ناشيونال بزنس ديلي: منتجات ومشاهد جديدة سيكشف عنها في مطار شنغدو تيانفو الدولي تأخذ شكلها الأولي

شنغدو، الصين، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تقرير إخباري من ناشيونال نيوز دييلي:

مدينة شنغدو بجنوب الصين تعزز صناعة الاقتصاد الجديد بإطلاق جولة جديدة من مشاهد الاقتصاد الجديد والمنتجات الجديدة.

“تقارب المشاهد – منطقة شنغدو الشرقية الجديدة تلتقي بالمستقبل”، أحد الأحداث الخاصة بمشروع شنغدو للاقتصاد الجديد المضاعف للعام 2020، سيعقد في 20 آب/أغسطس في مطار شنغدو تيانفو الدولي. سيقدم الحدث 100 مشهد جديد و 100 منتج جديد لقطاع الاقتصاد الجديد.

تعد منطقة شنغدو الشرقية، المرخصة رسميًا في شهر أيار/مايو، جزءًا مهمًا من مخططشنغدوللتنمية، ويشكل الاقتصاد الجديد أحد مجالات التركيز الجديدة في المنطقة.

وإذ من المتوقع أن يبدأ استخدام مطار شنغدو تيانفو الدولي في العام 2021، فإن هذا المطار سيجعل من مدينة شنغدو ثالث أكبر مطارين دوليين في الصين، بعد مطاري بكين وشنغهاي. لن يعمل المطار كمركز طيران دولي فحسب، بل سيتولى أيضًا دور إنشاء منطقة اقتصادية للطيران في منطقة شنغدو الشرقية الجديدة التي تم إطلاقها حديثًا.

من الملاحظ أن المنطقةالشرقية الجديدةتقع على المحور الرئيسي منشنغوإلىشونغنغ.ومن المتوقع أن يسرع من تطوير الدائرة الاقتصادية بين شنغدو وشونغنغ، وهي مبادرة اقترحتها السلطات الصينية في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتعزيز قطب النمو للتنمية عالية الجودة في غرب الصين. سيكون المطار مركز نقل رئيسي للحافة الاقتصادية بين شنغدو وشونغنغ وسيفتح بوابة لمزيد من الانفتاح.

وفقًا لخطة التنمية، بحلول العام 2025، ستتخذ منطقة شنغدو الشرقية الجديدة شكلها الأولي وستبرز وظيفة مطار شنغدو تيانفو الدولي كمحور طيران دولي تدريجيًا. بحلول العام 2035، سيصبح مطار شنغدو نقطة ارتكاز أساسية لمراكز الطيران الدولية. في ذلك الوقت، من المتوقع أن يأخذ القطاع الاقتصادي الجديد زمام المبادرة في دفع تطوير منطقة شنغدو الشرقية الجديدة.