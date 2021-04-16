نظرًا لكونها موردًا للمنتجات المعينة لجناح إكسبو الصين للمرة الثانية ، تكشف ARROW عن منتجاتها الجديدة لعام 2021 Dubai EXPO

بكين16 أبريل / نيسان 2021

في 13 أبريل ، تم عقد حدث إطلاق المنتج “جودة الأفضل ، اختيار العالم – ARROW · 2021 Dubai expo مؤتمر إطلاق المنتج الجديد” في بكين مع مزيج من تقنية XR والتدفق. هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها صناعة الأثاث مؤتمر إطلاق باستخدام تقنية XR. وفي الوقت نفسه ، يعد هذا أول مؤتمر مهم لشركة ARROW لبدء معرضه في دبي إكسبو بعد أن تم منحه لقب “مورد الأدوات الصحية الخزفية المعينة لجناح الصين 2020 Dubai EXPO”. مع تقنية XR ، تطلق ARROW سلسلة منتجاتها الجديدة تمامًا لدبي إكسبو ، مثل V8-Leo ، S6-Relax مرحاض ذكي فائق النقاء ، عبر سلسلة من مرشات الحرارة ، سلسلة جيانغنان من المساحة المخصصة ، خزف ذو لون نقي مخصص إلخ بالإضافة إلى ذلك ، تعلن ARROW عن استراتيجياتها العالمية وخطة انتشار خارجية مدتها 10 سنوات ، تظهر بطموح رؤية الحياة الذكية في المستقبل.

بالعودة إلى معرض ميلانو 2015 ، أصبحت ARROW المورد المعين للأدوات الصحية الخزفية وبلاط السيراميك لجناح الصين. وفي عام 2019 ، عاد ARROW إلى المعرض ، وأصبح “موردًا مخصصًا للأدوات الصحية الخزفية لجناح معرض دبي إكسبو الصين 2020”. هاتان الجائزتان الشريفتان ليستا شارة ARROW التي أثبتت للعالم ابتكاراتها التكنولوجية والجودة العالية ، ولكنها تذكرة لـ ARROW للوقوف على المسرح الدولي لتحدي واغتنام الفرص. من خلال مثل هذه المنصة لمعرض دبي ، في السنوات العشر القادمة ، ستسرع ARROW عملها على نشر البصيرة في الخارج ، وتكثف الجهود على البلدان في إطار مبادرة الحزام والطريق ، وتضع أولويات في سوق الشرق الأوسط باعتبارها اختراقًا للسوق العالمية.

في Hi-Tech Buff ، ظهرت منتجات جديدة تمامًا في المعرض

الجمع بين الصحة التي تضمنها التكنولوجيا والمواد وتصميم المنتج ، والتكنولوجيا الأربعة المضادة للبكتيريا للتنظيف الذاتي ، يستخدم ARROW التحكم الذكي لدمج حماية البيئة الذكية والصحية في الحياة المنزلية ، مما سيفتح حقبة جديدة من السوبر نظيف للعالم.

صورة https://mma.prnewswire.com/ media/1486409/Arrow_Home_ Group.jpg