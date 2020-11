نتكور تعزز تواجدها باعتبارها إحدى عملاء الشرق الأوسط بضم غلف نيوز، أكبر الصحف مبيعًا باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة

تُعد غلف نيوز الصحيفة الإنجليزية الرئيسية في شركة إيه إن بي للإنتاج المرئي والسينما (ANP)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والنشر التي تأسست في عام 1978، والتي تمتلك وتدير أيضًا بوابة رئيسية تُدعى gulfnews.com ومواقع مثل getthat.com وغيرها. تخطط وسائل الإعلام الضخمة أتمتة حملات البريد الإلكتروني والاستفادة من تقنية AI-based email delivery (توصيل البريد الإلكتروني الفريدة القائمة على الذكاء الاصطناعي) من منصة نتكور لتوصيل المزيد من emails to the customer’s inbox (رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بالعميل) وفي الوقت المناسب لتحسين أداء الحملة مما يعزز التفاعل مع العملاء تفاعلًا فعالًا.

