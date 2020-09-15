ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن مبادلات حقوق أسهم استراتيجية مشترك فيها بالكامل مع شركات أسهم رائدة لتبادل أسهمها على بورصة أسهم مياكس بيرل

المبادلات التجارية يوم 25 أيلول/سبتمبر، 2020

برنستون، نيوجيرزي، 15 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات البورصة – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أنها أبرمت اليوم اتفاقا استراتيجيا مع شركات رائدة في الصناعة تسمح لها بالاتجار على مؤشر أسهم مياكس بيرل، وهو أول مؤشر أسهم نقدي لميامي إنترناشيونال هولدنغز. وسينضم مؤشر مياكس بيرل للأسهم رسميا لمجموعة مياكس إكستينج يوم 25 أيلول/سبتمبر، 2020 حين يبدأ الاتجار عليه بموجب رخصة مياكس بيرل للتبادل.

يوفر الاتفاق للمشاركين الحق في الاستثمار فيميامي إنترناشيونال هولدنغزمقابل الدفع المسبق لرسوم مبادلة معينة وتحقيق عتبات معينة لحجم السيولة على أسهممياكس بيرل.تم عرض ما مجموعه 22 وحدة رسوم مدفوعة مسبقًا في المعاملة وتم الاشتراك فيها بالكامل. إذا كان أداء جميع المشاركين كاملًا على مدار 42 شهرًا من برنامج حقوق الملكية هذا، فإن حصةمياكس بيرلفي السوق من هؤلاء المشاركين ستكون 5.5٪ من حجم التبادل اليومي.ومن بين الشركات المشاركة في الاتفاق سيتادل سيكيوريتيز أل أل سي، هدسون ريفر تريدنغ، جمب تريدنغ غروب، سيمبلكس تريدنغ أل أل سي، ساسيكيهانا سيكيوريتيز أل أل سي ويو بس أس. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيهاهدسون ريفر تريدنغ وجمب تريدنغ غروب ويو بي أس في صفقة استراتيجية مع ميامي إنترناشيونال هولدنغز. غير أن جميع الشركات الأخرى شاركت في واحد أو أكثر من البرامج السابقة.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “لم يكن بإمكاننا طلب كونسورتيوم أفضل لدعمميامي إنترناشيونال هولدنغزفي اليوم الأول للإطلاق. وهناك عدد من الشركات التجارية المشاركة في الصفقة هي الأكبر في فضاء الأسهم الأميركية، وحقيقة أن جميع وحدات الدفع المسبق الـ 22 الخاصة بنا قد تم الاشتراك بها تشير إلى الثقة التي يشعرون بها تجاه مجموعة مياكس إكستشينج.نرحب بأحدث المشاركين– شركات هدسون ريفر تريدنغ وجمب تريدنغ غروب ويو بي أس ونشكرسيتادل سيكيوريتيز أل أل سي، سيمبلكس تريدنغ أل أل سي، ساسيكيهانا سيكيوريتيز أل أل سي لدعم برامجنا مرة أخرى “.

وعلق دوغلاس إم شيفر جونيور، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في ميامي إنترناشيونال هولدنغز في أسهم مياكس بيرل، قائلاً: “نحن متحمسون لتقديم مكان أبسط وشفاف ومنخفض التكلفة للمشاركين في السوق وليس لدينا شك في أنأسهم مياكس بيرلسوف يصبح مكانًا بديلاً تنافسيًا بعد إطلاقنا في 25 أيلول/سبتمبر “.

وأضاف جوزيف براكو، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم المبيعات فيمياكس إكستشينج غروب، “لقد أعلنا سابقًا أن موفري السيولة وصناع السوق سيشتركون معأسهم مياكس بيرل. ومنذ ذلك الوقت، شهدنا اهتمامًا متزايدًا من مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق تسعى للانضمام إلى الكونسورتيوم وأن تصبح أعضاء في البورصة. ونتيجة لذلك، أنشأتأسهم مياكس بيرلقاعدة عضوية قوية لديها القدرة على توليد تجمعات عميقة من السيولة “.

وقال رولي بهوتيكا، نائب الرئيس، رئيس تطوير أعمال الأسهم فيميامي إنترناشيونال هولدنغز: “لقد عملنا عن كثب مع الشركات الأعضاء لدينا لتحديد الوظائف المحددة التي يفضلونها في مكان تداول الأسهم الجديد. ونتيجة لذلك، نعتقد أن الوظائف المصممة لأسهم مياكس بيرلتلبي أفضل احتياجات التداول لأعضائنا ونحن متحمسون للإطلاق في وقت لاحق من هذا الشهر “.

وعملت شركة بايبر ساندلر وشركاه كمستشارة مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز في إتمام هذا الاتفاق.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

اتصالات الشركات:

ناتالي كي، وكالة كاما

البريد الألكتروني: nkay@karmaagency.com

الهاتف: 215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



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تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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