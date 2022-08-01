‫  نظام Infortrend EonStor GS All Flash U.2 للتخزين مع اتصال إيثرنت 100 جيجابت لمعالجة أحجام الأعمال الشاقة

تايبيه، تايوان، 10 اغسطس/آب 2022 —أصدرت Infortrend® Technology, Inc. (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) ،الشركة الرائدة في تزويد المؤسسات بأنظمة تخزين، أنظمة التخزين EonStor GS الموحدة الرائدة. تتميز بأحدث وحدة معالجة مركزية Intel Xeon D و PCIe Gen4 و 100 جيجابت، وتعتبر الحلول مثالية للتطبيقات التي تتطلب زمن انتقال منخفض وأداء عالٍ مثل قاعدة البيانات والمحاكاة الافتراضية و HPC والوسائط المتعددة والترفيه ( M&E ).

تم تصميم سلسلة EonStor GS للمؤسسات للنشر والاستفادة بمرونة في مجموعة متنوعة من التطبيقات. تم اختيارها ونشره امن قبل العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية. تشمل هذه المنظمات صانعي السيارات المشهورين عالميًا، ومكتبة بلدية تشيكوسلوفاكيا، ومجموعة وسائل الإعلام التركية Ciner Media ، إلخ.

بالاستفادة من سلسلة من التطورات التكنولوجية، تقدم نماذج EonStor GS U.2 all-flash الرئيسية ( GS 3024UT و GS 4024U ) أداءً جديدًا عاليًا للسلسلة – ما يصل إلى 1100K IOPS و 24 جيجابايت/ثانية للقراءة و 12 جيجابايت/ثانية للكتابة في الإنتاجية من طرف إلى طرف تم زيادة أداء الكتابة بشكل خاص بنسبة 40٪ مقارنةً بنماذج U.2 all-flash السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام اتصال شبكة بسرعة 100 جيجابت، مقارنة بـ 25 جيجابت أو 40 جيجابت، يتيح للمؤسسات الاستمتاع بأداء عالٍ مع تقليل تعقيد النشر واستهلاك الطاقة الإجمالي. علاوة على ذلك، تدعم 100 جيجابت إيثرنت RDMA وتوفر سرعة نقل تصل إلى 12 جيجابايت/ثانية لكل منفذ، مما يجعله الخيار الأفضل اليوم لتطبيقات الملفات الكبيرة مثل HPC و 8K بعد الإنتاج.

بالإضافة إلى هذه التطورات، احتفظت النماذج الرئيسية بالميزات المفضلة للسلسلة مثل إمكانات التوسع والتخزين الهجين. كما أنها تدعم التصنيف التلقائي، والذي يسمح للنظام بتحديد أولويات البيانات الساخنة تلقائيًا للوصول السريع، وأرشفة البيانات الباردة.

قال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend : “توفر سلسلة EonStor GS U.2 ، التي تتميز بتكنولوجيا PCIe Gen 4 واتصال إيثرنت بسعة 100 جيجابت وقابلية توسيع مرنة، مزايا كبيرة وتجارب تحسين الأداء لتطبيقات HPC والوسائط المتعددة والترفيه M&E .”

لمعرفة المزيدعن EonStor GS،وEonStor GS 3024UT وEonStor GS 4024U

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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