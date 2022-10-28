‫هذا العام في الهالوين.. حلوى بلا خُدع مع هاتف أوبو رينو8 برو 5G

– استمتع بشاشة عرض هاتف رينو 8 برو 5G التي تدعم تقنية HDR لمشاهدة ماراثون أفلام الرعب السنوي.

– صُمم ليكون خبير تصوير البورتريه، يقدم لك هاتف رينو 8 برو 5G قدرات تصويرية لا مثيل لها، لتلتقط أفضل الصور المرعبة.

– يمكن لمستخدمي خاصية أوبو أوموجي أن يخصصوا شخصيتهم الافتراضية الخاصة باحتفلات الهالوين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — جاهز لشهر أكتوبر المليء بالرعب؟ استعد لقضاء ليلة مليئة بالإثارة والقشعريرة مع هاتف أوبو رينو 8 برو 5G الذي سيخطفك إلى روح حفلات الهالوين.

سواءً كنت عاشقاً لأفلام الإثارة المشوقة أو أفلام الرعب، فها قد حان الوقت لتُكافئ نفسك بمشاهدة أفلام الهالوين ال كلاسيكية، التي ستدخلكم بلا شك إلى عالم من الرعب والحماس . هاتف رينو 8 برو 5G هو الأنحف في سلسلة هواتف رينو حتى الآن، حيث تبلغ سماكته 7.34 ميلليمتر فقط ، ويتميز بشاشة شاشة عرض AMOLED فائقة النقاء بحجم 6.7 بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 93.4٪، تدعم مليار لوناً ومعامل تحديث يبلغ 120 هيرتز، لتضمن تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة مع تفاعل مُعزَز.

الشاشة أيضاَ مٌعززة بتقنية HDR10 + وبتصديق SGS Low Motion Blur و SGS Low Blue Light وكذلك HDR لـتطبيقي أمازون ونيتفلكس لضمان مشاهدة محتوى مرعباً خاطفاً للأنظار وحابساً للأنفاس.

أما هؤلاء الذين يتطلعون إلى الخروج والاحتفال بهذه المناسبة المرعبة، فإن هاتف أوبو رينو 8 برو 5G يوفر تجربة تصوير بورتريه رائدة بفضل دعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X ومستشعرات سوني الثنائية الرائدة . ومع ميزة تصوير الفيديو الليلي بدقة 4K ، يمكن للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو فائقة الوضوح في الليل، بينما تعمل ميزة تصوير فيديو ليلي بدقة 4K وتقنية HDR على تحسين مقاطع الفيديو الملتقطة في وجود إضاءة قوية في الخلفية لضمان التقاط كل لحظة هلع بوضوح يضاهي اللحظة الواقعية.

ويقدم هاتف أوبو رينو 8 برو أيضاً ميزات تتضمن: Portrait Mode و Hyperlapse و 960fps AI Slow-motion ، حيث تُضيف لمسة سينمائية إلى الصور ومقاطع الفيديو وتعطي المستخدم المزيد من التحكم الإبداعي خلف الكاميرا.

الملابس التنكرية الخاصة ب حفلات الهالوين ليست لك فقط، بل أيضاً لشخصيتك الافتراضية!

فهاتف أوبو رينو 8 برو مُدعماً بنظام التشغيل ColorOS 12.1 ، مع خاصية أوموجي المدعومة بخوارزمية التقاط الوجه الرائدة في الصناعة من أوبو، وتمنح هذه الميزة إلى المستخدمين فرصة إظهار مشاعرهم إلى العالم بطريقة أكثر حيوية.

يأتيك هاتف أوبو رينو 8 برو بتصميم أنيق وراقي مع مزايا فريدة ومثيرة، يمكن للمستخدمين الآن التقاط أروع لحظات الاحتفالات بلا قلق على انتهاء شحن البطارية، وهذا بفضل تقنية الشحن فائق السرعة سوبر ڤووك 80 وات SUPERVOOC TM المذهلة والمطورة حصراً من أوبو.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1932221/Halloween_OPPO_ Reno8_Pro_5G.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg