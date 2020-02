ميسي وصلاح وبوغبا وستيرلنغ يستعرضون مواهبهم العالمية ومهاراتهم الملحمية في حملة جديدة لبيبسي

– بيبسي تعرض حملة كرة القدم الدولية 2020 بإعلان محشو بالآكشن من إخراج الحائز على الجوائز

دوبلن، 20 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 20 شباط/فبراير ستنطلق حملة #FORTHELOVEOFIT – Pepsi® لكرة القدم الدولية 2020 احتفالا بشراكتها المستمرة مع رابطة أبطال اتحاد كرة القدم الأوروبية (ألويفا). وإذ تتميز بتعاون لم يسبق له مثيل بين أربعة من أبطال كرة القدم الحاليين، تتميز الحملة بإعلان سريع الوتيرة، ومشحوذ الأسلوب من المؤكد أن يثير حماس معجبي كرة القدم حول العالم.

هذا العام ترحب بيبسي بلاعبين جديدين في قائمة مواهبها المثيرة للإعجاب. فينضم بطل العالم بول بوغبا والمثير للحماس المحلي الرباعي في مانشستر سيتي، رحيم ستيرلنغ، إلى النجوم العائدين، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، ليو ميسي، والفائز بدوري بطولة دوري أبطال أوروبا محمد صلاح. يتنافس اللاعبون الأربعة في الإعلان الدولي بعنوان “Play Never Stops“(اللعب لا يتوقف أبدا)، حيث يعرضون مهارة ورشاقة عالمية المستوى وهم يتصارعون من أجل آخر علبة بيبسي.

جندت شركةبيبسيمنتج ومخرج الأفلام الحائز على الجوائز هنري شولفيلد، المعروف بإنتاج مقاطع فيديو موسيقية مميزة لكبار الفنانين، لإخراج الإعلان. يتميز إعلان “Play Never Stops” بمزج إبداعي لرواية القصص القصيرة في قصات سريعة للإظهار للمشجعين إلى أي مدى سيذهب اللاعبون لتذوقبيبسياللذيذ.

وقال شولفيلد “لقد كان شرفًا لي أن أعمل مع مثل هؤلاء النجوم البارزين في إعلان بيبسي لكرة القدم لهذا العام. لقد قدم كل منهم نسخة مميزة بشكل ممتاز من شخصيتهم خارج الملعب إلى المكان، بشكل طبيعي ومهارة كما يفعلون في هذا المجال. بيبسي، وفريقنا الإبداعي، وجميع شركائنا في مرحلة ما بعد الإنتاج كانوا متعاونين رائعين للعمل مع كل منهم. لقد حطم كل منهم الأرقام على كل مستوى، مما جعل الفيلم ملحمية بيبسي التي نعرفها.”

يعرض الإعلان التجاري لهذا العام الأغنية اللاتينية “Presidente”، التي تتميز بالسرعة والمتعة والمليئة بالطاقة، تمامًا مثل حملةبيبسي 2020 لكرة القدم. يُظهر المسار الموسيقي الذي قدمته الفنانة / المنتجة الناشئة ووست التي تظهر فيه المغنية جينيت كلوديت التزام العلامة التجارية بدعم المواهب الموسيقية من المستوى التالي.

سيتم تفعيل هذه الحملة في أكثر من 80 دولة حول العالم وهي تأتي تحت المنصة والشعار الدولي للعلامة التجارية، بيبسي، PEPSI, FOR THE LOVE OF IT، (بيبسي، لحبها فقط) الذي تم إطلاقه العام الماضي ويشجع المعجبين على المشاركة في الأشياء التي يحبونها. تتميز الحملة الدولية أيضًا بمحتوى خلف الكواليس، ومجموعة من العلب ذات الإصدار المحدود للاعبين، ومواد بيع خارج المتجر أو داخل المتجر عبربيبسيوبيبسيبلاك(المعروفة أيضًا باسمبيبسيماكس في أسواق محدودة في جميع أنحاء العالم.)

