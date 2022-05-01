‫نمو لا يمكن إيقافه للعملات المشفرة: SOFTSWISS تشارك اتجاهات iGaming لسنة 2022

SOFTSWISS: اتجاهات تشفير iGaming لسنة 2022

جزيرا، مالطة, 9 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — على مدار العامين الماضيين، زاد معدل دوران العملة المشفرة في صناعة iGaming بشكل كبير. يؤكد تقرير شركة SOFTSWISS الذي تم إصداره مؤخرًا التبني المتزايد للعملات المشفرة.

تشارك SOFTSWISS البيانات المقارنة للربع الأول لكل من 2021 و 2022، نظرًا لكونها الشركة الرائدة في المقامرة بالعملات المشفرة، وذلك بناء على نتائج مجمع الألعاب SOFTSWISS ومنصة كازينو SOFTSWISS.

رهانات التشفير: نمو x2

إلى جانب الاتجاه العالمي الذي يُظهر الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، يوضح تقرير شركة SOFTSWISS أيضًا التطور المستمر للمقامرة بالعملات المشفرة. وفقا للإحصاءات، تضاعف مجموع الرهانات في العملات الرقمية في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بتعبير أدق، فقد ازداد بنسبة 116.7٪

“أصبحت المقامرة بالعملات المشفرة مجالا تجاريا مستقلا وكامل الأهلية وواعدا للغاية. كما أن العلامات التجارية التي تتكيف مع هذه الظروف تتمتع بميزة مثل فرص عمل أوسع وبالتالي جمهور أوسع “، أشار أندري ستاروفويتوف، مدير العمليات في

SOFTSWISS.

حصة الرهان على العملات المشفرة والعملات الورقية: طمس الاختلاف

لا تزال العملات الورقية تحتل المركز الرائد، حيث تمتلك 64٪ من الحجم الإجمالي. رغم ذلك، فإن حصة العملات المشفرة تتزايد باطراد. زادت حصة العملة المشفرة في الربع الأول من عام 2022 بنحو 10 نقاط، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من 26.3٪ إلى 35.9٪. مقارنة بالربع الأول من عام 2020، نمت حصة العملات المشفرة بنسبة 29 نقطة مئوية. إذا استمرت هذه الديناميكيات، فقد تصبح حصة العملات الورقية والعملات المشفرة متساوية على مدار العام المقبل.

أهم العملات المشفرة: تعمل بيتكوين على تقليل حصتها

على الرغم من أن بيتكوين كانت العملة المشفرة المفضلة منذ أن تم قدمتها SOFTSWISS، فقد أظهرت انخفاضا في حصتها في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 10 نقاط مئوية. هذا مرتبط بالاهتمام المتزايد بالإيثريوم واللايتكوين، أهم العملات البديلة. زادت حصتهم بنسبة 3.45٪ و 2.95٪ على التوالي. الحصص الدقيقة لأهم 3 عملات رقمية في الربع الأول من عام 2022:

1.البيتكوين (BTC)؛ بنسبة 72.80%

2.الإيثريوم (ETC)؛ بنسبة 13.45%

3.اللايتكوين (LTC)؛ بنسبة 6.45%

ويقول أندري ستاروفوليتوف، مدير العمليات في SOFTSWISS : “ستظل بيتكوين العملة المشفرة الرائدة للودائع في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن النمو القوي للعملات البديلة الأخرى يوضح الاهتمام بعملات أكثر تقدما من حيث التكنولوجيا مثل الإيثريوم. سيفضل المزيد من اللاعبين تنويع أموالهم بالعملات المشفرة الأخرى. وهذا اتجاه إيجابي يتعلق بتطور السوق”.

تظهر القائمة الكاملة للعملات الأكثر استخداما في تقرير SOFTSWISS .

المقامرة بالعملات المشفرة 2022: ماذا نتوقع؟

وفقًا لنتائج SOFTSWISS للربع الأول، ستظهر العملات المشفرة مزيدا من النمو مع التغييرات اللاحقة من حيث مشاركة العملات. سيكون تنويع العملات المشفرة المستخدمة في المراهنة أحد الاتجاهات المهمة للتأثير على الصناعة.

“إن التنظيم القوي للكازينوهات التقليدية سيجذب أيضا مشغلين جدد إلى مجال التشفير. سنرى نموا نشطا في هذا الجزء حيث سينضم معظم القادة الحاليين إلى هذا المجال. يمكننا تسليط الضوء على ما تحتاجه لإطلاق مشروع تشفير ناجح بناء على خبرتنا: معالجة التشفير مثل Coinspaid، وخدمات تبادل العملات المشفرة، وتحويل العملات داخل اللعبة لمجموعة أوسع من محتوى اللعبة. ومع ذلك، تظهر بالفعل احتياجات جديدة. على سبيل المثال ، استخدام الرموز غير قابلة للاستبدال NFTs لجعل تجربة اللاعب أكثر متعة وبناء مجتمع من الأشخاص المتشابهين في التفكير حول الكازينوهات على الإنترنت،” لخص أندري ستاروفوليتوف، مدير العمليات في SOFTSWISS.

نبذة عن SOFTSWISS

تُعدّ SOFTSWISS علامة تجارية دولية توفّر حلولًا برمجية معتمدة ومفضّلة على نطاق واسع للألعاب الإلكترونية. تمتلك شركة SOFTSWISS العديد من تراخيص الألعاب، وتوفّر حلولًا متكاملة للألعاب الإلكترونية. في عام 2013، أصبحت SOFTSWISS الشركة الأولى في العالم التي توفّر حلول مراهنات إلكترونية مُصمّمة خصيصًا لعملة البيتكوين المشفّرة.

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