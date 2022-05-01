‫ نيو ترايب كابيتال تخطط لاستثمار 5 مليون دولار في مشاريع قائمة على NEAR Protocol

دبي، الامارات العربية المتحدة 10 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلن صندوق رأس المال الاستثماري “نيوترايب كابيتال–“NewTribe Capital، وهو صندوق يستثمر في الأصول الرقمية ومشاريع قائمة على تقنية البلوكتشين في مراحلها الأولى، عن استثمار 5 ملايين دولار في مشاريع قائمة على بروتوكول NEAR، بهدف تعزيز ونمو بيئته التقنية في الإمارات والعالم.

ويعتبر بروتوكول ( NEAR ) القائم على البلوكتشين، منصّة رائدة في تطوير مشاريع الويب 3.0، ويوفر حلولاً لتوسيع نطاق الشبكة وإزالة الحواجز التي تحول دون تبني تكنولوجيا الويب 3.0. إضافة الى ميزات عدّة أهمها: السرعة العالية والرسوم المنخفضة وتجربة استخدام متقدمة Progressive UX . مجموعة من الميزات التي تتيح ل لمستخدمين الوصول إلى مستويات جديدة من دون مواجهة مشكلات التطبيقات اللامركزية التقليدية مثل ضعف تجربة المستخدمين وبطء وقت المعاملات.

وفي هذا الصدد، قالت الشريكة في “نيوترايب كابيتال” “جولييت سو“: “لطالما كنا نتابع NEAR والتكنولوجيا الفائقة المعتمَدة لتطويرها، ونرى أن هناك إمكانية كبيرة لتنمو سريعاً. ويسرنا أن نكون أول صندوق رإسمالي يدعم تطوير البيئة التقنية لـ NEAR في منطقة الشرق الأوسط. إن وجود صندوق استثماري قوي مثل نيوترايب كابيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيوفر الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق النمو الفعال.”

هذا وتمّ بناء بروتوكول NEAR القائم على تقنية البلوكتشين، من أجل اقتصاد المبدعين والخلاقين . فهو يوفر بنية أساسية مستدامة وسوق واحدة حيث يكون أفراد المجموعة هم المسيطرون على أموالهم وبياناتهم، ما يمنحهم الأدوات اللازمة لتجسيد أفكارهم.

وتقدم “نيوترايب كابيتال” جميع الموارد اللازمة بما في ذلك المالية والاستشارية والتسويق والتوعية المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر التعاون بين “نيوترايب كابيتال” وكل من “أورورا Aurora – “، “ هيومان غيلد Human Guild – ” و “أوكتوبوس Octopus – ” البنية الأساسية لجميع المشاريع المستعدة للبناء وال تطوير على بروتوكول “ Near Blockchain “.

وكانت “نيوترايب كابيتال”، قد استثمرت في العديد من المشاريع القائمة على بروتوكول NEAR مثل شبكة “أتاريوس Attarius Network – “، منصّة “جامبو Jumbo Exchange – ” و”يومينتر YouMinter – “، وسوف تعلن عن مشاريع أخرى قريبا.

والجدير بالذكر، أن صندوق رأس المال الاستثماري نيوترايب كابيتال حصل على جائزة “أفضل صندوق رأس مال استثماري للعام” في قمة AIBC Summit لعام 2022 في الإمارات العربية المتحدة لمساهمته الكبيرة في تطوير البيئة التقنية للبلوكتشين.

حول “نيوترايب كابيتال”:

هو صندوق رأس مال استثماري موجه نحو النمو يتّخذ من دبي مركزاً له، ويشارك في التمويل الابتدائي والخاص . يستثمر في مشاريع البلوكتشين والأصول الرقمية في مراحلها المبكرة، ويقدم الدعم الطويل الأجل من خلال إنشاء شراكة صحية مع الشركاء. كما يقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمشاريع تكفل تحقيق فوائد طويلة الأجل بجميع الوسائل.

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