وعلق ليو ميسي قائلاً: “كما كان الحال دائمًا، فإن كونك جزءًا من حملة بيبسي لكرة القدم كان ممتعًا للغاية. مع فريق جديد من اللاعبين، والتحديات المثيرة، وفيلم إبداعي ممتع، فإن الحملة لن تخيب أبدا بالتأكيد“.

وقال محمد صلاح: “من الرائع أن أعود لعام آخر مع بيبسي في حملة عالمية أخرى لكرة القدم. أعرف أن المشجعين سيحبونها“.

وعلق بول بوغبا قائلاً: “لقد كان من الجيد جدًا تصوير إعلان بيبسي الجديد. آمل أن تستمر حملة هذا العام في تشجيع جماهيرنا على تبني عواطفهم والمضي قدماً في عمل الأشياء التي يحبونها.”

وقال رحيم ستيرلنغ: “أنا أكون جزءًا من فريق بيبسي لكرة القدم! إن إعلان هذا العام مليء بالطاقة الكبيرة، مع مزيج حقيقي من الموسيقى والأزياء ومهارات كرة القدم المدهشة.”

أثناء تصوير إعلان كرة القدم لعام 2020، التقطت بيبسي صورا للاعبين وهم يستعرضون مواهبهم الخفية في تحدي #PepsiCanBalance، بمن في ذلك Pogba، الذي يوازن بشكل مثالي علبته المحدودة الطبعة على حافة قطعة من الزجاج وستيرلنغ Sterling، المؤثر من خلال موازنة علبته. يحذو صلاح Salah وميسي Messi حذوهما، حيث يحقق صلاح توازن العلبة على كرة القدم، مع موازنات يدي ميسي الثابتتين بين العلبتين في وقت واحد. ألهم اللاعبون أصحاب النفوذ ومشجعي كرة القدم لتكرار تحدي #PepsiCanBalance لأنفسهم.

تقدم حزمة الإصدار المحدود من الحملة، والتي تضم اللاعبين الأربعة في علببيبسيوبيبسي بلاك/ماكس، وذلك في تجربة تفاعلية جديدة لمحبي كرة القدم. يمكن للمشجعين تشغيل حزمهم من خلال رموز QR الموجودة على علب محددة وإطلاق العنان لفرصة التفاعل مع إصدارات الواقع المعزز المصغرة منميسي وصلاح وبوغبا وستيرلنغ، عندما يتم مسحها ضوئيا. ويمكن للمستهلكين لعب لعبة keepie-uppie مع لاعبيهم المفضلين ومشاركة نتائجهم على قصص إنستاغرام.

وعلقت ناتاليا فيليبوسيانتس، نائبة رئيس قسم التسويق والمشروعات العالمية في شركةبيبسيكو، قائلة: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الحملة المفعمة بالحيوية والتفاؤل. لقد أخذنا بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم، وأدمجنا تأثيرهم الثقافي على أرض الملعب، ووضعناهم على أرض الملعب، في مواقف غير تقليدية، ومع التحولات والمنعطفات غير المتوقعة، ومع الكثير من الضحك والمباهج، كان هدفنا هو اللعب مع طاقة الإعلان وترفيه الناس، بدلاً من إظهار أن الناس مستمتعون فقط. ونأمل أن يستمتع المعجبون بنا بهذه اللعبة بقصص Play Never Stops بقدر ما استمتعنا في صنعها.”

بيبسي هي الراعي الفخور لدوري أبطال أوروبا.

انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت باستخدام #FORTHELOVEOFIT

ملاحظة للمحررين:

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

بيث بورتر: Beth.Porter@pepsico.com

نبذة حول شركة بيبسي كو

منتجات شركة بيبسي كو يتم الاستمتاع بها من قبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 67 مليار دولار في العام 2019، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غاتوريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 23 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

وتقود بيبسيكو رؤيانا أن نصبح الرائد العالمي للوجبات والمشروبات السهلة عن طريق الربح بهدف. ويعكس شعارنا “الربح بهدف” طموحنا بكسب الاستدامة في السوق وغرس الهدف في جميع أوجه أعمالنا التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1091760/PEP_Football_ 2020_Blue.jpg