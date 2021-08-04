مياكس تبلغ عن تداول قياسي في العقود الآجلة لأسهم سبايكس الآجلة على مؤشر أم جي إي أكس

متوسط حجم التداول اليومي لعقود سبايكس الآجلة وصل مستوى قياسيا بلغ 1596 عقدًا في تموز/يوليو

تم تداول 4097 عقدًا يوميًا قياسيًا جديدًا يوم 13 تموز/يوليو 2021

برنستون، نيوجيرسي، منيابوليس, 4 آب/أغسطس 2021 / PRNewswire / – أعلنت اليوم شركة مياكس، الشركة المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، أن متوسط الحجم اليومي لعقود سبايكس الآجلة في شهر تموز/يوليو 2021 بلغ 1596 عقدًا، وهو رقم قياسي شهري جديد للمؤشر. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود سبايكس الآجلة في 13 تموز/يوليو 2021 مستوى قياسيًا بلغ 4097 عقدًا. وتعتبر المجموعة الموسعة من المشاركين في السوق وسياسة تبادل الرسوم الصفرية التي بدأت في 1 تموز/يوليو 2021 من العوامل الرئيسية التي تدفع ارتفاع حجم التداول.

تعتمد عقود سبايكس الآجلة على مؤشر سبايكس للتقلب، الذي صممه مؤشر تي 3 ويقيس التقلبات المتوقعة على مدى 30 يومًا في صندوق تداول في البورصة أس بي دي آر أس أند بي 500، أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة نشاطًا في العالم. يتم سرد العقود الآجلة في أم جي إي أكس ويمكن الوصول إليها عبر منصة سي أم إي غلوبيكس.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارة أم جي إي أكس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس، “يوفر ارتفاع حجم التداول دليلاً واضحًا على أن أسهم سبايكس الآجلة يتم تبنيها من قبل الصناعة كمنتج جديد لتقلبات تجارة الأسهم.” “إن استثمارنا في الموظفين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة وتنفيذ البرامج المبتكرة لرسوم التداول يجذب مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق الذين يساعدون في إنشاء منظومة تداول جديدة.”

يتم حساب مؤشر تقلب سبايكس ونشره كل 100 مللي ثانية، ما يوفر أفضل دقة واستقرار في فئته نتيجة لتقنية سحب الأسعار الخاصة به. تسمح العقود الآجلة على مؤشر سبايكس للمتداولين بالاستفادة من ميزات التصميم المبتكرة للمؤشر، بما في ذلك منهجيات الاقتطاع وسيولة مكون خيار أس بي واي الأساسي.

وقال مارك جي باجان، الرئيس التنفيذي ورئيس أم جي إي أكس: “يعكس حجم تبادلنا القياسي تقدير الصناعة لمؤشر تقلب جديد موثوق ودقيق ويعكس مقاييس التقلب في الوقت الفعلي.” “تلبي أسهم سبايكس الآجلة الاحتياجات التنافسية في سوق اليوم، وتقدم نفس الترويج للمنتجات المنافسة بتكلفة أقل بكثير، ونعتقد أن معالم حجم التداول الأخيرة تعكس قيمة عقود سبايكس الآجلة والميزات الفريدة لمؤشر سبايكس.”

وأضاف سيمون هو، الرئيس التنفيذي لمؤشر تي 3، “النمو المستمر في حجم التداول هو شهادة على أن المتداولين يرون القيمة التي يجلبها مؤشر سبايكس إلى السوق. ويسعدنا أن أحجام التداول في عقود سبايكس الآجلة وصلت إلى مستويات قياسية ونتطلع إلى استمرار هذا الاتجاه.”

مواصفات أسهم سبايكس الآجلة، قواعد الاتجار، والتسعير ومواصفات التفاعل متوفرة على موقع أم جي إي أكس على www.mgex.com. يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود سبايكس الآجلة على www.MIAXoptions.com/spikes/ futures.

اتصالات الشركات:

مياكس

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

609-955-2091

[email protected]

نبذة عن مؤشر مياكس

تدير الشركة القابضة الأم لمياكس، ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك مؤشر ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج (MIAX®)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس ®)، مياكس إيميرالد، أل أل سي (مياكس إيميرالد ®)، مؤشر منيابوليس إكستشينج، أل أل سي (أم جي إي إكس)، ومؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس).

مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي مؤشرات تبادل وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية تستخدم تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيته التحتية لتوفير تجارة خيارات مدرجة في الولايات المتحدة للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلب (مؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صندوق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، يسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة أسهم مياكس بيرل

أم جي إي أكس هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة وهي بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد أم جي إي أكس بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و وسبايكس للعقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، أم جي إي أكس هي سوق عقود معين ومؤسسة مقاصة للمشتقات تحت لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوق العقود المعين ومؤسسة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

إن بي أس أكس هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه سلطة النقد في برمودا، وهو متخصص في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وإذ هو عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إن بي أس أكس معترف به عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية الأميركية.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي بولاية فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، برمودا.

لتعلم المزيد عن مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com

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