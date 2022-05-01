‫ “نكست أيرث” تطلق حملة خيرية مع “سي تيرتلز”؛ يمكن للمستخدمين من خلالها تنظيف المحيط وربح 200,000 دولار أميركي

بودابست، المجر, 19 مايو / أيار 2022/ PRNewswire / – أعلنت منظمة نكست أيرث عن إقامة تحالف مع منظمة سي تيرتلز ، وهي منظمة غير ربحية تعمل على حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض من خلال جولات الحماية والتعليم والتمويل والمزيد. وستستمر الحملة 14 يومًا، من 19 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيو.

كجزء من الحملة الخيرية “لننظف المحيطات”، يتم إطلاق لعبة في العالم الافتراضي لنكست أيرث.

يمكن للمستخدمين المساهمة لقضية خير في العالم الحقيقي عن طريق شراء أرض في مناطق معينة من العالم الافتراضي وتنظيفها. من خلال شراء الأرض، تتاح لهؤلاء فرصة الفوز بما قيمته 200000 دولار من العملة المشفرة NXTT و 5 قطع نقدية غير قابلة للتبادل فريدة أنتجتها تايني ويستلاند . 20% من إجمالي العائدات التي يتم تحقيقها في الحملة ستذهب إلى منظمة سي تيرتلز لدعم مشاريع جمع النفايات البلاستيكية التي ستتم في نفس المواقع ولكن في العالم الحقيقي.

ووضحت نويمي ماغيار، رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في نكست أيرث، هذه الحملة:

“من خلال هذه الحملة، تقوم نكست أيرث ببناء جسر بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، حيث يمثل الجسر المسؤولية الاجتماعية. وإلى هذه التجربة بأكملها، نضيف ميزة إضافية باستخدام ميزة إنتاج الألعاب. على الرغم من أن أعضاء مجتمعنا بعيدون فعليًا عن المواقع التي ستنفذ فيها منظمتنا الشريكة، سي تيرتلز، مشاريعها لتنظيف المحيط من المواد البلاستيكية، يمكن للمستخدمين المشاركة بنشاط في مهمة التخلص من النفايات البلاستيكية في المحيط.”

وأضافت:

في نكست أيرث، نعتقد أن قطاعي الأعمال التجارية والعمل الخيري يمكن ويجب أن يعملا يدا بيد. إن زيادة الوعي بالقضايا البيئية هو أحد الأشياء المهمة، ولكن دعوة المستخدمين للقيام بالعمل معًا هي مستوى آخر من المسؤولية الاجتماعية. في نكست أيرث، نريد أن نحقق تأثيرا حقيقيا ونحن ممتنون لمجتمعنا لانضمامه إلينا في هذه المهمة “.

نكست أيرث هي فضاء افتراضي يركز على الاستدامة. وقد دمجت الوعي البيئي في عملياتها الأساسية، حيث يذهب 10 ٪ من عائداتها دائمًا إلى تجمع خيري. وقد أدى ذلك بالفعل إلى التبرع بمليون دولار للقضايا البيئية. ومع ذلك، ومع التعاون الحالي، فإن نكست أيرث جاهزة للانتقال بها إلى المستوى التالي: فهي تطلق حملة مسؤولية اجتماعية لم يسبق لها مثيل من قبل.

تأمل نكست أيرث أن تساهم حملتها في التعرف على الطرق العديدة التي يمكن لها أن تمكن الفضاء الافتراضي من إحداث التأثير.

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