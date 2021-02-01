ميديا توسع شراكتها مع فريق مانشستر سيتي وسيتي لكرة القدم

وسعت عملاق الأجهزة المنزلية الشراكة لتشمل فريق مانشستر سيتي للسيدات ونادي نيويورك سيتي لكرة القدم

سنغافورة – Media OutReach – 1 شهر فبراير 2021 – لقد أعلنت Midea، التي تعد إحدى المجموعات الرائدة والمنتجة للأجهزة المنزلية، عن توسيع شراكاتها العالمية لتشمل مجموعة سيتي لكرة القدم.

(من اليسار إلى اليمين) براندو براندشتير، رئيس العلامات التجارية والاتصالات، قسم الأعمال الدولية لمجموعة ميديا مع ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول للشراكات العالمية، سيتي فوتبول جروب عند التوقيع على توسيع الشراكة في شنغهاي في ديسمبر 2020.

بدأت علاقة ميديا بمجموعة سيتي لكرة القدم في يناير 2020 حين أصبحت الشريك الرسمي لمانشستر سيتي. وبعدالنجاح الساحق الذي حققته هذه الشراكة خلال السنة الأولى، جاء القرار بالتوسع في شراكاتها بإضافة فريق نادي مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات ونادي نيويورك سيتي.

كان أهم ما يميز شراكة 2020 هو #MideaHomeChallenge – حملة مدتها ستة أسابيع شارك فيها اللاعبون والمدربون والأساطير والمشجعون في سلسلة من التحديات واللقطات الخادعة باستخدام أجهزتهم المنزلية. كانت حملة وسائل التواصل الاجتماعي ، التي ولدت ملايين المشاركات ، حلاً مبتكرًا لإشراك وإلهام مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الذين كانوا عالقين في منازلهم أثناء فترة الحظر.

ستواصل ميديا إطلاق حملات رقمية عالمية وإقليمية ومحلية مع لاعبي مانشستر سيتي رجال ونساء، إضافة إلى الترويج للعلامة التجارية عبر استاد الاتحاد ومنصات النادي عبر الإنترنت.

قال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول للشراكات العالمية في مجموعة سيتي لكرة القدم: “كانت شراكتنا مع ميديا ناجحة للغاية منذ إطلاقنا في يناير 2020. لقد كان تحدي مجموعة ميديا للأجهزة المنزلية أحد أكثر حملات المحتوى شيوعًا لدينا والتي لم تخلق مستويات عالية من المشاركة الرقمية فحسب، بل وفرت للمشجعين حول العالم تحديات ممتعة للمساعدة في إبقائهم مستمتعين أثناء تواجدهم في المنزل. ميديا هي علامة تجارية تتوافق قيمها وطموحاتها مع مانشستر سيتي، ويسعدنا أننا نقوم الآن بتوسيع هذه الشراكة لتشمل فرقًا أخرى ضمن عائلة مجموعة سيتي لكرة القدم.”

علق براندو براندستيتر، رئيس العلامات التجارية والاتصالات في قسم الأعمال الدولية بمجموعة ميديا: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مانشستر سيتي في بداية عام 2020. في ضوء الوباء، حشدنا فرقنا لإنشاء #MideaHomeChallenge، مما ساعد على إطلاق الشراكة بطريقة غير متوقعة ولكنها أكثر جاذبية. لقد منحنا التعاون مع مانشستر سيتي خلال هذه الأوقات التي تحمل تحديا الثقة لتوسيع وتعزيز علاقتنا مع مجموعة سيتي لكرة القدم من خلال إضافة مانشستر سيتي للسيدات ونيويورك سيتي ومومباي سيتي إلى قائمتنا – وهو أمر أتطلع إليه بشدة وهو إعادة زخم الحياة إلى ميديا في عام 2021. ”

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براندو براندشتير

رئيس العلامات التجارية العالمية والاتصالات

مجموعة ميديا – قسم الأعمال الدولية

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معلومات عن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو أحد نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تأسّس في البداية عام 1880 باسم ويست جورتون في سانت مارك. ثمّ أصبح نادي مانشستر سيتي رسميًا في عام 1894 ومنذ ذلك الحين، فاز بكأس الكؤوس الأوروبية وستة ألقاب لبطولة الدوري، بما في ذلك أربعة ألقاب للدوري الممتاز (2012، 2014، 2018، 2019) وستة كؤوس الاتحاد الإنجليزي. ويعد مانشستر سيتي إف سي هو واحد من أحد عشر ناديًا تشكّل مجموعة السيتي لكرة القدم ويعد نادي نيويورك سيتي وملبورن سيتي من بين الأندية الشقيقة.

تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، أحد أكثر المدربين تتويجًا في كرة القدم العالمية، يلعب النادي مبارياته المحلية ودوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب الاتحاد، وهو ملعب مذهل يضم 55000 مقعدًا اعتبرتها مجموعة سيتي مقرًا لها منذ عام 2003. اليوم، يجلس الملعب في حرم الاتحاد الأوسع نطاقًا، والذي يشمل أيضًا أكاديمية السيتي لكرة القدم، وهي منشأة تدريب على الأداء وتطوير الشباب تقع في قلب شرق مانشستر. وتضم أكاديمية سيتي لكرة القدم ملعبًا أكاديميًا يتسع لـ7000 متفرج، وهي أيضًا المكان الذي يتدرب فيه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم السيدات وفرقة تطوير النخبة يوميًا ويلعبان مبارياتهما التنافسية على أرضهما.

معلومات عن مجموعة ميديا

ميديا هي واحدة من أكثر من 10 علامات تجارية في مجال الأجهزة المنزلية لمجموعة ميديا – وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا العالية احتلت المرتبة رقم 307 حسب تصنيف Global Fortune 500 لعام 2020. تتجاوز أعمال مجموعةميديا الأجهزة المنزلية وتشتمل على ركائز أعمال مثل HVAC والروبوتات والأتمتة، المنزل الذكي وإنترنت الأشياء، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الذكية والمكونات. تسعى جميع شركات مجموعة ميديا جاهدة من أجل عقيدة واحدة: #HumanizingTechnology.

تقدم العلامة التجارية ميديا للأجهزة المنزلية واحدة من أكثر مجموعات المنتجات شمولاً في العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، وتتخصص في معالجة الهواء (حلول تكييف الهواء التجارية والسكنية)، والتبريد، والغسيل، وأدوات المطبخ والطهي الكبيرة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، وأجهزة المياه، والعناية بالأرضيات والإضاءة.

تؤمن ميديا بتوفير حلول “ودية بشكل مدهش” من خلال اعتماد نهج يركز على المستهلك وحل المشكلات. وتجاوز الحدود استعدادا للمستقبل، والاستكشاف والاختراع باستمرار لتلبية الطلب المتغير باستمرار لعملائنا – وتمكينهم من “جعل نفسك في المنزل” ، وهو أيضًا شعار العلامة التجارية.

تعد شركة ميديا، من بين آخرين، المنتج الأول في العالم للأجهزة الاستهلاكية، والعلامة التجارية الأولى في العالم لمعالجة الهواء [1]، والمنتج الأول عالميًا للأجهزة [2] والعلامة التجارية رقم 1 في العالم لأجهزة الطهي الصغيرة [3].

وبفضل مراكز مجموعة ميديا البالغ عددها 34 والمنتشرة عالميًا وتشغيل أكثر من 150.000 موظف في أكثر من 200 دولة ومنطقة، حققت مجموعةميديا إيرادات سنوية تزيد عن 40.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وقد أدى الالتزام القوي بالبحث والتطوير التابع لمجموعةميديا إلى الحصول على أكثر من 50000 براءة اختراع معتمدة حتى يومنا هذا.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-EXPANDS-PARTNERSHIP-WITH-MANCHESTER-CITY—CITY-FOOTBALL-GROUP

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/HOME-APPLIANCE-GIANT-MIDEA–INKS-GLOBAL-PARTNERSHIP–WITH-MUMBAI-CITY-FOOTBALL-CLUB/

[1]“Midea – World’s No.1 Air Treatment Brand”

Source: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data.

[2]“Midea – World’s No.1 Small Cooking Appliances Brand”

Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, 2019 data.

[3]“Midea – World’s No.1 Rice Cookers Brand”

Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, 2019 data.