ميبو إنترناشيونال تحضر في معرض الاستيراد الدولي الصيني للمرة الثالثة

شنغهاي، 6 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ – في 5 نوفمبر 2020، يجري افتتاح معرض الاستيراد الدولي الصيني الثالث في شنغهاي. تحت عنوان “عالم متجدد ومستقبل صحي”، حضرت شركة ميبو إنترناشونال (MEBO International) الحدث مرة أخرى. كما يصادف هذا العام معرض الاستيراد الدولي الصيني للمرة الثالثة وحضور شركة ميبو إنترناشونال في الحدث للمرة الثالثة على التوالي في ثلاث سنوات متتالية.

يقع جناح ميبو إنترناشونال في قاعة المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية. القاعة هي المكان الذي تظهر فيه مختلف منتجات وتقنيات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لأول مرة للعالم، وتجسد هنا آمال ومساعي الناس نحو حياة جيدة وصحية. في معرض هذا العام، تعرض شركة ميبو إنترناشونال منتجاتها المتميزة بما في ذلك جي أي ريجينيرات (GI Regenerate) التي تحتوي على العديد من المواد الغذائية المتجددة والمكونات الطبيعية، والمكملات الغذائية، مثل جليميت (Glymate) لتوازن السكر في الدم، و MIAGE، سلسلة جديدة تمامًا من منتجات العناية بالبشرة بدون ماء تم تطويرها بناءً على التقنيات الحاصلة على براءة اختراع من ميبو جروب. علاوة على ذلك، تلتزم شركة ميبو إنترناشونال بتطوير وتعزيز الوصفات الطبية للطب الصيني التقليدي في جميع أنحاء العالم.

واستجابة لروح معرض الاستيراد الدولي الصيني، أطلقت شركة ميبو إنترناشونال، من خلال دمج صناعة الصحة الكبيرة، خططًا استراتيجية جديدة، تعمل على بناء منصة تجارة خدمات متنوعة تربط العالم بأسره. ومن خلال معرض الاستيراد الدولي الصيني، دخلت ميبو في شراكة مع مجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو (Bay Area Council – BAC) في كاليفورنيا لإنشاء منصة دولية عبر الحدود للتجارة في الخدمات. لدى ميبو إنترناشيونال ومجلس منطقة الخليج أساس عميق ومتين للتعاون. وسوف تساهم شركات تحالف مجلس منطقة الخليج في تصدير سلسلة من المنتجات الأمريكية عالية الجودة، بينما ستساعد قوة السوق الدولية لشركة ميبو في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم التي تم تأسيسها على مدار الـ 33 عامًا الماضية في اختيار المنتجات عالية الجودة وبناء منصة تجارة خدمات عالمية واسعة النطاق، تقدم خدمات شاملة للمستهلكين العالميين.

وفي السنوات الأخيرة، وتماشياً مع الاتجاه المتزايد للرقمنة والشبكات والاستذهان (التفكير)، انضمت شركة ميبو إلى منصات التجارة الإلكترونية الدولية العابرة للحدود مثل علي إكسبريس (AliExpress) وشوبيفاي (Shopify) وجويباي دوت كوم (Joybuy.com) وغيرهم، كما أنشأت متاجرها الخاصة عبر الإنترنت مثل MEBOSTORE و iMEBO.

وفي فترة ما بعد الوباء، سوف يمر النمط الاقتصادي العالمي بتغييرات عميقة. كما يعد افتتاح معرض الاستيراد الدولي الصيني بمثابة باب جديد للصين ينفتح على العالم. وفي الحدث الكبير، وبصفتها شركة رائدة عالميًا في مجال علوم الحياة المتجددة، ساهمت شركة ميبو إنترناشونال باستمرار في تطوير تحرير التجارة وتنويعها من خلال التركيز على حياة الإنسان وصحته، والالتزام بمهمتها المتمثلة في إفادة العالم.

تأسست ميبو جروب في عام 1987، وقد أسست مقرين على التوالي في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وبكين بالصين. مع التكنولوجيا الطبية التجديدية للحروق والجروح والقروح كتقنيتها الأساسية، تكرس ميبو جروب جهودها لبناء شبكة طوارئ للحروق والجروح والقروح في جميع أنحاء العالم. والآن غطت منتجاتها وتقنياتها أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم. وعلاوة على ذلك، أنشأت ميبو جروب مراكز بحثية متعددة للطب التجديدي أو علوم الحياة المتجددة من خلال التعاون مع الكليات والجامعات الأمريكية والصينية لتعزز تطوير الطب التجديدي، مثل كلية الطب بجامعة هارفارد، وجامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، وولاية كاليفورنيا، ولوس أنجلوس، وجامعة نانكاي، وجامعة شاندونغ، وغيرهم.

للتواصل: توم تاو، taogx@mebo.com