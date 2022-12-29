نتائج أكبر عملية بيع على الإطلاق لائتمان الكربون والإعلانات الرئيسية الأخرى في اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 29 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ —

شهد اليوم الثاني من الإصدار السادس من مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII ) مزادًا ناجحًا لأكبر عملية بيع لائتمان الكربون على الإطلاق، والإعلانات الرئيسية، وتوقيع الصفقات الرئيسية، وتحفيز المناقشات حول مجموعة من الموضوعات الشائعة.

افتتح اليوم بمحادثة بين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، ريتشارد أتياس والشريك المؤسس لإدارة صندوق Trian ، نيلسون بيلتز، حول كيفية ضمان النجاح على المدى الطويل خلال التغييرات العالمية الجارية. وأعقبت المحادثة مناقشة عامة بعنوان “نبض التمويل الكلي العالمي” حيث شارك معالي محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ؛ ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني ؛ ومعالي ستيفن منوشين، الشريك الإداري لرأس المال الاستراتيجي للحرية، أفكارهم حول كيفية تأثير العولمة على الأسواق العالمية.

أعلن صندوق الاستثمار العام السعودي ومجموعة تداول عن نتائج سوق الكربون VCM لتسريع الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون، وهو جزء لا يتجزأ من جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف الصافية بحلول عام 2060. شارك خمسة عشر كيانًا سعوديًا وإقليميًا في أكبر عملية بيع لائتمان الكربون على الإطلاق، وتم شراء الاعتمادات من قبل شركات بما في ذلك أرامكو وشركة علين للتمويل وشركة التعدين العربية السعودية. علاوة على ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سينشئ خمس شركات تهدف إلى الاستثمار في مملكة البحرين وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان وجمهورية السودان. تهدف الشركات الخمس إلى استثمار ما يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي في الفرص عبر مختلف القطاعات الرئيسية في كل سوق.

كما أعلنت المؤسسة عن استثمارات في حلين تكنولوجيين مبتكرين مصممين لدفع عجلة الاستدامة في الزراعة وصيد الأسماك. الأول هو استثمار 500,000 جنيه إسترليني في دوجتوث تكنولوجيز، وهي شركة تقنية ناشئة مقرها المملكة المتحدة تقوم بتطوير وبيع روبوتات قطف الفاكهة المستقلة، مما يساعد على تقليل هدر المحاصيل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن إنتاج الفاكهة. وتستثمر المؤسسة أيضا 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة في سوق المأكولات البحرية، وهو مبلغ يرد في الطبعة الخاصة من عقد الأمم المتحدة للمحيطات. سوق المأكولات البحرية هي شركة تقنية تقدم حلاً رقميًا متكاملًا رأسيًا لتجارة المأكولات البحرية العالمية وإمكانية التتبع والتمويل لدعم التحول الأزرق.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت المؤسسة برنامج عضويتها الحصرية الجديدة، الذي يتيح للمستثمرين وصانعي التغيير العالميين فرصة للانضمام إلى مجتمعه المتنامي. سيوفر برنامج عضوية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للأعضاء وصولًا حصريًا إلى منصة المعرفة الخاصة به، والتي تتضمن مجموعة واسعة من التقارير والبحوث الرائدة عالميًا من الجامعات والمنظمات العالمية. علاوة على ذلك، أعلنت عن إطلاق “جائزة Algoritmi ” بدعم من الناشر البحثي العالمي Springer Nature . ستحتفل جائزة العلوم والتكنولوجيا السنوية بالذكاء الاصطناعي ( AI ) وأبحاث الروبوتات التي لديها القدرة على إنتاج حلول واقعية تعالج التحديات العالمية.

وستختتم الطبعة السادسة للمبادرة يوم الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر بمناقشات ختامية بشأن الرياضة والتكنولوجيا المالية والاستدامة ومستقبل أفريقيا.

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII Institute )

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هو مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مبادرة عالمية وشاملة وملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1811613/FII_Institute_ Logo.jpg