ناندوز قطر تستعد للترحيب بالمشجعين من كافة أنحاء العالم

الدوحة، قطر, 9 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت سلسلة مطاعم ناندوز قطر، المشهورة عالميًّا بتقديم أفضل دجاج بيري بيري مشوي على اللهب، من الدوحة إلى لندن وسيدني وشيكاغو، عن استعدادها للترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم، لتجربة أفضل ما تُقدمه من مأكولات خلال احتفالات كأس العالم في دولة قطر .

ومع بدء توافد الجماهير إلى دولة قطر، تستعد ناندوز لتقديم تجربة أفرو-برتغالية فريدة للزائرين والمقيمين، من خلال أجوائها الترحيبية الدافئة، التي تبعث شعورًا بالألفة، بالإضافة إلى نكهة أطباقها الاستثنائية المعروفة ، فضلًا عن مجموعة من الأطباق الجديدة.

وفي معرض حديثه عن هذا الاستعداد، قال السيّد ساجد جاسم سليمان المدير العام لناندوز قطر: “نحن هنا من أجل محبي طعامنا الذين يعشقون كرة القدم، وجميع المشجعين الذين سيجدون الفرصة لتذوق دجاجنا الشهي. كما أننا على استعداد تام للحدث الكروي الأضخم الذي بات على وشك الحدوث، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه المرحلة التاريخية لدولة قطر. كما ونتطلع إلى نشر الأجواء الحماسية إلى جانب تقديم النكهات الشهية التي يتوق إليها زبائننا واعتادوا عليها معنا”.

“بوجوده في دولة قطر لأكثر من عقدين، تشتهر ناندوز بطبق إسبيتادا المميز. كل عام ينتظر ضيوفنا نكهة جديدة بفارغ الصبر، حيث نبذل قصارى جهدنا لنرقى إلى مستوى توقعاتهم. نكهتنا الحارة لهذا العام هي إسبيتادا ليما لوسو، وتقديم أكبر إسبيتادا على الإطلاق. هناك العديد من الأطباق المحلية الأخرى التي نقدمها في قالب جديد حصريًّا في دولة قطر والشرق الأوسط، وندعو محبي مأكولاتنا لزيارتنا وتناول الطعام معنا للاستمتاع بأشهى الأطباق”.

يُذكر بأنّ ناندوز قطر قد افتتحت فرعين جديدين بجوار ملاعب كرة القدم التي تمّ تشييدها مؤخرًا في دولة قطر. ليتمكّن ضيوفنا الذين يتوقون إلى الدجاج اللذيذ بأن يزوروا مطاعم ناندوز في لوسيل، وفي الجنوب في مدينة الوكرة، وفي حياة بلازا بجوار استاد خليفة الدولي، سواءً قبل المباراة أو بعدها (أو حتى أثناءها)،.

تتألق مطاعم ناندوز بأنغام الأفرو-لوسو وبتصميم داخلي فريد يتمثل في أعمال فنية مستوحاة من جنوب أفريقيا، مما يتناسب مع الأجواء الاحتفالية في دولة قطر، ليستمتع بها الجميع طوال الوقت. أما أولئك الذين يفضلون البقاء في المنزل والاستمتاع بتشجيع فريقهم المفضل، فيمكنهم الطلب من ناندوز باستخدام تطبيق توصيل الطعام الذي يختارونه، وسيصل إليهم حتى باب منزلهم، أو عبر الإنترنت من خلال order.nandos.qa ، حيث سيستفيدن من مجموعة من العروض الشيقة طوال فترة الحدث الرياضي الأكبر.

لمعرفة المزيد عن مواعيد وفروع المطاعم، يرجى زيارة: www.nandos.qa/eat/ restaurantants-all

Rawan Yousif, rawan.yousif@qanect.com, +974 3347 5991

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1943101/Nandos_Qatar_ Espetada_Lima_Luso.jpg