‫نظام Clara لتشغيل القانوني للشركات الناشئة يؤمن الاستثمار من صندوق ليغال تيك بعد خروجه من الإصدار التجريبي

· إذ يوجد مقره في ميامي، يستثمر صندوق ليغال تيك في الشركات التي تعمل على تغيير عالم القانون

· يشمل المستثمرون في كلارا “تيكستارز”، “غلوبال 500″، “ومضة كابيتال” و”شروق بارتنرز”

· استخدمت أكثر من 1200 شركة ناشئة المنصة التجريبية Clara لإرشادها بشأن أفضل الممارسات القانونية وتوفير الوقت والمال على عملائها القانونيين

لندن, 16 أبريل / نيسان 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركة كلارا ، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وهي نظام تشغيل قانوني يوفر مجموعة متكاملة من أدوات الخدمة الذاتية لمساعدة المؤسسين رقميًا على تشكيل وإدارة وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة، أنها حصلت على استثمار آمن من صندوق ليغال تيك (التقنية القانونية) مع خروج المنصة من مرحلتها التجريبية، مما رفع إجمالي تمويلها الأولي إلى أكثر من 3.5 مليون دولار.

من خلال دعم مجموعة من المنتجات الابتكارية في المجال القانوني في جميع أنحاء العالم، تم جذب صندوق ليغال تيك إلى مهمة Clara لمساعدة المؤسسين على تغيير العالم من خلال جعل التجربة القانونية أكثر فاعلية بشكل أساسي من خلال منصة متكاملة تمامًا.

وأشار زاك بوسنر، الشريك المؤسس والمدير الإداري لصندوق ليغال تك:

“على الرغم من أن Clara قد خرجت للتو من الإصدار التجريبي، فإن ما أنشأته حتى الآن ساعد الآلاف من المؤسسين على معالجة عالم الشركات القانونية الناشئة المعقد بطريقة لم يسبق لها مثيل. نحن متحمسون بشأن استثمارنا في Clara – وهي شركة نعتقد أنها تبني منتجات ستشكل فئة بنفسها.”

وقال باتريك روجرز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Clara ، عن الاستثمار:

“يسعدنا الترحيب بصندوق ليغال تيك كمستثمر. إن فهم فريقهم للفضاء القانوني والعلاقات مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في المنظومة القانونية والفطنة التشغيلية تجعلهم شريكًا رائعا بالنسبة لنا – لا سيما في سياق انتقالنا إلى ولايات قضائية جديدة في وقت لاحق من هذا العام “.

يهدف نظام كلارا، وهو أول نظام تشغيل قانوني من نوعه، إلى أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من مجموعة البرامج للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم بعد أن عمل بالفعل مع مسرعات مثل تيكستارز و 500 لمساعدة مجموعاتها في تشكيل الشركات وتنظيم أعمالها القانونية.

على نظام كلارا، يمكن للمؤسسين تشكيل شركات رقمياً في ولايات قضائية مختلفة، وإنشاء الاتفاقيات وتوقيعها، وإنشاء جداول السقف وغرف البيانات الهيكلية. تضمن كلارا قدرة المؤسسين على اجتياز إجراءات العناية الواجبة وجولات التمويل بهيكل مؤسسي نظيف والاستعداد في كل مرحلة من مراحل رحلتهم من البداية إلى التوسع.

يمكن لمؤسسي الاشتراك الأولي المجاني من Clara الوصول إلى العديد من الأدوات التي يحتاجونها لإطلاق تشغيل مشاريعهم الناشئة. يتضمن ذلك التثقيف حول المفاهيم القانونية الرئيسية، والوصول إلى المستندات القانونية، والقدرة على إنشاء جداول سقف، بالإضافة إلى غرف بيانات قابلة للمشاركة وفحص كامل للصلاحية لسد أي ثغرات حرجة قبل التحدث مع المستثمرين.

يأتي خروج نظام كلارا من مرحلته التجريبية ميزات ووظائف محسّنة لأكثر من 1200 شركة تستخدمه حاليًا، بما في ذلك تشكيل شركة سهل في الولايات القضائية الرئيسية التي تستثمر من خلالها عادةً شركات رأس المال الاستثماري والمسرعات. تشتمل المنصة على ميزات جدول الغطاء المحسّن وأتمتة المستندات القانونية المبسطة. ستتوسع Clara في ولايات قضائية جديدة في العام المقبل وستواصل إصدار ميزات جديدة ومحسنة لمستخدميها.

حول كلارا

كلارا هو نظام تشغيل قانوني يقوم برقمنة وأتمتة الخبرة القانونية الناشئة. تعلم كلارا وتمكن المؤسسين من معالجة العديد من المهام التي يؤديها المحامون حاليًا، بما في ذلك دمج الشركات، وصياغة الاتفاقيات، وبناء جداول السقف، وهيكلة غرف البيانات. في الوقت نفسه، تعمل Clara كأداة للتعاون ومشاركة المعلومات للمؤسسين والمستثمرين والمحامين بحيث يمكن للاعبين الرئيسيين في المنظومة العالمية للشركات الناشئة العمل معًا بشكل أكثر كفاءة.

حول صندوق ليغال تيك

يستثمر صندوق ليغال تيك في الشركات التي تعمل على تغيير عالم القانون. ستستمر الخدمات القانونية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار في النمو حيث يصبح العالم أكثر تعقيدًا وتستمر البيئة التنظيمية في التكيف. بدأت التكنولوجيا المبتكرة للتو في دخول السوق وستجعل العمل القانوني أكثر كفاءة، وتزيد من الوصول إلى الخدمات القانونية، وتمكن أدوات الحوكمة من الجيل التالي. يجمع صندوق ليغال تيك بين أكثر من 30 عامًا من الخبرة في التشغيل والاستثمار مع شبكة لا مثيل لها من أصحاب المصلحة عبر المنظومة القانونية لتمكين المؤسسين من تعظيم إمكانات شركاتهم.

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