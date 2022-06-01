‫هايسنس ترتقي بالترفيه المنزلي للأفارقة من خلال شاشات ULED عالية الأداء التي تمت ترقيتها

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 1 يونيو / حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت هايسنس، مزود التلفزيون عالي الأداء والأجهزة المنزلية، أنها ستجلب أربعة منتجات عرض ULED عالية الأداء إلى السوق الأفريقية: تلفزيون U80H ULED 8K Mini LED ، وتلفزيون U8H Mini-LED ULED 4K ، وتلفزيون U7H Quantum ULED 4K ، وتلفزيون U7H Quantum ULED 4K ، وتلفزيون U6H Quantum ULED 4K . سيتم إطلاق المنتجات في السوق الأفريقية في يونيو 2022.

تقدم أحدث سلسلة ULED لعام 2022 من هايسنس تحسينات ملحوظة على سابقاتها، مع جودة بصرية وصوتية محسنة للحصول على صور نابضة بالحياة ومشرقة وغامرة غير عادية.

مع أربعة طرازات تلفزيون Mini-LED عبر سلسلتين، فإن المستهلكين مدللون للاختيار عند اختيار الشاشة المثالية لمنازلهم. تدعم جميع الشاشات الأربع الجديدة Quantum Dot Colour حتى يتمكن المستخدمون من الدخول إلى عالم جديد من الألوان مع توفر أكثر من 1 مليار ظلال. يتم دعم Dolby Vision IQ و HDR 10+ Adaptive في طرازات U7H وما فوقها لتوفير أداء HDR أفضل في أي ظروف إضاءة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز كلتا السلسلتين بتقنية التعتيم المحلي للصفيف الكامل، والتي تستخدم مناطق الإضاءة الخلفية LED لضبط وإنشاء تباين بناء على كل صورة.

في الشاشة U8H ، يوفر الصوت المحيطي متعدد القنوات 2.1.2 تجربة صوت محيطي غامرة نابضة بالحياة تنقل المشاهدين إلى اللحظة دون تشتيت الانتباه. وفي الوقت نفسه، تتميز U8H و U7H بتقنية الصوت المناسبة للغرفة، والتي تولد بذكاء منحنى الصوت الأنسب للحجم والمواد الموجودة في الفضاء. يتم دعم IMAX Enhanced في طرازي U8H و U80H 8K ، مما يحقق الصورة المميزة والصوت والحجم في راحة المنزل.

هذا العام، تقدم هايسنس أيضا ألعاب من المستوى التالي في طرازات U7H وما فوقها. مع دعم HDMI 2.1 وشهادة AMD FreeSync Premium ، تقوم الشاشة تلقائيًا بتنشيط ميزات HDMI المتقدمة بما في ذلك VRR 120Hz (معدل التحديث المتغير) و ALLM (وضع الكمون المنخفض التلقائي) لمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

يتم تشغيل جميع طرازات 2022 بواسطة نظام التشغيل VIDAA U6 المحدث من هايسنس، وهو أفضل مركز محتوى محلي. وللحصول على مشاهدة أكثر انسيابية، يمكن للمستخدمين التحكم في التلفزيون عبر جهاز التحكم عن بعد الصوتي بدون استخدام اليدين أو إصدار أوامر صوتية تصل إلى مسافة ثلاثة أمتار. جميع طرازات ULED حاصلة على شهادة حماية خصوصية المنتج من TÜV Rheinland ، مما يعني أن تجربة المستخدم مع هذه الطرز ستكون خاصة وآمنة ومأمونة.

جيد للمنزل والبيئة، كما قدمت هايسنس عبوات صديقة للبيئة هذا العام مع صندوق كرتون قابل لإعادة التدوير بنسبة 90%.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1828988/image1.jpg