات الخدمات المالية المتغيرة ونماذج الأعمال في العصر الرقمي، تواجه الصناعة المالية طلبًا متزايدًا على الابتكار السريع في مجال الأعمال وتجربة العملاء النهائية، مما يزيد من سرعة وتيرة تحولها. للتعامل مع الطبيعة المعقدة والديناميكية للتحول الرقمي، من الضروري أن تعيد الصناعة المالية بناء قدرتها التنافسية الأساسية وسط العصر الرقمي من أجل تحقيق رؤية التمويل الذكي.

“إن الاتصالات الأفضل والذكاء الأقوى والمزيد من السيناريوهات هي المفتاح لبناء القدرة التنافسية للتمويل الرقمي” هذا ما أشار به ريان دينغ، رئيس Huawei Enterprise BG وأكمل “باتباع مفهوم الإنشاء المشترك والمشاركة والفوز المتبادل، نعمل مع عملائنا وشركائنا في إيجاد طريقة نحو تشكيل تمويل أكثر ذكاء وأكثر اخضرارًا، وخلق قيمة جديدة معًا.”

أعلنت هواوي عن ثلاث مبادرات استراتيجية، لتعزيز رقمنة الصناعة المالية في العصر الجديد.

وقال جيسون كاو، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Global Digital Finance في كلمته: “تواصل التكنولوجيا، وخاصة الاتصال والذكاء، دفع عجلة تطوير الصناعة المالية. في عام 2022، دخلنا رسميًا عصر ZFLOPS لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي. مع تطوير الذكاء الاصطناعي، سوف نتبنى التخصيص الفائق. بحلول عام 2025، سيؤدي أكثر من 100 مليار اتصال مادي إلى خدمات مالية ل “الأشياء”. في المستقبل، سيمكن التعاقد الذكي من اتخاذ القرارات الذكية في كل مكان. ستظهر نماذج جديدة للخدمات والمنتجات واحدة تلو الأخرى. ومع ذلك، فإن تجربة المستخدم من البداية إلى النهاية، والمعالجة في الوقت الفعلي للبيانات الضخمة، والتشغيل والصيانة وإدارة الشبكات الأكثر تعقيدًا والسحابات المتعددة ستصبح جميعها تحديات للصناعة المالية. نحن نواجه الفرص وكذلك التحديات. “

لبناء تمويل أكثر ذكاءً ومراعاة للبيئة استنادًا إلى اتصالات أفضل، وذكاء أقوى، والمزيد من السيناريوهات، أعلنت هواوي عن ثلاث مبادرات استراتيجية للقطاع المالي خلال القمة.

أكثر ذكاءً: حلول أكثر ذكاءً لإشراك العملاء لتحسين التجربة الرقمية؛ البيانات والمنصة الذكية المتقاربة لبناء قدرات البيانات في الوقت الفعلي؛ بنية مختلطة متعددة السحابة لجعل الإدارة عبر السحابة أسهل والخدمات أكثر مرونة.

أكثر اخضرارًا: بنية تحتية رقمية مستقلة تساعد المؤسسات المالية وتحقق كفاءة عالية وتوافر وأداء وتسهل التعاون بين التكنولوجيا المتعددة والتكنولوجيا غير المتجانسة والسحابة المتعددة الهجينة.

معًا: بناء منصة عالمية للتعاون في مجال النظم الإيكولوجية وطرح ثلاث مبادرات مطورة لبرنامج Go Global Program 2.0 (FPGGP) للشريك المالي: تطوير المزيد من شركاء الحلول؛ توسيع FPGGP إلى شركاء الاستشارات والخدمات العالميين؛ تطوير شركاء المبيعات والخدمات المحليين لتوفير حلول FPGGP محليًا.

العمل مع العملاء والشركاء العالميين، وتشكيل تمويل أكثر ذكاء ومراعاة للبيئة

وخلال القمة، أعلنت هواوي و DBS عن إنشاء معرض الابتكار في DBS Newton Green .

كما وقعت هواوي مذكرة تفاهم مع بنك OCBC لتعزيز التحول الرقمي للبنك في جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج الكبرى في ثلاث مبادرات رئيسية: Green Branch والمباني مع إنترنت الأشياء الذكية؛ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) الابتكار وتسريع اعتماد السحابة.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هواوي حل الخدمات المصرفية الرقمية 2.0 الذي يستفيد من منصة Temenos المفتوحة. يدعم الحل الإطلاق السريع للبنوك الرقمية ويساعد البنوك الكبيرة على تسريع تحديثها في السحابة. هذا يحسن بشكل كبير من كفاءة الطرح ورضا العملاء.

وخلال الأيام المقبلة، ستوقع هواوي عددًا من اتفاقيات التعاون مع العديد من المؤسسات المالية، وستكشف النقاب عن مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تم إنشاؤها بشكل مشترك مع الشركاء، والتي تغطي سيناريوهات الأعمال المختلفة.

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