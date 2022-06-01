‫هاوس أوف روز بروفيشنال تعلن عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لنسخة الشرق الأوسط 2022 من قمة اخترق السقف والمس السماء

كوكا كولا وفاين هيجينيك القابضة وبك وفياترس وسيجنا يتصدرون الرعاة الأوائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت هاوس أوف روز بروفيشنال المحدودة (إتش أو أر بي) اليوم أن نسختها الشرق أوسطية لعام 2022 من قمة اخترق السقف والمس السماء ® – قمة النجاح والقيادة للنساء على الهواء مباشرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 1 سبتمبر 2022. وستجمع القمة أفضل القادة والشركات في الشرق الأوسط لمشاركة وتبادل المعرفة المتطورة والشاملة للصناعة وأفضل الممارسات حول القيادة والنجاح والتنوع والإنصاف والشمول في القمة. وقد تولت المنظمات الرائدة كوكا كولا، وفاين هايجينيك القابضة، وبيك، وفياترس، وسيجنا زمام المبادرة كرعاة أوائل لنسخة الشرق الأوسط من قمة اخترق السقف والمس السماء®.

وأضافت كلوديا نافارو، نائبة الرئيس للتسويق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لدى شركة كوكا كولا، “التنوع والإدماج قريبان من قلوبنا. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تُمكِّن وتُثقِّف وتُلهِم التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نؤمن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. كما يسعدنا أن نتشارك مع قمة اخترِق السقف والمس السماء® والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم وتخطيط دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح”.

وعلق جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين هيجينيك القابضة، قائلا: “لقد عقدنا شراكة مع قمة اخترق السق والمس السماء ® منذ عام 2018، وشهدنا تقدمًا رائعًا وتأثيرًا إيجابيًا على نتائج أعمالنا من التنوع والشمول بين الجنسين من خلال التعلم والمشاركة في القمة. ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لنسخة الشرق الأوسط لعام 2022 من قمة اخترق السقف والمس السماء، وهو منتدى نعلم أننا سنستلهم فيه مرة أخرى من العديد من الشركات الكبرى الأخرى، وسنكون قادرين أيضًا على مشاركة تقدمنا وأفضل ممارساتنا”.

وقال بيتر فان دن بروك، نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بك: “التنوع والشمول هما جزء من الحمض النووي لدينا في حلبة البحرين الدولية. نحن نؤمن بتعزيز بيئة تدافع عن مزيج من الخلفيات، مما يساعد أعضاء الفريق على إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وضمان استمرارنا في ابتكار أعمالنا. وبما أننا نعمل في أكثر من 160 دولة، فإننا نحتضن باستمرار التنوع عبر القوى العاملة لدينا ونحسن باستمرار برامج التعلم والتطوير لدينا لضمان التمثيل العادل في القيادة وخارجها. لقد عقدنا شراكة مع اخترق السقف والمس السماء® عبر إصداراتها في جميع أنحاء العالم، مما مكننا من مشاركة أفضل الممارسات والخبرات مع أقراننا، بالإضافة إلى التعرف على جهود ومبادرات التنوع والشمول من جميع أنحاء الصناعة. ونحن نتطلع إلى المشاركة في نسخة الشرق الأوسط 2022 وإلى القيمة التي ستجلبها لمؤسستنا وأعضاء فريقنا”.

وقال أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وبلاد الشام في فياترس: “التنوع والشمول ضروريان لمهمة فياترس . يتضمن تمكين الناس من العيش بصحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة فهم واحتضان والاحتفال بما يجعل الأفراد فريدين. يمكن أن يكون التنوع الذي نعززه في جميع جوانب أعمالنا أحد أعظم نقاط قوتنا في إعادة تعريف الرعاية الصحية ليس كما هي، ولكن كما ينبغي أن تكون. إن قمة اخترق السقف والمس السماء® يمكننا من التعلم والمشاركة مع الأفضل من بين الأفضل ونتطلع إلى نسخة الشرق الأوسط 2022 هذه”.

وعلق جيروم درويش، الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية في شركة سيجنا للأسواق الدولية ، قائلا: “تعد المساواة بين الجنسين دائمًا أولوية رئيسية في أي شيء نقوم به في سيجنا. إنه جزء من منظمتنا المتنوعة والشاملة. وبصفتي قائدًا، تمكنت من تحقيق هذه الرؤية من خلال بناء فريق متنوع، فريق يوفر فرصًا متساوية لزملائنا من خلفيات مختلفة. تمنحها ثقافة سيجنا الشاملة ميزة من خلال السماح لها بالنظر إلى المشكلات بشكل مختلف مما يجعل الشركة شريكًا أكثر ابتكارًا وقوة لعملائنا وعملائنا. إن رؤيتنا المشتركة حول التنوع بين الجنسين تجعل شراكتنا مع نسخة الشرق الأوسط 2022 من قمة اخترق السقف والمس السماء المميزة، ونتطلع إلى مناقشة هذا الموضوع الحاسم بشكل أكبر في هذا الحدث“.

تُعَد نسخة الشرق الأوسط لعام 2022 من قمة اخترق السقف والمس السماء® بمثابة ركيزة هامة من شبكة اخترق السقف والمس السماء العالمية مع نُسَخ في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا والهند والصين وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتدعم القمة مهمة إتش أو أر بي لعام 2029 من أجل عالم أفضل – خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029)، ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والإدماج بين الجنسين.

واختتم أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةهاوس أوف روز بروفيشنال والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب اخترق السقف والمس السماء: أسرار نجاح أكثر نساء العالم إلهامًا التي ألهمت القمة قائلاً: “يسرنا أن نقيم نسخة الشرق الأوسط لعام 2022 من حملة اخترق السقف والمس السماء® في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحرز دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا قويًا في مجال المساواة بين الجنسين وتمضي قدما بهدف والتزام كبيرين. وتُقدِّم الشركات المتنوعة جنسانيًا في جميع أنحاء العالم نتائج مالية أفضل، وتُنمي قادة أفضل، وتُقدِّم أعمالًا أفضل. ويسرنا أن نرى أن المؤسسات التي تشارك معنا في قمة اخترق السقف والمس السماء® تحقق أداء جيدًا فيما يتعلق بالتنوع والشمول بين الجنسين والأعمال”.

للانضمام كشركة مشاركة في قمة اخترق السقف والمس السماء، قم بزيارة www.houseofroseprofessional. com

هاوس أوف روز بروفيشنال المحدودة (إتش أو أر بي) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المواهب والتدريب والتحول، وقد مكنت وألهمت منذ منتصف عام 2014 أكثر من 30000 من القيادات النسائية لتحقيق نجاح أكبر من خلال علاماتها التجارية شركة دريم للوظائف الدولية ® ، واخترق السقف والمس السماء ® ، والمدير التنفيذي سميث ® .

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أنتوني أ. روز ، هاوس أوف روز بروفيشنال الخاصة المحدودة.

البريد الإلكتروني:: anthony@ houseofroseprofessional.com

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