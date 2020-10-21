نو بي فور تتوسع في منطقة الشرق الأوسط بمكتب جديد في دبي

تعيين ثلاثة موظفين جدد؛ اثنان في المبيعات وواحد في دعم المبيعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة بو بي فور (KnowBe4)، المزود الأكبر في العالم للتدريب على التوعية الأمنية ومنصة التصيد المحاكي، اليوم أنها افتتحت مكتبًا جديدًا لمنطقة الشرق الأوسط في دبي.

قال ستو شجوويرمان، الرئيس التنفيذي لشركة بي فور يو: “تتزايد هجمات الأمن السيبراني واختراقاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال افتتاح المكتب الجديد في دبي ، تهدف شركة نو بي فور إلى المساعدة بشكل أفضل في تزويد محترفي الأمن السيبراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط بتدريب دولي متنوع للتوعية الأمنية والتصيد المحاكي للمساعدة في حماية مؤسساتهم. كما أننا متحمسون لتوسيع انتشارنا الدولي وإحداث تأثير أكبر على المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط”.

ترحب شركة نو بي فور بثلاثة موظفين جدد سينضمون الآن إلى فريق دبي في مقر مكتبها الجديد هناك. لدى كل موظف جديد مجموعة فريدة من المهارات التي يقدمها لمكان العمل، ويتضمن هذا الفريق مندوب مبيعات مؤسسة واحد ومدير حساب قناة واحد ومتخصص دعم مبيعات كبير.

ومن خلال إضافة مكتب في دبي، أصبح لدى نو بي فور الآن مكاتب في 10 دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك اليابان وأستراليا والبرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وهولندا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول شركة نو بي فور، تفضل بزيارة www.knowbe4.com.

نبذة عن نو بي فور

لدى شركة نو بي فور (KnowBe4)، وهي المزود لأكبر تدريب للتوعية الأمنية ومنصة التصيد المحاكي في العالم، أكثر من 35,000 منظمة مُستخدِمة لخدماتها حول العالم. تساعد شركة نو بي فور، والتي أسسها ستو شجوويرمان (Stu Sjouwerman) المتخصص في تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات، المؤسسات على التعامل مع العنصر البشري للأمن من خلال زيادة الوعي حول برامج الفدية والاحتيال على الرئيس التنفيذي وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على التوعية بالأمن. وقد ساعد كيفين ميتنيك (Kevin Mitnick)، وهو متخصص في الأمن السيبراني معترف به دوليًا ومسؤول القرصنة الرئيسي في شركة نو بي فور، في تصميم تدريب نو بي فور بناءً على تكتيكات الهندسة الاجتماعية الموثقة جيدًا. كما تعتمد عشرات الآلاف من المؤسسات على شركة نو بي فور في تحريك مستخدميها النهائيين كخط دفاع أخير.

جهة التواصل الإعلامية

أماندا تارانتينو

مسؤولة العلاقات العامة

نو بي فور

amandat@knowbe4.com

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